Эксклюзив 06 июня 2023, 18:13 «Им наплевать на Россию». Спортсменов и артистов предложили лишать иностранного гражданства Политолог Ярошенко: надо запретить иностранное гражданство для шоу-бизнеса и спорта РИА «Новости»

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В России надо запретить иметь гражданство иностранного государства не только чиновникам или депутатам, но и прославленным спортсменам, звездам шоу-бизнеса. С такой инициативой в беседе с «360» выступил политолог Алексей Ярошенко.

Далее — прямая речь.

Они не связывают свою судьбу с Россией

В России сегодня так называемая компрадорская элита проникла во все сферы общества. Это люди, которые живут, зарабатывают, добиваются каких-то карьерных успехов, славы, материального благополучие.

В конце концов они зарабатывают здесь, в России, но деньги выводят из страны. Свою жизнь с Россией не связывают.

Россия у них просто место заработка, площадка, где они выросли и так далее. Это не столько про политику, сколько про шоу-бизнес и спорт.

Один паспорт — российский

Сегодня мы видим, что за национальную сборную России во всех видах спорта могут выступать люди, которые имеют гражданство других стран. Вот это неправильно. То есть, надо запретить спортсменам, которые хотят выступать за национальную сборную России, иметь какое-либо гражданство, кроме российского.

Это не касается тех атлетов, которые изначально, по рождению, были гражданами других сторон, а потом выбрали Россию своим местом спортивного гражданства. Речь идет о россиянах, решивших получить паспорта Израиля, США Латвии, Литвы и так далее. Но при этом они хотят продолжать оставаться в национальной сборных. Вот это надо запретить.

Любое получение иностранного гражданства должно стать запретом для того, чтобы выступать за национальную сборную любого вида спорта. Надо на звезд шоу-бизнеса распространить те же требования.

По примеру чиновников

Есть требования к чиновникам и депутатам, в соответствии с которым нельзя иметь счета за рубежом и иностранное гражданство. То же самое необходимо применить к звездам шоу-бизнеса, к спортсменам.

Это спортивная элита, культурная: они получают деньги, могут влиять на умы. В итоге они действуют, имея гражданство других государств, в интересах этих стран. Да, это в худшем случае, в лучшем случае — в собственных интересах. Им наплевать на интересы России.

Надо, чтобы были такие же жесткие требования к элите шоу-бизнеса и спортсменам, как к чиновникам или депутатам.

По сути, их власть тоже очень велика, как и реальная государственная власть, власть информационная, «развлекательная». Она тоже влияет на умы российских граждан.