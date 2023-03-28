Эксклюзив 28 марта 2023, 16:54 Смотреть в оба. Россиянам напомнили правила безопасных прогулок накануне сезона клещей Ученый Ганушкина призвала россиян быть внимательными на прогулке в лесу из-за клещей РИА «Новости»

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Теплый март разбудил кровожадных паразитов. Одними из первых жертв клещей стали свердловчане — пострадали минимум три человека, сообщали в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора. Случаи укусов также были зарегистрированы в Иркутской, Волгоградской, Орловской и Новосибирской областях. Россиянам следует быть предельно осторожными, надевать закрытую одежду перед выходом в лес, а после прогулок внимательно себя осматривать, рассказала «360» бывший ведущий научный сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Людмила Ганушкина.

Им нужна кровь

Снег во многих регионах России в 2023 году начал таять довольно быстро, поэтому первые клещи уже подстерегают своих жертв. Как отметила во время беседы экс-сотрудник старейшего российского медуниверситета, необходимо смотреть в оба, гуляя по лесу.

Клещи спокойно пережили зиму, а сейчас им нужна кровь, чтобы дать потомство. Людмила Ганушкина бывший ведущий научный сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова

Как отметила специалист, клещи могут поджидать на каждом шагу. По ее словам, если человек выходит в лес, ему необходимо надевать закрытую одежду, а после возращения домой внимательно осматривать себя и, например, питомца.

«Брюки нужно заправлять в носки, чтобы туда не пролез клещ, потому что если он попадает на одежду, то будет искать подходы к телу человека и где-нибудь найдет. Клещ мелкий, укус его безболезненный», — рассказала Ганушкина.

Если паразит все же напал, желательно сдать его в лабораторию, чтобы клеща проверили на наличие инфекций. Кровожадные членистоногие являются переносчиками смертельно опасных болезней, напомнила она.

«Ни в коем случае не надо давить клеща руками, его нужно сохранить, положить куда-нибудь, чтобы он не уполз, и, если есть возможность, проверить на наличие возбудителей. Их в клеще бывает очень много, и они разные. Например, в сибирских условиях, за Уралом, большой процент вируса клещевого энцефалита, а это очень опасное заболевание», — заявила бывший научный сотрудник Сеченовского университета.

В европейской части России, добавила спикер, есть и боррелии, и другие патогены, к которым человек восприимчив и может заразиться. Поэтому нужно соблюдать особую осторожность, еще раз напомнила Ганушкина.

Без резких движений!

По мнению Ганушкиной вытаскивать клеща из тела можно самостоятельно, ничего страшного в этом нет. Главное, подчеркнула специалист, — быть аккуратным и не нервничать.

«Без резких движений, и если раздастся своеобразный легкий хлопочек, значит, вы вытащили клеща с хоботком. Очень важно, не оторвать его, потому что, если клещ присосался, все его патогены сконцентрировались в его хоботке, и тогда нужно будет либо к врачу обращаться, либо самому этот хоботок вытаскивать — как занозу. Место раны нужно обязательно обработать», — предупредила Ганушкина.

Многие очень боятся извлекать клеща, отметила собеседник издания, но не стоит. Ганушкина напомнила, что у этого членистоногого твердый покров, поэтому его трудно раздавить. Однако это не значит, что паразита в принципе надо пытаться уничтожать голыми руками.

«Не надо, увидев его и подумав: „Фу, какая гадость“, пальцами, еще и без перчаток, давить клеща. Через трещины на руках опасный патоген может попасть в кровь», — заявила эксперт.

Относитесь к себе как к хрустальной вазе

Если человек не сдал клеща в лабораторию на анализ, но почувствовал себя плохо, нужно сразу же обращаться за помощью к врачам.

Относиться к себе, я всегда говорю, нужно как к дорогой хрустальной вазе. Слушать себя, если есть какие-то отклонения — идти к инфекционисту. Людмила Ганушкина бывший ведущий научный сотрудник Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова

Для защиты от клещей в России выпускают специальные костюмы, обработанные веществами для отпугивания членистоногих, поделилась специалист. Однако волшебной таблетки, которая в миг бы сделала клеща неопасным для человека — не существует.

Пик активности членистоногих придется на период после майских праздников. Как писал ранее «360», чтобы организм выработал иммунитет к болезням, которые переносят клещи, необходимо сделать три прививки: первые две — с промежутком в два-три месяца, а последнюю — спустя год после них.