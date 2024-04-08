Эксклюзив 08 апреля 2024, 14:42 Спам-звонкам — бой! Как новый закон повлияет на рекламу в России Маркетолог Аверкиева рассказала, как повлияет закон о спам-звонках на рекламу Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360»

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На прошлой неделе президент России Владимир Путин подписал закон об ответственности за спам-звонки и рекламу кредитов без указания их полной стоимости. Какие изменения ожидаются на рынке рекламы, на кого повлияет нововведение и прекратятся ли надоедливые прозвоны, маркетолог-аналитик и специалист по клиентскому сервису и поведенческим факторам Мария Аверкиева рассказала «360».

Далее — прямая речь.

На кого ляжет ответственность за спам-звонки

Это важный вопрос, так как есть операторы кол-центров, которые совершают звонки, и компании, которые сливают номера телефонов. Доказать факт слива номеров очень сложно.

У меня был личный опыт. Поставила такой эксперимент: зарегистрировала ИП в налоговой. Уже через час мне начали звонить банки с предложением регистрации счета ИП. Я зафиксировала первые два звонка, хотя их были десятки, записала аудиодорожки и отправила их в антимонопольную службу с жалобой об утечке данных. Расследование шло месяц. В результате связь банков с налоговой не установили, а дело закрыли. То есть самое сложное — доказать, кто и как слил.

Второй момент — звонят не сотрудники банка, а их партнеры, то есть кредитно-финансовые организации выходят из ситуации абсолютно чистыми. Если и будут кого-то штрафовать, то сторонние компании. Это и есть те самые кол-центры.

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Существуют официальные организации, которые работают исключительно по базе номеров телефонов, предоставленной клиентом.

По договору вся ответственность лежит на клиенте. Это стоит недорого — около 2,5 рубля за звонок.

По статистике в России чаще, чем каждый пятый звонок, — это спам.

Однако существует много полуофициальных кол-центров. Они обзванивают людей по холодной базе, которую собирают из открытых источников, например «2ГИС», «Яндекс Карты». Именно таких компаний коснется закон о спам-звонках.

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Кто пользуется услугами спамеров

Это банки, микрозаймы, клиники, чаще из сферы бьюти, но и из других сфер тоже, компании, предоставляющие инфопродукты.

Более 75% звонков — это работа роботов. Таким образом, кол-центры могут совершать по две тысячи звонков в час: 97% их деятельности автоматизировано.

Звонки по теплой базе — 2,5 рубля за звонок. Если посчитать стоимость холодного обзвона, то он обойдется примерно в 100 рублей. Из всего количества звонков по таким базам до продажи доходит около 1%. Это примерно 8,5 тысячи рублей. На самом деле, это недорого относительно ситуации на рынке.

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Какие будут последствия

Закон о спам-звонках отразится в первую очередь на кол-центрах, потому что риск получить штраф у них возрастает. Соответственно, стоимость услуг неизбежно повысят, может быть, даже в два раза.

Кроме того, спрос на услуги кол-центров никуда не денется и будет только расти, потому что повышается интерес к онлайн-услугам.

К чему еще закон может привести, кроме подорожания услуг спамеров? Я ожидаю мощный виток снижения количества живых операторов и большой шаг к освоению возможностей искусственного интеллекта и автоматизации. Для сравнения: звонок бота обходится в три раза дешевле, чем живого человека.

Вряд ли закон повлияет на цену других рекламных инструментов. Стоимость обзвонов повысится, насколько именно — спрогнозировать сложно.

Скорее всего, будет уход от официального предоставления услуг: изменение юрлиц, номеров телефонов.

Это может снизить количество спам-звонков, однако полностью защититься от них, к сожалению, не получится.

Нарушение закона о спам-звонках обойдется гражданину в сумму от 10 до 20 тысяч рублей, должностному лицу — от 20 до 100 тысяч, юрлицу — от 300 тысяч до миллиона рублей.

Кроме того, увеличатся штрафы для банков и микрофинансовых организаций, которые не будут указывать полную стоимость кредитного продукта. Должностные лица заплатят от 40 до 100 тысяч рублей, юрлица — от 600 тысяч до 1,6 миллиона рублей.