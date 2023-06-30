Общество 30 июня 2023, 13:48 Справится даже новичок. Владельцы пунктов выдачи рассказали, как открыть свою точку Телеканал «360»

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Пункты выдачи маркетплейсов стали одним из самых популярных вариантов доставки. Сегодня через них проходят восемь из 10 заказов. Владельцы ПВЗ дали советы тем, кто только собирается заняться этим бизнесом.

В 2023 году самой популярной франшизой в России признали OZON. Международный эксперт в области франчайзинга Василь Газизулин объяснил, почему предприниматели отдают предпочтение пунктам выдачи этого маркетплейса.

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«Мы понимаем, что человек открывает бизнес с уже понятным маркетингом, с понятными интерьерными и экстерьерными решениями, где самому клиенту конечному, кто приходит за товарами, уже ясно, логично и комфортно», — отметил специалист.

Нужно рассчитать свои силы

Алексей недавно открыл пункт выдачи заказов на северо-востоке Москвы, в Лианозово. Он не новичок в этом бизнесе — у предпринимателя уже 22 таких точки в столице.

Идея организовать собственное дело в этой сфере появилась у Алексея в 2018 году. Планы реализовались в сентябре 2020-го, когда бизнесмен открыл свой первый ПВЗ.

По словам предпринимателя, пунктам выдачи начисляют процент с каждой посылки. Чем больше людей приходит за заказами, тем шире возможности для бизнеса. Однако действовать нужно грамотно.

«Прежде всего, нужно рассчитать свои силы. Быть уверенным в себе. Я не сторонник кредитов, поэтому не рекомендую. Если у вас нет средств, в кредиты лучше не вкладываться. Начать стоит с поиска помещения. Найти хорошую локацию, которая будет проходной. Найти хорошую аренду, договориться с собственником помещения и оставить заявку на OZON», — объяснил Алексей.

Телеканал «360»

Дальше нужно действовать по согласованию с отделом развития компании, предоставляющей франшизу. Один из главных факторов открытия — локация. Пункт выдачи должен быть удобным и легкодоступным для клиентов.

К помещениям предъявляют особые требования. В Москве площадь точки должна быть не менее 30 квадратных метров, в остальных городах — от 20 квадратных метров.

На сайте маркетплейса есть карта, которая делит территорию на «острова». На ней обозначены зоны гарантированного дохода.

Открывающим точку на этих участках в течение шести месяцев будут выплачивать финансовую поддержку. Ее размер зависит от выбранной локации. Зеленый цвет означает, что предприниматель получит самую высокую финансовую поддержку, желтый — чуть ниже.

Некоторые зоны не обозначены цветом. При открытии ПВЗ на этих территориях бизнесмену стоит рассчитывать на свои возможности.

Сколько стоит открыть пункт выдачи?

На первом этапе предпринимателю нужно оформить ИП или ООО, завести расчетный счет в банке и получить доказательство платежеспособности. Стартовый капитал определяет сам владелец.

В среднем по Москве и Подмосковью затраты на открытие одного пункта выдачи составляют от 100 до 500 тысяч рублей. В эту сумму входят гарантийный платеж владельцу помещения, первый месяц аренды, ремонт и покупка оргтехники. Расходы зависят от состояния помещения, метража и стоимости аренды.

В случае с OZON платить взносы за открытие франшизы не нужно. Более того, компания будет поддерживать бизнесмена полгода, если он соблюдает все правила и условия, сообщил Алексей. За этот срок реально выйти на прибыль.

«Ранее у нас пункты уходили в ноль или плюс в течение от шести месяцев до года. Если удачное время года — если допустим, перед Новым годом открылись, то можно отбиться за один-два месяца», — рассказал предприниматель.

Телеканал «360»

Бизнесу нужна огранка

До пунктов выдачи Алексей занимался ювелирным бизнесом. После открытия 15-й точки он расстался со сферой украшений, но хватку не потерял.

По словам предпринимателя, бизнесу, как и бриллианту, нужна огранка, то есть команда. При открытии ПВЗ, особенно нескольких, не обойтись без персонала.

Все процессы, в том числе приемку, выдачу и возврат заказов, контролирует администратор. В одной из точек Алексея эту должность занимает Виктория. Она рассказала, как выглядит работа пункта выдачи изнутри.

По словам Виктории, их ПВЗ одним из первых начал тестировать ночную доставку, когда курьер маркетплейса частично привозит заказы в темное время суток. Вторую часть доставляют в течение дня.

Сотрудники пункта выдачи заранее готовы к приезду курьера. Весь товар привозят в тарных ящиках, помогающих сохранить заказы клиентов. Работники принимают доставку в специальной программе.

«У нас программа, она очень простая. Все понятно, каждый раздел предназначается для определенной операции. Все очень просто. Вот наши перевозки, смотрим, какая машина к нам приедет, нажимаем „принять“», — объяснила Виктория.

Сотрудник сканирует товар, а голосовой помощник подсказывает ему номер ячейки. После того, как в пункте выдачи приняли заказ, покупатель видит в приложении, что может прийти и забрать отправление.

Телеканал «360»

«Ночная доставка как раз и служит тем фактором, что мы распределили и сняли нагрузку с вечернего потока людей. Кто-то может прийти и днем забрать. Это очень удобно», — отметила администратор.

На складе заказы хранят на специальных стеллажах. Все пронумеровано, чтобы исключить ошибки. Для этой же цели все работники обязательно проходят обучение.

В ПВЗ также установлены примерочные, в которых найдется все необходимое. Здесь есть банкетка, ложка и коврик для обуви.

«Мы стараемся, чтобы нашим клиентам, которые сюда к нам приходят, было комфортно, удобно и приятно с нами», — подчеркнула Виктория.

Телеканал «360»

Партнеры OZON разделяют принцип компании, что человек — цель, а не ресурс. В пункте выдачи поставили специальный контейнер в рамках совместной акции маркетплейса и благотворительного фонда «Второе дыхание». Люди могут приходить и сдавать чистую одежду, постельное белье или легкий домашний текстиль в любом состоянии. Вещи передадут на благотворительность или отправят на переработку.

Алексей посоветовал продавцам, торгующим на маркетплейсе, открыть свой пункт выдачи и сделать из него своего рода склад. В таком случае бизнесмен будет получать доход от оборота и заодно использовать склад как пункт отгрузки.

«На профессиональном языке это торговля по FBS, то есть от своего склада работая. Очень удобно. Мы этой схемой тоже пользуемся», — сообщил предприниматель.

Телеканал «360»

Простой бизнес

По мнению Алексея, свой пункт выдачи — это простой бизнес, с которым справится даже новичок. Его слова подтверждает история Александры. В мае она открыла новый ПВЗ на юге Москвы.

Телеканал «360»

«Вот этот пункт — последний. Он открыт меньше месяца. Мы его открыли для того, чтобы разгрузить наш соседний пункт. Он находится буквально здесь — в 200 метрах. В прошлый сезон нам было очень тяжело, было очень много посылок. Там пункт меньше, и для удобства наших клиентов мы открыли больший пункт с двумя примерочными. Также здесь будет детская зона для того, чтобы, пока мамочки меряют одежду, ребенок мог заняться делом», — рассказала предприниматель.

Была мамой — стала предпринимателем

Пункты выдачи — основная деятельность Александры. До открытия своего дела она была в двух декретах.

«Жизнь изменилась кардинально: я была просто мамой двоих детей. Сейчас я остаюсь мамой, но при этом веду достаточно успешный бизнес», — поделилась предприниматель.

У бизнесвумен восемь точек в Москве и Подмосковье. Однако она не собирается останавливаться и планирует открыть еще несколько ПВЗ.

«Меня так увлекла эта тема, что все теперь идет само — как по накатанной. И когда ты уже хорошо разбираешься в определенной сфере бизнеса, легче масштабироваться», — обратила внимание Александра.

Телеканал «360»

Предприниматель сообщила, что у нее есть разные кейсы. Один из ее пунктов выдачи раскручивался и выходил на самоокупаемость в течение года. Другой ПВЗ вышел на самоокупаемость уже на третий месяц.

«Бизнес достаточно простой для новичков. Потому что есть обучение, есть подробные инструкции по открытию», — отметила бизнесвумен.

Сейчас конкуренция у маркетплейсов очень высокая. Александра объяснила, что делать, чтобы покупатели отдавали предпочтение твоей точке.

«На мой взгляд, делать пункт удобным, комфортным и большим для удобства клиентов. Это первоочередное правило для того, чтобы клиенты выбирали именно наш пункт выдачи», — подчеркнула владелица ПВЗ.

Когда начинать?

Предприниматель добавила, что раньше этот бизнес был сезонным. Пики активности покупателей приходились на начало учебного года, на период с ноября по декабрь и на праздники в феврале и марте. Сейчас ситуация немного изменилась.

«Сейчас у OZON, на мой взгляд, сгладилась эта сезонность. Да, есть, безусловно, декабрь и ноябрь, когда нужно выводить дополнительных сотрудников, когда большие объемы. Таких провалов, как раньше летом — их не было. Если хочется сразу раскрутить пункт, конечно, лучше начинать в сентябре–октябре», — посоветовала бизнесвумен.

Телеканал «360»

Какая прибыль?

По словам Александры, разные пункты приносят разный доход. Сумма чистого заработка варьируется от 10 до 300 тысяч рублей в месяц.

«Если взять среднее арифметическое, наверное, 50-70 тысяч», — уточнила предприниматель.

Владелица ПВЗ, как и Алексей, посоветовала вести FBS-торговлю на своем пункте выдачи, то есть продавать с собственного склада и контролировать доставку. Кроме того, бизнесвумен призвала начинающих предпринимателей внимательно прочитать все оферты OZON и ознакомиться с требованиями. Она также рекомендовала изучить карту с локациями маркетплейса, которая сейчас доступна всем.

«Там можно посмотреть, где есть островки, в которых еще нет пунктов, и там вашим клиентам было бы удобно забирать от дома товары. Ну и уже дальше заниматься поиском помещения — хорошего, удобного, где можно разместить две примерочные и более для того, чтобы люди могли себя комфортно чувствовать», — резюмировала Александра.