Эксклюзив 31 июля 2023, 16:49 Совершенный «Сапфир». В чем особенности нового российского комплекса РЭБ Военный историк Кнутов объяснил особенности нового комплекса РЭБ «Сапфир» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Новый комплекс радиоэлектронной борьбы «Сапфир» испытали в зоне спецоперации. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. О характеристиках разработки и актуальности ее использования для защиты гражданских объектов рассказал «360» военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

Анализируя особенности «Сапфира», Кнутов указал, что его разрабатывали в первую очередь для защиты гражданских объектов.

Реклама

«Особенность комплекса состоит в том, что он может обнаруживать беспилотные летательные аппараты, в первую очередь „Громы“, на дальности до 30 километров. „Сапфир“ идентифицирует их, определяя характеристики и возможности. И с расстояния пяти километров может подавлять сигналы управления дронами», — объяснил эксперт.

Российская разработка может определять и место нахождения оператора дрона. Это позволяет нейтрализовать его с помощью дальнобойной артиллерии, отметил Кнутов.

Военный историк указал, что «Сапфир» стал одним из лучших комплексов РЭБ. При этом он выразил мнение, что такие комплексы должны быть универсальными.

«Их создают с достаточно большой периодичностью. Это связано с тем, что усовершенствовать дрон гораздо дешевле и проще, чем станцию РЭБ или станцию наведения ракет. То есть за тысячу долларов (примерно 91 тысячу рублей) можно поменять программное обеспечение или внутренние элементы БПЛА. И беспилотник будет выглядеть так же, но система РЭБ на него действовать не будет. С этим связано появление новых станций радиоэлектронной борьбы», — рассказал Кнутов.

Он подчеркнул, что такие системы нужны, так как они защищают не только военные, но и гражданские объекты. Кнутов напомнил об очередной попытке атаки украинских дронов на территории Москвы. По его оценке, сначала эти БПЛА могли лететь до определенного квадрата с помощью камеральной системы наведения.

«Потом корректировку могли осуществлять на большой дальности с помощью GPS. Поэтому система РЭБ должна глушить и сигналы GPS, но и другие радиосигналы», — объяснил Кнутов.

Украина 30 июля выпустила по Москве несколько дронов. Российские силы смогли уничтожить и подавить БПЛА, но два из них, потеряв управление, врезались в здания «Москва-Сити».

После этого в Госдуме предложили создать системы информирования жителей столицы об угрозах беспилотников, чтобы горожане узнавали об атаках дронов не из новостей, а через СМС-оповещения.