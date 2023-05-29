Общество 29 мая 2023, 11:29 Специалисты «МегаФона»: Telegram укрепил лидерство в столичном регионе Freepik

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Интернет-трафик в мессенджерах в столичном регионе за первые четыре месяца 2023 года вырос в три раза, если сравнивать с таким же периодом прошлого года. В частности, лидерство укрепил Telegram. Об этом сообщили специалисты «МегаФона», проанализировавшие мобильный интернет‑трафик при помощи инструментов Big Data.

По данным аналитиков, в Telegram трафик увеличился в 3,5 раза по сравнению с показателями января-апреля 2022 года. На втором месте оказался WhatsApp, в котором объем передачи данных вырос на 86%. Замыкает тройку лидеров Viber с показателем прироста трафика в 12%.

Специалисты «МегаФона» спрогнозировали повышение нагрузки, поэтому в начале 2023 года увеличили пропускную способность в Telegram до 1400 Гбит/с. Благодаря этому абоненты «МегаФона» получили возможность быстрее скачивать, загружать контент и общаться в Telegram, в том числе с использованием видеосвязи.

Пользователи стали чаще выбирать мессенджеры для голосового общения. Количество звонков в Telegram выросло в 2,5 раза за год. В WhatsApp звонили на 76% чаще, чем в 2022 году, а число видеовызовов увеличилось на 72%.

Для голосовых вызовов в мессенджерах нужно больше ресурсов сети, чем для отправки сообщений. Как отмечается, в рамках опции pre-5G для звонков и видеосвязи через мессенджеры «МегаФон» предоставляет улучшенные характеристики радиоканала, что гарантирует абоненту кристально чистый звук и видеостриминг без задержек даже при высокой нагрузке сети. Благодаря новой технологии у пользователей нет обрывов и задержек звука в момент голосовой сессии. Кроме того, улучшенные алгоритмы обеспечили максимальную четкость речи и эффект присутствия собеседника.

Мессенджеры стали для людей не только привычным способом коммуникации, но и источником информации, обратил внимание директор по продуктовому маркетингу «МегаФона» Дмитрий Рудских. По его словам, абоненты оператора каждый день скачивают и отправляют друг другу тысячи гигабайт контента через мобильный интернет.

«Мы постоянно отслеживаем пользовательскую активность и улучшаем качество работы популярных сервисов», — заключил представитель компании.