Эксклюзив 09 января 2023, 19:51 Спецоперация «С Новым годом!», или Пожелание для выживания Писатель Платон Беседин: России нужна спецоперация в культуре Певец Валерий Меладзе на съемке новогодней программы, 2021 год / РИА «Новости»

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Истории с Валерием Меладзе и Максимом Галкиным*, выкрикивающими украинские националистические лозунги в Дубае, а также солистом группы Little Big Ильей Прусикиным, под Рождество разъезжающим на скейте в виде креста, вновь показали: России нужны новые герои. Нам необходима «спецоперация» в культуре. Об этом писатель Платон Беседин рассказал в эксклюзивной колонке для «360».

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Далее — прямая речь.

Лет 15 назад я вел корпоративы. Было такое, да. Говорят, это у меня неплохо получалось. Тогда я и понял, что люди на корпоративах превращаются в кого-то другого, отличного от себя прежнего. Еще они очень хотят видеть так называемых селебрити в роли халдеев. Каждый год убеждаюсь в этом снова и снова.

Вот и в минувшие новогодние и около них праздники зажигали так называемые звезды. И их зажигали тоже. Казалось бы, столько сказано с начала спецоперации на Украине, но воз, похоже, и ныне там. Местами — точно.

Отметился Валерий Меладзе. На одной из вечеринок он заявил: «Героям слава!», отвечая зрителю на известный бандеровский лозунг. Потом, конечно, долго оправдывался: мол, я же просто артист.

Интересно, а на корпоративе у нацистов, если бы собрались они где-нибудь в бункере в Антарктиде, Валерий тоже бы нечто такое фашистское отмочил? Просто артист, просто фашист…

Кстати, любопытно, что на той же вечеринке патриот из патриотов Олег Газманов ничего внятного на призывы поддержать Украину так и не возразил. Что-то мямлил, уж простите, из серии «дайте отдохнуть». А как же воины? А как же искренность? А как же убеждения?

Певец Олег Газманов и телеведущий Максим Галкин в Государственном Кремлевском дворце, апрель 2017 года / РИА «Новости»

Произошли и другие показательные вещи. Максим Галкин* — кстати, все в том же Дубае — повторил скромный «подвиг» Меладзе. Причем эффектно так, на весь зал. Уважил, в общем, «героев».

Но особо отметился солит Little Big Илья Прусикин: выложил в социальной сети видео, где катается на кресте с приделанными колесами. Это он к Рождеству. Чтобы не просто потроллить, а оскорбить. Вот смотришь на такое и думаешь: хорошо, что уехал. Прусикин этот или как его там?

На самом деле, перечислять деяния подобных персонажей можно долго. К сожалению. Ибо «имя им легион». Но беда в том, что у них есть имя. И в том, что оно, это имя, известно. Или относительно известно. Ведь в том самом Дубае, где отметились и Меладзе, и Галкин*, тусуются люди, которые приехали в ОАЭ сорить деньгами и весело проводить время, пока их соотечественники бьются в зоне СВО. Плевать этим прожигателям на воинов. И плевать на страну: она для них только ресурс.

Нечто подобное уже было описано и Андреевым, и Толстым, и Маяковским, но сейчас приобретает совсем чудовищные, гадкие формы. Есть в этом особая мещанская пошлость и клокочущая несправедливость. Потому что сколько бы ни говорили, но Галкины* и Меладзе продолжают выступать, а Прусикины заниматься мерзостями. Почему? А на них есть запрос. Они что-то да значат. И это отвратительно.

Ведь именно обыватель — тот самый, что хочет жрать сытно, — требует от Галкина* и Меладзе прокричать «Героям слава!» и поддержать ВСУ. Обыватель, который плещется в крови, как в шампанском. Таким его воспитали. Вот что отвратительно, понимаете? Еще отвратительнее, чем видео Прусикина.

Так получилось в том числе потому, что столь долго, упорно нам вдалбливали: мнение пресловутых селебрити имеет вес. Их водили по шоу, словно медведей в цирке. Спрашивали по каждому поводу, сделали «инфлюенсерами».

Да, новый дивный мир (привет Хаксли!) поставил на место героев селебрити. Однако вскоре выяснилось, что они, эти селебрити, пусты и нелепы, глупы и бездарны, а главное — не выполняют своей функции. Ведь как так получилось, что именно эти люди столь долго влияли на умы и настроения? И, выходит, до сих пор влияют.

Ладно, так получилось. Но что теперь делать? Здесь мало сказать «этот плохой, а вот этот — хороший». И черные воронки в стиле 37-го не помогут. Нам нужна система координат. И новые герои. Благо, их и искать особо не надо. Они уже родились и действуют. Повторю: нужна принципиально новая система координат, в которой мы будем жить. Собственно, только в ней мы жить сможем. Иных вариантов нет. И это главное пожелание на 2023 год. Пожелание для выживания — я бы так сказал.

Потому что, как писал я же почти год назад, спецоперация на Украине не будет иметь мощного эффекта без спецоперации в российской культур(к)е и медиа.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.