Общество 06 мая 2023, 20:00 Сотрудники «Роснефти» развернули 78-метровую георгиевскую ленту к празднику Победы Сотрудники «Роснефти» из 21 города провели акцию к 78-летней годовщине Великой Победы Сайт мэра и правительства Москвы

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Тысяча сотрудников предприятий «Роснефти» из самых разных уголков страны одновременно прочитали стихотворение Роберта Рождественского «Родина моя». Акцию посвятили 78-й годовщине Великой Победы.

Поздравили всей страной

В мероприятии приняли участие сотрудники «Роснефти» из 21 города. Среди них — Находка, Улан-Удэ, Москва, Оренбург, Ижевск, Белгород, Красноярск, Нижневартовск и другие. Все вместе они поздравили россиян и ветеранов с наступающим Днем победы.

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«Я, ты, он, она,

Вместе — целая страна,

Вместе — дружная семья», — прочитали они вместе знаменитые строки.

В «Бухте Север» нефтяники развернули 78-метровую георгиевскую ленту. На Диксоне, где сегодня строится крупнейший нефтеналивной терминал России, в годы Великой Отечественной прошло самое северное и единственное за Уралом сражение с немецким флотом. В честь Победы здесь установлен памятный мемориал — еще один символ воинов-североморцев.

В гости к ветеранам

Представителей старшего поколения поздравили в Туапсе. Работники местного нефтеперерабатывающего завода пришли с подарками к ветеранам Великой Отечественной войны, трудившимся на предприятии. Им вручили цветы и памятные георгиевские ленточки.

Труженица тыла Лидия Решетова в работала на ТНПЗ лаборантом, а после войны вместе с коллегами поднимала разрушенное производство, работала на благо завода и города. По ее словам, она хорошо помнит День Победы, а воспоминания о трудовых буднях вызывают у нее улыбку — коллеги тогда относились друг к другу с большим уважением.

Именно эти уважение и взаимовыручка и стали фирменной чертой туапсинского предприятия «Роснефти». Его основу заложило поколение победителей, о чем помнят представители заводской молодежи. Ежегодные встречи с ветеранами в канун Дня Победы стали доброй традицией.

В этом году молодые люди поздравили шестерых своих ветеранов. Для них исполнили легендарную песню военных лет «Синий платочек», до мурашек отозвавшуюся в их сердцах. По примеру агитбригад, поддерживавших бойцов на фронте, волонтеры-нефтяники решили создать праздничную атмосферу и напомнить местным жителям о том, что рядом с ними живут настоящие герои.

В регионах, где работают предприятия компании, 9 мая организуют праздничные концерты и экскурсии по мемориальным объектам, а на московских и петербургских АЗС будет работать полевая кухня.