Высокие показатели смертности среди детей и подростков — результат слишком длинных летних каникул. К такому выводу пришли российские исследователи. По словам специалистов, во время продолжительного отдыха дети находятся без присмотра родителей, что приводит к плачевным последствиям. Можно ли решить проблему, сократив каникулы, выяснял «360».

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Повышенная сезонная детская смертность

Данные фокус-группы

Исследователи из РАНХиГС пришли к выводу, что летний сезон — пик смертности среди детей и подростков школьного возраста. Научная работа «Избыточная летняя смертность детей и подростков: эффект длинных школьных каникул?» включила в себя данные о смертности в 2000–2020 годах из базы Short-term Mortality Fluctuations Human Mortality Database (STMF).

Средняя смертность в летние месяцы превышала среднегодовые показатели для детей в возрасте пяти–девяти лет на 21%, для подростков 10–14 лет — на 32%, 15–19 лет — на 19%.

«Почему смертность детей и подростков в России выше в климатически более благополучное время? В отличие от пожилых они чаще умирают от ряда внешних причин, для которых пиковые значения смертности приходятся на теплое время года: от самоубийств — на май (реже июнь или июль), от транспортных травм — на август–сентябрь, от повреждений с неопределенными намерениями — на июнь–сентябрь», — пояснили авторы исследования.

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Главный злодей — долгие каникулы?

Специалисты предположили, что выраженная сезонность смертности в младших возрастных группах — следствие длинных школьных каникул, когда многие дети оказываются вне семейного и школьного надзора. Эту гипотезу исследователи проверили, сопоставив по открытым источникам длительность каникул в ряде государств и сравнив ситуацию с сезонностью детской и подростковой смертности.

Судя по их данным, продолжительность летних каникул варьируется от шести (Германия) до 14 недель (Италия и Россия). Авторы выяснили, что летний максимум смертности чаще встречается в регионах с более продолжительным отдыхом. Но особенно это характерно для России.

Продолжительность летних школьных каникул в неделях в разных странах / Телеканал «360»

Как снизить показатели смертности?

Авторы исследования предложили несколько путей решения проблемы. Во-первых, «полезным могло бы быть обсуждение экспертами в сфере образования академической целесообразности столь длинного перерыва в занятиях». Специалисты настаивают, чтобы школьные каникулы все-таки сократили.

Во-вторых, ученые заявили, что необходимо расширять поддержку семейного и институционального досуга и отдыха детей в период каникул. Также показатели могут снизиться из-за поправок к закону «Об образовании» о трудовом воспитании школьников, если такие мероприятия будут планировать в летние месяцы. В этом случае дети будут заниматься трудовой деятельностью во время каникул, а не в период учебы или в перерывах между уроками.