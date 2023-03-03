Общество 03 марта 2023, 17:42 Социальная сеть ЯRUS поддержит российских блогеров высокими гонорарами Фото предоставлено пресс-службой социальной сети ЯRUS

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Социальная сеть ЯRUS предложила своим пользователям выгодные условия монетизации. А известные блогеры, которые перейдут на площадку ЯRUS, получат дополнительные бонусы. Суммы действительно впечатляют. Подробности узнаем от самих разработчиков российской соцсети с девятимиллионной аудиторией.

Новая система монетизации предусматривает выплату 50 монеток за каждую тысячу уникальных просмотров видеоролика и 20 монеток — за короткие вертикальные сюжеты. Это внутренняя валюта ЯRUS, которая приравнивается к рублю. Вознаграждение начисляется в первые пять рабочих дней после окончания календарного месяца.

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По словам ведущего менеджера продукта социальной сети ЯRUS Алексея Иванова, ни одна из существующих соцсетей не поддерживает своих авторов за счет собственных средств. Все делают это через размещение контентной рекламы.

«У каждой платформы есть условия входа, когда можно подключать монетизацию. Это зависит от количества подписчиков или просмотров. В ЯRUS никаких ограничений нет: блогер может зарабатывать с момента регистрации», — говорит Алексей Иванов.

Фото предоставлено пресс-службой социальной сети ЯRUS Фото предоставлено пресс-службой социальной сети ЯRUS Фото предоставлено пресс-службой социальной сети ЯRUS Фото предоставлено пресс-службой социальной сети ЯRUS Фото предоставлено пресс-службой социальной сети ЯRUS

Понимая, что топовые блогеры лишились заработка после запрета монетизации на YouTube, а российские аналоги зарубежного видеохостинга не предлагают достойной оплаты, руководство соцсети ЯRUS разработало уникальное предложение монетизации видеоконтента.

«Известных блогеров, которые придут в ЯRUS и приведут своих подписчиков, ждут щедрые дополнительные бонусы. За 100 000 просмотров их видеоролика мы заплатим полмиллиона рублей. За один миллион премия составит пять миллионов рублей. На сегодняшний день это уникальные условия монетизации», — сказал руководитель социальной сети ЯRUS Иван Добровольский

Все пользователи, как и прежде, будут получать по пять монеток от приложения за ежедневную активность. Для зачисления бонуса надо регулярно публиковать свой или смотреть чужой контент, выражать реакции в виде лайков и комментариев.

В перспективе пользователи смогут монетизировать весь уникальный контент в социальной сети ЯRUS: сюжеты, фото и обычные посты.

Заработать в приложении ЯRUS могут не только блогеры. Успешно используют эту возможность и многочисленные благотворительные организации, например, приюты для бездомных животных.