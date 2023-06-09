Общество 09 июня 2023, 15:37 Солнце, море и потрясающие виды. Необычный туристический поезд «К виноградникам у моря» отправился в первый рейс Телеканал «360»

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Событийный туристический поезд «К виноградникам у моря» начал курсировать из Москвы на юг России. Новый маршрут запустила Федеральная пассажирская компания.

Поезд «К виноградникам у моря» отправился из столицы в первый рейс. ФПК продумала маршрут для тех, кто интересуется аутентичной русской кухней и южными традициями.

«Туристический поезд — это уникальный продукт. И для нас это предмет не только какой-то там особой гордости и особых стараний. Вместе с РЖД — это особая проработка: тщательно выбираем и маршруты, и развлекательную программу, и дополнительные развлечения в пути следования», — рассказал заместитель гендиректора Федеральной пассажирской компании Николай Абрамов.

Телеканал «360»

Пассажиров рейса ждет по-настоящему насыщенная программа. Днем путешественники будут посещать экскурсии, дегустации и мастер-классы, а вечером отдыхать в комфортабельных вагонах класса люкс и СВ. Благодаря этому вместо выбора гостиницы туристы могут сосредоточиться на других приятных мелочах: сборах или предвкушении поездки.

Телеканал «360»

Сами пассажиры назвали поезд «К виноградникам у моря» настоящим отелем на колесах. В вагонах есть все для комфортного путешествия: кондиционеры, душ, индивидуальные розетки в каждом купе. Вкусно поесть или приятно провести время туристы смогут в вагоне-ресторане или вагоне-баре.

Телеканал «360»

«Путешествие будет комфортным, потому что есть большая кровать, розетки для телефонов. Я считаю, что путешествие состоится и будет очень классным!» — поделилась эмоциями пассажир Варвара.

Телеканал «360»

На туристическом маршруте две точки — Таманский полуостров и Новороссийск. Путешествие на необычном поезде продлится пять дней и четыре ночи.

«Что может быть лучше солнца, моря, виноградников, потрясающих видов? И мы решили все вместе объединить в один такой прекрасный тур», — отметила первый заместитель начальника департамента пассажирских перевозок ОАО «РЖД» Елена Ракова.

Телеканал «360»

Поезд «К виноградникам у моря» отправится в следующий рейс 15 сентября. Билеты уже поступили в продажу.