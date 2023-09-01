Общество 01 сентября 2023, 17:10 Сохраним страну, веру, ценности и традиции. Россиян поздравили с Днем казачества Митрополит Кирилл и атаман Дьяконов поздравили россиян с Днем казачества РИА «Новости»

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Митрополит ставропольский и невинномысский Кирилл и верховный атаман Союза казаков-воинов России и зарубежья Николай Дьяконов поздравили всех причастных с Днем российского казачества. Праздник, который отмечается 1 сентября, учредил в 2010 году патриарх Кирилл в одну дату с Днем донской иконы Божьей матери.

Поздравление митрополита Кирилла опубликовал Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством. Священнослужитель напомнил, что история почитания донской иконы Божьей матери восходит к XIV веку, когда над предками нависла смертельная угроза от внешних сил. Сегодня страна, как и столетия назад, оказалась перед судьбоносным выбором, отметил Кирилл.

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«Цена такого выбора необычайно высока — сохраним мы свою страну, веру, ценности и традиции, либо сломимся под натиском врага и его соблазнами. И выбор, который стоит перед каждым из нас, касается не только нас, но и будущих поколений, а вместе с ними — и всего мира», — указал митрополит.

В честь праздника представитель РПЦ пожелал казакам неоскудевающей Божьей помощи в служении на благо Отечества, а также православной веры. Господь благословит усердие казачества и наградит за это здоровьем и долголетием, заключил митрополит.

Поздравление верховного атамана СКВРиЗ

Атаман Николай Дьяконов поздравил казаков в своем Telegram-канале. По его словам, празднование Дня донской иконы Божьей матери связано с известным историческим фактом.

Накануне Куликовской битвы донские казаки передали чудотворный образ князю Дмитрию и помолились Богородице о воцарении мира на Руси, указал Дьяконов. После этого народ одержал победу, которую прославили во времени, отметил атаман.

«Сложные времена переживает сейчас наше Отечество. С Богом в сердце мы должны дать твердый ответ — кто мы, в чем наша духовная и ментальная основа, с кем из большого числа партнеров деловых и геополитических мы связаны историческим временем, общей болью и целеполаганием», — написал Дьяконов.

Нравственное преимущество России — в готовности показать волевой характер, воинское мастерство, дисциплину, смелость, взаимовыручку, а также погибнуть с честью, если придется, обратил внимание атаман. Этим нравственным преимуществом как раз владеют русские казаки, подчеркнул Дьяконов. Он назвал военно-патриотические взгляды казачества уникальным духовно-нравственным явлением мировой военной школы.

«Сердечно поздравляю вас с нашим общим праздником! <...> Слава Богу, что мы казаки!» — отметил атаман.

Дьяконов пожелал причастным к празднику здоровья, телесной крепости, душевных сил, успехов в благих делах, а также заступничества и покровительства Божьей матери.