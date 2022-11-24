Эксклюзив 24 ноября 2022, 20:43 Собрали деньги и закрылись. Родители пожаловались на обман в частном детсаду в Нахабине Жители Нахабина пожаловались на обман в закрывшемся частном детсаду РИА «Новости»

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Родители нескольких воспитанников частного детского сада в подмосковном поселке Нахабино заявили об обмане со стороны руководства учреждения. С семей собрали оплату за ноябрь, но сад закрылся, а средства никому не вернули. Воспитатели тоже оказались в подвешенном состоянии — им и так задерживали зарплату, а теперь стало неясно, будет ли какой-то расчет, как уволиться и искать новую работу.

На выход по «техническим причинам»

Частный детский сад, на который пожаловались родители, называется «Маленькая страна на Твардовского 40». Его учредителем является ООО «Шаг Вперед», а собственником — ООО «Образовательный франчайзинг», сообщили в пресс-службе администрации Красногорска. По данным на 1 ноября садик посещали 28 детей.

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«Два месяца мы ходили в этот садик, все было нормально. В ноябре три дня походили. И все. Нас никак не уведомили. Просто воспитатели написали в чат, что сад закрыт по техническим причинам. У арендодателя есть долги, и он просто закрыл помещение», — рассказал в беседе с «360» отец одного из воспитанников.

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По его словам, средства родителям никто не возвращает. В итоге обманутые люди создали инициативную группу. Сейчас в ней 10 семей. Мужчина подчеркнул, что на руках у родителей — два договора: на оказание услуг по уходу и на образовательную деятельность. Там есть пункты о форс-мажоре и сказано, что одна сторона должна уведомить о другую в случае такой ситуации. Но, кроме объявления в чате, никаких уведомлений не было.

«Воспитателям они тоже не платили два месяца. И с августа начали сеть эту закрывать», — отметил мужчина.

Одна из воспитательниц в беседе с «360» подтвердила эту информацию. По ее словам, восемь сотрудников обратились в прокуратуру и намерены сообщить о случившемся в трудовую инспекцию.

«Мы изначально были „Филипок“, они нас два года назад продали (сети „Маленькая страна на Твардовского 40“ — примеч. ред.). Зарплату нормально заплатили только в первый месяц, потом начались задержки. Пишем им письмо — выплачивают. Весной уволилась заведующая из-за этого. Зарплату, самое большое, задерживали на 2-2,5 месяца. Но они теперь не заплатили аренду за ноябрь. Но с родителей деньги собрали», — пояснила женщина.

После этого арендодатель закрыл сад. В подвешенном состоянии и родители, и сотрудники садика находятся с 7 ноября. Как поступать, воспитателям непонятно, потому что им не опять не выплатили зарплату. А чтобы искать другую работу, нужно уволиться.

«Нас же должны же как-то уволить по соглашению сторон, чтобы дальше искать работу», — пояснила собеседница «360».

По ее словам, коллектив был готов терпеть даже задержки выплат, потому что садик действительно был хорошим. Люди сработались.

«Мало ли, кто что говорит»

В коллективном обращении на имя губернатора родители воспитанников указали, что дети успели посетить занятия в саду с 1 по 3 ноября. Затем 18 ноября всех уведомили, что нужно прийти и забрать вещи. Никаких других инструкций никому не дали.

Один из авторов обращения обратил внимание, что коммерческий директор сада перестала выходить на связь, предварительно заявив, что уже не работает в этом учреждении. Когда «360» попытался получить от женщины комментарий по поводу ситуации, она подчеркнула, что уволилась еще 31 августа.

«Я там не работаю, я вообще под капельницей, а вы мне звоните. Пусть пишут заявление на организацию. Мало ли, кто что говорит. Я с 31 августа там не работаю. В других детсадах я тоже не работаю. Я тут причем? Я могу только передать их просьбу учредителю», — сказала она и бросила трубку.

Родители детей из закрывшегося садика обратили внимание, что в Нахабине сейчас крайне остро стоит вопрос с детсадами. Семьи стараются устроить ребят в частные учреждения, потому что в муниципальных нет мест. А по итогу сталкиваются с тем, что и коммерческие садики могут просто закрыться, оставив людей без денег перед Новым годом.

Что делать родителям

В пресс-службе администрации Красногорска «360» обратили внимание, что детсад «Маленькая страна на Твардовского 40», является унитарной некоммерческой организацией, имеющей организационно-правовую форму учреждения.

Надзор за деятельностью НКО осуществляет ее учредитель, а споры, которые могут возникнуть между учреждением и родителями, не урегулированные путем переговоров и консультаций, подлежат разрешению согласно российскому законодательству, добавили в администрации.

Родителям детей, которые остались без садика, предложили несколько возможных вариантов действий. Например, рассмотреть другие сады, у которых меньше очередность. Можно выбрать детсад № 44 на Большой Комсомольской в Красногорске или садик № 32 с последующим переводом в учреждение, которое семья определит в качестве приоритетного.

«В том случае, если кого-то заинтересует какое-либо из данных учреждений, нужно добавить в заявку ребенка в ЕИС „Зачисление в ДОУ“, при этом первоначальная дата постановки на учет сохраняется. Всего в заявке может быть выбрано не менее одного и не более трех детских садов», — пояснили в администрации.

Заявление нужно отправить на почту uo_krasnogorsk@mosreg.ru. Бланки документов есть на официальном сайте управления образования в разделе «Детские сады», подраздел «Полезная информация».

Еще одним вариантом может быть посещение муниципальных дошкольных групп мини-сада Опалиховской гимназии на улице Пришвина в Красногорске или детсада № 53 на улице Народного Ополчения. В декабре на Заводской улице также планируют открыть мини-сад МБОУ СОШ № 12.

Если семьи устроят детей в одну из этих дошкольных групп, у них тоже сохранится право потом перевести их в удобный детский сад. Чтобы записаться, родителям нужно обратиться в управление образование и получить направление, заключили в пресс-службе.