20 июня 2023, 18:53
Соцсеть нашего времени. Почему известные платформы оказались пережитком прошлого для подростков
Основатель Pitches Agency Дорошок: дети видят Instagram как соцсеть для «старперов»
- 01Исследование Mediascope: какие соцсети не «в тренде» среди детей и подростков
- 02Руководитель digital-направления телеканала «360» Олег Городничий: медиапотребление у детей — данность и реальность
- 03Основатель CEO Pitches Agency Юлия Дорошок: поддержите в ребенке «создателя контента»
- 04Бренд-стратег Александр Дяченко: где будут «лидеры мнений», туда придут и подростки
Аналитики из Mediascope провели исследование среди российских детей и подростков. Главной целью было узнать, какие социальные сети предпочитает молодое поколение и в каком возрасте начинает активно пользоваться смартфонами. Почему платформы становятся устаревшими, а некоторые вообще не могут обрести популярность — в материале «360».
Исследование Mediascope: какие соцсети не «в тренде» среди детей и подростков
Российские школьники посчитали социальную сеть Instagram* и стриминговый сервис Netflix устаревшими трендами, сообщил РБК со ссылкой на исследование. Опрос провел единый измеритель интернет-аудитории Mediascope.
Если говорить о социальных сетях, то современные дети отдают предпочтение Likee и TikTok, а музыку чаще всего слушают на пиратских сайтах.
В категорию «уходящих» или «уже ушедших» технологических трендов среди школьников также попали криптовалюта, цифровое искусство NFT и соцсеть Yappy, которую запустили лишь год назад.
В Mediascope также заявили, что низкий индекс связан не с устареванием, а напротив, со сравнительной новизной. Это стало главной причиной того, что дети и подростки просто недостаточно знают о том или ином явлении.
Аналитики выяснили, что 87% детей четырех-пяти лет уже пользуются интернетом, 53% из них делают это каждый день.
У 35% детей в возрасте четырех-пяти лет есть личные смартфоны, среди 14-17-летних этот показатель составляет 92%. Каждый пятый ребенок (22%) имеет личные ноутбуки, а 34% — планшеты.
Большинство детей 12-17 лет (60%) используют на своих или семейных устройствах VPN-сервисы, чтобы обходить блокировки.
Наиболее используемый видеосервис у детей тот же, что у взрослых, — YouTube (79%).
В августе 2022 года Pew Research Center провел опрос американских подростков о популярности соцсетей. Согласно ответам респондентов, 95% подростков в США пользуются YouTube. Причем 19% смотрят ролики на видеохостинге «почти постоянно», а 41% — несколько раз в день.
По данным Mediascope, самой популярной соцсетью среди детей и подростков стал TikTok (43%), хотя он ограничил доступ российским пользователям. На втором месте — «ВКонтакте» (41%), на третьем — Instagram* (13%).
Подростки от 12 до 17 лет назвали самым популярным музыкальным сервисом «VK Музыку» (52%). В возрастных группах четыре-восемь и 9–11 лет примерно на одном уровне популярности оказались «Яндекс Музыка», «VK Музыка» и YouTube Music.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Руководитель digital-направления телеканала «360» Олег Городничий: медиапотребление у детей — данность и реальность
Сложности в подсчете молодежной аудитории в соцсетях
Измерить потребление подростков той или иной сети — крайне сложно. При регистрации в TikTok пользователь обязан быть совершеннолетним, поэтому он указывает возраст, не соответствующий реальности, чтобы оказаться на платформе.
Когда TikTok выкатывал свою аудиторию, все удивлялись наличию людей старше 30 лет. Повторюсь: при регистрации можно указывать абсолютно любой возраст.
Несовершеннолетний пользователь может попасть на платформу, указав, что ему 50 лет. К сожалению, это никак и никем не проверяется.
Падение популярности Instagram*
Существуют соцсети, такие как TikTok и Likee. Несмотря на блокировку публикаций видео в России, людям все равно удается просматривать ленту и обходными путями загружать ролики на площадку. Российские блогеры так публикуют контент, находясь в других странах.
Likee давно превзошел Instagram* и по своей популярности примерно дошел до TikTok. Это та альтернативная площадка, где подростки могут следить за контентом, который им импонирует. Платформу специально создали для супермолодой аудитории.
Instagram* всегда был площадкой для более взрослого контингента. Сейчас, с учетом VPN и сложностями захода в социальную сеть, популярность сказывается на частоте пользования приложением среди подростков. Хотя, я думаю, это в очень маленьком процентном соотношении.
Мне кажется, что два мастодонта, TikTok и Likee, давно вытеснили Instagram*. Немудрено, что статистика показывает падение «возрастной» соцсети.
Это ни для кого не новость, так как Instagram* начал терять свою популярность еще с появлением TikTok.
Все слова о YouTube, а как же RuTube?
Сравнивать RuTube и YouTube — смешно, глупо и неоправданно. Площадка YouTube существует гораздо дольше, чем его отечественный аналог. И задачи этих двух платформ абсолютно разные.
У RuTube никогда не было целью стать YouTube. Это наш российский продукт, который отвечает на наш запрос и представляет собой уникальное предложение для аудитории.
Этой площадке, безусловно, есть куда расти и к чему стремиться. Уверен, платформа ответит на запрос аудитории, но для этого нужно время, как и для любой другой площадки.
Напоминаю, что YouTube не стал таким YouTube, как мы знаем сейчас, в первый же день. Сервис собирал аудиторию, видоизменял алгоритмы и наращивал охваты не один год. Ни одна площадка не стала суперуспешной после своего появления. Для этого всегда нужно время.
Единственное исключение — TikTok. Платформа собрала большую аудиторию за кратчайшие сроки. Все остальные площадки к этому шли, и RuTube тоже к этому идет.
Блокировка зарубежных соцсетей
Если завтра насовсем закроют YouTube, Likee, TikTok и Instagram* на территории России, то аудитория пойдет в социальную сеть «ВКонтакте» и другие аналоговые платформы. До сих пор не понимаю, почему это не сделали.
Я, как человек, который столкнулся с новой реальностью и занимается развитием российских соцсетей, максимально заинтересован в том, чтобы многие платформы заблокировали.
Все пользователи в таком случае наконец перейдут на отечественные площадки. Мне кажется, «ВКонтакте» готов принять всю эту аудиторию.
Интернет «с пеленок»
Медиапотребление в возрасте четырех-пяти лет — это данность. Существует только два способа борьбы с этим. Первое — забрать смартфон, второе — надеяться, что ваше чадо будет потреблять тот контент, который не приведет к «разложению» его мозга. Все зависит исключительно от родителей.
Это реальность нынешнего времени: родители хотят, чтобы дети постоянно были на связи, покупают им смартфоны, и ребенок заходит в Сеть.
Конечно, есть режим родительского контроля на многих площадках, но это не мешает зайти в интернет с телефона друга за соседней партой и потреблять контент оттуда.
Основатель CEO Pitches Agency Юлия Дорошок: поддержите в ребенке «создателя контента»
Соцсети для «пенсионеров» и блокировка площадок
Подростки не хотят создавать контент в «старперской» социальной сети, наполненной родительскими аккаунтами. Эта проблема настигла Facebook*, теперь приходит очередь Instagram*.
С введением санкций, сокращением возможностей продвижения в социальных сетях и необходимостью пользоваться VPN, конечно, на территории России численность аудитории снизилась. При этом площадка продолжает функционировать.
Блокировка зарубежных сервисов — не российская особенность. У Китая давно собственные социальные сети, США ограничивают проникновение TikTok и поддерживают свой Snapchat.
Если в российских социальных сетях будет качественный контент и варианты монетизации, мы получим стремительный рост аудитории.
Родительская поддержка в начинаниях
Я за разумные ограничение, а не запреты в плане медиапотребления у детей. Современные цифровые сервисы дают родителям достаточно инструментов под общим названием «родительский контроль» для регулирования интернет-жизни детей.
Было бы хорошо поддерживать в ребенке создателя. Часы, проведенные за просмотром медиаконтента, не ограничатся потреблением, а станут вдохновением для создания чего-то своего.
Бренд-стратег Александр Дяченко: где будут «лидеры мнений», туда придут и подростки
Ключевой контент для подростков
Подростки до 14 лет и от 14 до 17 лет — люди, которые в первую очередь подвержены влиянию «лидеров мнений», блогеров. Для взрослых людей такие публикации считаются «фастфуд-контентом»: танцы в TikTok, различные развлекательные моменты и в целом вертикальные ролики.
Для детей такие видео — ключевой контент, на котором они проводят свое время. К сожалению, исследование не включило блок, связанный с блогерами и стримами. Стриминг на платформах Twitch или YouTube — один из крупных современных трендов.
Почему прогорел Yappy
Yappy не предоставил достаточно хорошей платформы для монетизации авторам контента и не сумел убедить аудиторию в том, что развитие личного канала на площадке ждет успех. Блогеры, которые пришли туда на платной основе, выглядели не очень гармонично.
Молодежь, скажем так, легко понимает и видит реальное настроение своих блогеров. Соответственно, самые крупные медиаличности вообще не пошли в Yappy. Средний сегмент пробыл там какое-то время, но в итоге все равно ушел с платформы.
В свою очередь, «ВКонтакте» легко переманил к себе «лидеров мнения». Следовательно, куда пошли крупные блогеры — там и появилась новая стабильная аудитория последователей.
У Yappy главные проблемы — недостаточная забота о своих блогерах и невозможность выработать адекватное позиционирование.
Авторы контента не хотят идти на платформу, вкладывать свои ресурсы и время, а также звать свою аудиторию. Даже на платной основе это выглядит фальшиво.
Если платформа сможет вовлечь «лидеров мнений» в свою социальную сеть и предоставить им достаточный инструментарий для монетизации, развития и привлечения новой аудитории, тогда молодое поколение туда легко будет переходить.
* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.
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