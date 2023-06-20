Общество 20 июня 2023, 18:53 Соцсеть нашего времени. Почему известные платформы оказались пережитком прошлого для подростков Основатель Pitches Agency Дорошок: дети видят Instagram как соцсеть для «старперов» Freepik

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Аналитики из Mediascope провели исследование среди российских детей и подростков. Главной целью было узнать, какие социальные сети предпочитает молодое поколение и в каком возрасте начинает активно пользоваться смартфонами. Почему платформы становятся устаревшими, а некоторые вообще не могут обрести популярность — в материале «360».

1 Исследование Mediascope: какие соцсети не «в тренде» среди детей и подростков Российские школьники посчитали социальную сеть Instagram* и стриминговый сервис Netflix устаревшими трендами, сообщил РБК со ссылкой на исследование. Опрос провел единый измеритель интернет-аудитории Mediascope. Если говорить о социальных сетях, то современные дети отдают предпочтение Likee и TikTok, а музыку чаще всего слушают на пиратских сайтах. В категорию «уходящих» или «уже ушедших» технологических трендов среди школьников также попали криптовалюта, цифровое искусство NFT и соцсеть Yappy, которую запустили лишь год назад. В Mediascope также заявили, что низкий индекс связан не с устареванием, а напротив, со сравнительной новизной. Это стало главной причиной того, что дети и подростки просто недостаточно знают о том или ином явлении. Unsplash Аналитики выяснили, что 87% детей четырех-пяти лет уже пользуются интернетом, 53% из них делают это каждый день. У 35% детей в возрасте четырех-пяти лет есть личные смартфоны, среди 14-17-летних этот показатель составляет 92%. Каждый пятый ребенок (22%) имеет личные ноутбуки, а 34% — планшеты. Большинство детей 12-17 лет (60%) используют на своих или семейных устройствах VPN-сервисы, чтобы обходить блокировки. Freepik Наиболее используемый видеосервис у детей тот же, что у взрослых, — YouTube (79%). В августе 2022 года Pew Research Center провел опрос американских подростков о популярности соцсетей. Согласно ответам респондентов, 95% подростков в США пользуются YouTube. Причем 19% смотрят ролики на видеохостинге «почти постоянно», а 41% — несколько раз в день. Unsplash По данным Mediascope, самой популярной соцсетью среди детей и подростков стал TikTok (43%), хотя он ограничил доступ российским пользователям. На втором месте — «ВКонтакте» (41%), на третьем — Instagram* (13%). Подростки от 12 до 17 лет назвали самым популярным музыкальным сервисом «VK Музыку» (52%). В возрастных группах четыре-восемь и 9–11 лет примерно на одном уровне популярности оказались «Яндекс Музыка», «VK Музыка» и YouTube Music. Freepik

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Руководитель digital-направления телеканала «360» Олег Городничий: медиапотребление у детей — данность и реальность Сложности в подсчете молодежной аудитории в соцсетях Измерить потребление подростков той или иной сети — крайне сложно. При регистрации в TikTok пользователь обязан быть совершеннолетним, поэтому он указывает возраст, не соответствующий реальности, чтобы оказаться на платформе. Когда TikTok выкатывал свою аудиторию, все удивлялись наличию людей старше 30 лет. Повторюсь: при регистрации можно указывать абсолютно любой возраст. Несовершеннолетний пользователь может попасть на платформу, указав, что ему 50 лет. К сожалению, это никак и никем не проверяется. Freepik Падение популярности Instagram* Существуют соцсети, такие как TikTok и Likee. Несмотря на блокировку публикаций видео в России, людям все равно удается просматривать ленту и обходными путями загружать ролики на площадку. Российские блогеры так публикуют контент, находясь в других странах. Likee давно превзошел Instagram* и по своей популярности примерно дошел до TikTok. Это та альтернативная площадка, где подростки могут следить за контентом, который им импонирует. Платформу специально создали для супермолодой аудитории. Instagram* всегда был площадкой для более взрослого контингента. Сейчас, с учетом VPN и сложностями захода в социальную сеть, популярность сказывается на частоте пользования приложением среди подростков. Хотя, я думаю, это в очень маленьком процентном соотношении. Freepik Мне кажется, что два мастодонта, TikTok и Likee, давно вытеснили Instagram*. Немудрено, что статистика показывает падение «возрастной» соцсети. Это ни для кого не новость, так как Instagram* начал терять свою популярность еще с появлением TikTok. Все слова о YouTube, а как же RuTube? Сравнивать RuTube и YouTube — смешно, глупо и неоправданно. Площадка YouTube существует гораздо дольше, чем его отечественный аналог. И задачи этих двух платформ абсолютно разные. У RuTube никогда не было целью стать YouTube. Это наш российский продукт, который отвечает на наш запрос и представляет собой уникальное предложение для аудитории. Этой площадке, безусловно, есть куда расти и к чему стремиться. Уверен, платформа ответит на запрос аудитории, но для этого нужно время, как и для любой другой площадки. РИА «Новости» Напоминаю, что YouTube не стал таким YouTube, как мы знаем сейчас, в первый же день. Сервис собирал аудиторию, видоизменял алгоритмы и наращивал охваты не один год. Ни одна площадка не стала суперуспешной после своего появления. Для этого всегда нужно время. Единственное исключение — TikTok. Платформа собрала большую аудиторию за кратчайшие сроки. Все остальные площадки к этому шли, и RuTube тоже к этому идет. Блокировка зарубежных соцсетей Если завтра насовсем закроют YouTube, Likee, TikTok и Instagram* на территории России, то аудитория пойдет в социальную сеть «ВКонтакте» и другие аналоговые платформы. До сих пор не понимаю, почему это не сделали. РИА «Новости» Я, как человек, который столкнулся с новой реальностью и занимается развитием российских соцсетей, максимально заинтересован в том, чтобы многие платформы заблокировали. Все пользователи в таком случае наконец перейдут на отечественные площадки. Мне кажется, «ВКонтакте» готов принять всю эту аудиторию. Интернет «с пеленок» Медиапотребление в возрасте четырех-пяти лет — это данность. Существует только два способа борьбы с этим. Первое — забрать смартфон, второе — надеяться, что ваше чадо будет потреблять тот контент, который не приведет к «разложению» его мозга. Все зависит исключительно от родителей. Это реальность нынешнего времени: родители хотят, чтобы дети постоянно были на связи, покупают им смартфоны, и ребенок заходит в Сеть. Конечно, есть режим родительского контроля на многих площадках, но это не мешает зайти в интернет с телефона друга за соседней партой и потреблять контент оттуда. Freepik

3 Основатель CEO Pitches Agency Юлия Дорошок: поддержите в ребенке «создателя контента» Соцсети для «пенсионеров» и блокировка площадок Подростки не хотят создавать контент в «старперской» социальной сети, наполненной родительскими аккаунтами. Эта проблема настигла Facebook*, теперь приходит очередь Instagram*. С введением санкций, сокращением возможностей продвижения в социальных сетях и необходимостью пользоваться VPN, конечно, на территории России численность аудитории снизилась. При этом площадка продолжает функционировать. Freepik Блокировка зарубежных сервисов — не российская особенность. У Китая давно собственные социальные сети, США ограничивают проникновение TikTok и поддерживают свой Snapchat. Если в российских социальных сетях будет качественный контент и варианты монетизации, мы получим стремительный рост аудитории. Родительская поддержка в начинаниях Я за разумные ограничение, а не запреты в плане медиапотребления у детей. Современные цифровые сервисы дают родителям достаточно инструментов под общим названием «родительский контроль» для регулирования интернет-жизни детей. Было бы хорошо поддерживать в ребенке создателя. Часы, проведенные за просмотром медиаконтента, не ограничатся потреблением, а станут вдохновением для создания чего-то своего. Freepik

4 Бренд-стратег Александр Дяченко: где будут «лидеры мнений», туда придут и подростки Ключевой контент для подростков Подростки до 14 лет и от 14 до 17 лет — люди, которые в первую очередь подвержены влиянию «лидеров мнений», блогеров. Для взрослых людей такие публикации считаются «фастфуд-контентом»: танцы в TikTok, различные развлекательные моменты и в целом вертикальные ролики. «ВКонтакте» Для детей такие видео — ключевой контент, на котором они проводят свое время. К сожалению, исследование не включило блок, связанный с блогерами и стримами. Стриминг на платформах Twitch или YouTube — один из крупных современных трендов. Почему прогорел Yappy Yappy не предоставил достаточно хорошей платформы для монетизации авторам контента и не сумел убедить аудиторию в том, что развитие личного канала на площадке ждет успех. Блогеры, которые пришли туда на платной основе, выглядели не очень гармонично. Молодежь, скажем так, легко понимает и видит реальное настроение своих блогеров. Соответственно, самые крупные медиаличности вообще не пошли в Yappy. Средний сегмент пробыл там какое-то время, но в итоге все равно ушел с платформы. Freepik В свою очередь, «ВКонтакте» легко переманил к себе «лидеров мнения». Следовательно, куда пошли крупные блогеры — там и появилась новая стабильная аудитория последователей. У Yappy главные проблемы — недостаточная забота о своих блогерах и невозможность выработать адекватное позиционирование. Авторы контента не хотят идти на платформу, вкладывать свои ресурсы и время, а также звать свою аудиторию. Даже на платной основе это выглядит фальшиво. Если платформа сможет вовлечь «лидеров мнений» в свою социальную сеть и предоставить им достаточный инструментарий для монетизации, развития и привлечения новой аудитории, тогда молодое поколение туда легко будет переходить.

* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.