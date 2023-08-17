Общество 17 августа 2023, 17:16 Собака бывает кусачей. Почему крупные псы — источник повышенной опасности? Юрист Комагина: больших собак нужно отнести к источникам повышенной опасности Фото: Tadeusz Lakota / Unsplash

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Большие собаки могут представлять большую опасность. Агрессивное поведение животных не связано с породой или характером. В основном собачья жестокость по отношению к другим — следствие неправильного воспитания. Как результат, питомцы могут напасть на другое животное или человека. Юристы полагают, что собак пора внести в список источников повышенной опасности.

Живодерка из Мексики

Эта история произошла в Мексике. Женщина выгуливала свою собаку породы хаски в небольшом районе города. На одной из улиц увидела белого бездомного пса, которого в округе все знали и нередко подкармливали. Хозяйка подманила животное к себе, надела на него ошейник и крепко затянула.

После этого она сказала громкое «фас». Хаски тут же набросился на бездомного пса и вцепился ему в шею. Хозяйка держала жертву на коротком поводке и спокойно наблюдала за происходящим. На шум и собачий вой выбежали несколько соседей. Однако даже у них не получилось остановить насилие.

Пока один очевидец пытался вырвать поводок у мексиканки, другая свидетельница стала снимать все на видео. Кадры не для слабонервных.

«Я пытался отнять у нее бездомного пса, но она отбивалась. Она продолжала душить собаку поводком и сказала, что хочет увидеть, как ее хаски убьет бедное животное», — рассказал мужчина мексиканской газете Exspreso.

Другие соседи также кричали живодерке, чтобы та отпустила собаку, но мексиканка не обращала на них внимания. Она говорила, что до бездомных животных никому нет дела, поэтому это убийство никого волновать не должно.

Женщина продолжила натравливать хаски до тех пор, пока тот не нанес бедной собаке смертельные раны, а затем просто развернулась и начала уходить. Она подошла к очевидице тех событий и попросила удалить видео с телефона. Услышав отказ, мексиканка натравила пса и на девушку.

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В газете отметили, что хаски прокусил несовершеннолетней ногу, пытался повалить на землю и оставил на теле несколько гематом.

«Парень, который пытался отнять собаку, теперь пытался помочь и мне. Женщина его резко отталкивала, чтобы ее собака продолжала меня кусать. Она сумасшедшая, если приказывает своей собаке нападать даже на детей», — подчеркнула пострадавшая.

Собака — источник повышенной опасности

Многие эксперты предполагают, что больших собак следует признать источником повышенной опасности, отметила в разговоре с «360» юрист и зоозащитник Анастасия Комагина. Собаки весом больше 20 килограммов могут нанести серьезные травмы, вплоть до смертельных.

Недавно, в мае, сторожевые собаки напали на прохожего, сообщало издание Иркутск News. Хозяйка выпустила питомцев погулять, но прогулка обернулась страшными последствиями: четыре пса, включая двух немецких овчарок, загрызли пенсионера.

10 августа, местный суд огласил приговор для женщины по делу о причинении смерти по неосторожности. Ей грозит полтора года в тюрьме.

В законодательстве, по словам Комагиной, уже есть понятие источника повышенной опасности. Но в основном его применяют к механизмам, например, на заводских предприятиях или автомобилям.

«Владение подобным источником повышенной опасности подразумевает определенную ответственность собственника. Поэтому стоит заняться этим вопросом и признать собак таким же источником. Если человек готов нести повышенную ответственность за действия питомца, значит, он имеет право владеть животным. Если нет — извините», — отметила юрист.

Но подобная инициатива невозможна без всеобщей обязательной идентификации и регистрации, пояснила собеседница. Отдельно проводить регистрацию животных, по ее словам, бессмысленно.

Должна быть юридическая связь между владельцем и животным. В законодательстве все уже, по сути, есть, но необходимо привести определенные выводы — юридическая практика или решение Верховного суда. Анастасия Комагина юрист, зоозащитник

Кто виноват в «собачьем» преступлении?

Страшная история из Мексики еще раз доказала, что виноваты, как правило, не питомцы и какие-то определенные породы собак, а сами хозяева. Зоозащитник подчеркнула, что у хаски нет в крови агрессии и жестокости.

«Это адекватная и социализированная порода. Хозяйка, видимо, сломала своему питомцу психику, что он беспрекословно стал нападать на других животных и людей. Вся проблема в неадекватных людях, которые заводят собак, не рассчитывая свои силы», — уточнила она.

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В России запрещено натравливание собак на других собак или людей, добавила Комагина. Однако формулировка в законе выборочная: при драках или самообороне собаку можно использовать как агрессивного защитника.

Несмотря на это, само понятие натравливания животных лучше всего сделать единым и полностью запретить это действие на законодательном уровне, подытожила юрист.