Эксклюзив 25 января 2024, 16:22 Спляшем перед кем прикажете! Смольянинов и прочие борцуны Писатель Беседин: заявления Смольянинова пранкерам — трусость и алчность Photoagency Interpress / Global Look Press

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Российский актер Артур Смольянинов* заявил пранкерам Вовану и Лексусу, позвонившим ему от имени руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака, что хочет получить украинское гражданство для семьи «под ключ» и может выступить перед бойцами ВСУ, но тайно. Что это — диагноз мракобесия или жажда денег, писатель Платон Беседин рассказал в колонке для «360».

Далее — прямая речь.

Чем отличаются персонажи, которые активно выступают против России, оформляя это под «мы за все хорошее против всего плохого»? Они шизофреничны, они трусливы, они алчны, они глупы. Вот, собственно, и все.

Артур Смольянинов* это лишний раз подтвердил. Ему, как то бывает, позвонили пранкеры Лексус и Вован, представившись руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком. Ну и побеседовали с ним всерьез.

Как выяснилось, Смольянинов* оказался готовым на многое. Слишком на многое.

Артур*, в частности, заявил, что готов выступить и перед бойцами ВСУ, и перед Зеленским лично. Но к последнему, видимо, пока что не приглашают. Там через Шона Пенна не пробиться.

Вообще, конечно, градус подлости зашкаливает. То есть российский актер, гражданин России, снимающийся в российских фильмах, готов выступать перед теми, кто убивает россиян. Это как вообще?!

«Нет предела человеческой мерзости», — сказал когда-то футбольный тренер Анатолий Бышовец. И был прав.

Сколько раз поддержал Смольянинов* людей Донбасса? Собрал ли он средства для пострадавших в Белгороде? Ведь этот человек заявляет, что он против боевых действий, что не поддерживает армию в принципе, — ну, так выступи перед мирными, поддержи их как-то. И как борьба за мир вяжется с ВСУ?

Но Смольянинов* идет дальше, совершая действительно отвратительную вещь. Он не против выступить перед солдатами одной из сторон конфликта. Перед теми, кто убивает его сограждан. Что это? Диагноз мракобесия? Или жажда денег? Думаю, и то, и другое. Ведь не секрет, что российские селебрити, убравшиеся за границу, там никому не нужны. «Би-2» вон забрались в Таиланд, решили развлечь публику, но были арестованы, так как не имели разрешения на работу.

Артур* же, как видим из беседы, знатный перестраховщик. Он пояснил «Ермаку», что выступить, конечно, перед ВСУ и Зеленским может, но тайно. Так, чтобы никто не узнал в России. Мол, там у Смольянинова* родственники. Это даже задницей не на двух стульях, а сразу на всем ряду.

РИА «Новости»

Трусость, густо замешанная с алчностью. Ну, а заявление Смольянинова*, что он встречался с Ходорковским**, дабы обсудить судьбу Россию — это уже из объединения в Союз меча и орала. Тот самый, которому поможет заграница. И мы знаем какая.

Выглядит гадко и омерзительно. Потому что это уже не про мир, не про человечность и не про пацифизм. Это про страх за свою когда-то уютно устроенную задницу, которой вдруг пришлось шевелиться из-за внешних обстоятельств. А шевелиться не хотелось.

Все эти «нетвойне» предельно заврались. Они трусливы и они глупы — и этим они отличаются от тех, кто реально выступал против конфликтов когда-то. Те были готовы бороться — эти готовы плясать, лишь бы платили знатно.

Ну, а что до Смольянинова*, отвезите его кто-нибудь в Донецк. Пусть там поживет, посидит под обстрелами.

* Физическое лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов и выполняющее функции иностранного агента.

** Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.