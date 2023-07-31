31 июля 2023, 16:38
Сокращение каникул — решение проблемы? Ученые определили показатели смертности среди детей и подростков
Омбудсмен Волынец: сокращать школьные летние каникулы категорически нельзя
Высокие показатели смертности среди детей и подростков — результат слишком длинных летних каникул. К такому выводу пришли российские исследователи. По словам специалистов, во время продолжительного отдыха дети находятся без присмотра родителей, что приводит к плачевным последствиям. Можно ли решить проблему, сократив каникулы, выяснял «360».
Повышенная сезонная детская смертность
Данные фокус-группы
Исследователи из РАНХиГС пришли к выводу, что летний сезон — пик смертности среди детей и подростков школьного возраста. Научная работа «Избыточная летняя смертность детей и подростков: эффект длинных школьных каникул?» включила в себя данные о смертности в 2000–2020 годах из базы Short-term Mortality Fluctuations Human Mortality Database (STMF).
Средняя смертность в летние месяцы превышала среднегодовые показатели для детей в возрасте пяти–девяти лет на 21%, для подростков 10–14 лет — на 32%, 15–19 лет — на 19%.
«Почему смертность детей и подростков в России выше в климатически более благополучное время? В отличие от пожилых они чаще умирают от ряда внешних причин, для которых пиковые значения смертности приходятся на теплое время года: от самоубийств — на май (реже июнь или июль), от транспортных травм — на август–сентябрь, от повреждений с неопределенными намерениями — на июнь–сентябрь», — пояснили авторы исследования.
Главный злодей — долгие каникулы?
Специалисты предположили, что выраженная сезонность смертности в младших возрастных группах — следствие длинных школьных каникул, когда многие дети оказываются вне семейного и школьного надзора. Эту гипотезу исследователи проверили, сопоставив по открытым источникам длительность каникул в ряде государств и сравнив ситуацию с сезонностью детской и подростковой смертности.
Судя по их данным, продолжительность летних каникул варьируется от шести (Германия) до 14 недель (Италия и Россия). Авторы выяснили, что летний максимум смертности чаще встречается в регионах с более продолжительным отдыхом. Но особенно это характерно для России.
Как снизить показатели смертности?
Авторы исследования предложили несколько путей решения проблемы. Во-первых, «полезным могло бы быть обсуждение экспертами в сфере образования академической целесообразности столь длинного перерыва в занятиях». Специалисты настаивают, чтобы школьные каникулы все-таки сократили.
Во-вторых, ученые заявили, что необходимо расширять поддержку семейного и институционального досуга и отдыха детей в период каникул. Также показатели могут снизиться из-за поправок к закону «Об образовании» о трудовом воспитании школьников, если такие мероприятия будут планировать в летние месяцы. В этом случае дети будут заниматься трудовой деятельностью во время каникул, а не в период учебы или в перерывах между уроками.
Далее — прямая речь собеседников «360».
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец: категорически против сокращения каникул
Сокращение каникул — нет, занятость детей — да
Выводы и результаты исследования по поводу детской смертности в летний сезон — от лукавого. Ни родители, ни дети категорически не согласятся сокращать школьные каникулы. Другой момент — занимать детей в перерыв в обучении, конечно, надо.
Занятость может охватывать не только детские лагеря загородного типа, но и пришкольные. Нужно совершенствовать программы трудоустройства для подростков, чтобы они не теряли время на каникулах. Причем многие дети сами хотят работать: для них это не только возможность заработать первые деньги, но и понимание при выборе будущей профессии — профориентация.
При сокращении летних каникул мы можем получить всплеск психических расстройств у детей. Период в три месяца в свое время специально рассчитали и проверяли десятилетиями, подтверждая эффективность отдыха от обучения. Дети без присмотра могут пострадать и во время школьного периода, если ими не заниматься.
С таким же успехом можно перестать отпускать взрослых в отпуск, чтобы они не потратили деньги и не заявили впоследствии, что больше не хотят работать. По смыслу это очень похоже на сокращение отдыха у школьников.
Усиливать контроль за детьми нужно не только в физическом плане, но и в виртуальном. Сегодня стоит очень острая проблема интернет-зависимости среди школьников, когда ребенка «воспитывает» интернет, а все свободное время посвящено гаджетам.
Ориентация на прошлое
Летние кружки и секции для детей должны быть бесплатными, как и загородные детские лагеря обязаны обеспечивать детей занятостью во время каникул за счет государства.
В Советском Союзе родители платили «человеческие» деньги в профсоюз. Потом за счет этих взносов дети имели возможность отдыхать в санаториях и посещать лагеря. Нам эту практику нужно возвращать, ведь это и есть меры косвенной поддержки.
Нужно распределить эти взносы косвенной поддержки на детский спорт, посещение лагерей и прочие расходы, которые родители несут круглый год. Однако это перестройка всей государственной системы: не только финансовые расходы, но и организационные.
Именно косвенная поддержка семей с детьми не только приведет к сохранению детских жизней, но и настроит наше население на деторождение.
Сейчас у нас такая демографическая ситуация, что нужно не в колокола звонить, а бить в набат.
Общественный деятель Владимир Михайлов: необходимо развивать детские лагеря
Летом у детей больше свободного времени, когда они находятся без присмотра взрослых. В период обучения все проще: школа, учеба и домой. В это время дети, конечно, меньше «шляются» непонятно где. Мы понимаем, что большинство детских смертей — несчастный случай.
По статистике, в России стало меньше лагерей и секций, куда ребенка можно отправить бесплатно. У меня трое сыновей школьного возраста. Пока я нахожусь на работе, то, безусловно, за них переживаю.
Мне кажется, что лучшее решение подобной проблемы — детский развлекательный или спортивный лагерь. В таком случае я понимаю, что мои дети целыми днями находятся под присмотром взрослых: воспитателей, вожатых и других сотрудников. Поэтому чем больше будет таких лагерей, тем меньше — несчастных случаев.
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