Топ-5 странных способов избежать мобилизации | 360°

Общество 28 сентября 2022, 22:06 Поделиться Telegram

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Viber Смена пола и свечи-обереги вошли в топ-5 странных способов избежать мобилизации. Без последствий все равно не обойдется Адвокат Калинов: некоторые способы уклониться от мобилизации действуют лишь временно РИА «Новости»

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В связи с началом частичной мобилизации в России некоторые молодые люди активно пытаются избежать призыва. Многие из них идут на радикальные меры. Например, ломают друг другу ноги, пользуются услугами мошенников, бегут за границу, резко оформляют отцовство или браки и даже приносят справки о смене пола.

«Помогли» другу

Компания парней сняла видео, на котором молодому человеку в подъезде сломали ногу. Для этого один из них попросту прыгнул на конечность друга. Судя по крику, задумка удалась.

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«Вот это жестко было! <…> Это точно перелом!» — сказал один из героев ролика.

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На заднем фоне другой молодой человек подбадривал ребят, говоря о том, что скоро они поедут развлекаться с девушками.

Видео опубликовал Telegram-канал «Бущующий мир». Под роликом уточнили, что так молодые люди попытались избежать мобилизации. Почему на камеру покалечили только одного друга, пока неясно.

«Письма счастья» от мошенников

Тем временем мошенники массово рассылают мужчинам сообщения в мессенджерах. Они утверждают, что владеют некими списками призывников и предлагают откупиться от мобилизации. Однако отзываться на такие письма нельзя ни в коем случае. Об этом сообщил Readovka московский адвокат Анатолий Адамов.

«Мне предлагали откупиться от мобилизации. Сообщаю всем, что данными рассылками занимаются мошенники», — подчеркнул он.

По его словам, в подобной ситуации необходимо сразу же обратиться в правоохранительные органы. Мошенникам, промышляющим такой деятельностью, грозит лишение свободы сроком до 10 лет со штрафом до миллиона рублей.

Неудобное бегство

Есть и те, кто пытается попросту сбежать в другие государства. Особой популярностью пользуются Грузия и Казахстан. Правда, путь туда нельзя назвать приятным. В соцсетях появились фото и видео о том, как россияне стоят в пробках у границы с Грузией: не едят и не пьют сутками в ожидании перехода. Местные жители оскорбляют их, называя трусами.

«Орут в спину, что мы трусы и бабы. Обворовывают. Угрожают. Шантажируют. Эти три дня изменили мою жизнь», — написал один из очевидцев.

Многим пришлось стирать вещи в ближайшей реке и сушить их прямо на стеклах машин. А кто-то вынужден был обменять свое дорогое авто на самокат: это один из популярных способов объехать пробку.

Обереги от армии

В Сети появились свечи и обереги от армии. Выглядят, правда, некоторые из них довольно необычно, зато продавцы уверяют: эти средства якобы заставят сотрудников военкомата обойти клиента стороной.

«Оберег от армии. Связан вручную. За основу взята осиновая ветка, сломанная на закате, что придает оберегу силу от злых сил (по поверьям). Вместе с оберегом вы получите заговор», — гласит одно из объявлений, опубликованное в Telegram-канале «Пуля».

Также появились свечи под названием «Забудь меня, военкомат», которые якобы замораживают отношения с теми, кто может принести повестку.

Оформление отцовства и смены пола

Есть и те, кто экстренно начинает оформлять отцовство. Об этом в своем Telegram-канале написал глава Президентского Фонда культурных инициатив Роман Карманов.

«В ЗАГСах Приморья стало значительно больше желающих зарегистрировать отцовство. Процедура <…> проходит в упрощенном порядке. Подозреваю, что тенденция имеет всероссийский характер», — пояснил он.

Тем временем, по данным Telegram-канала «БПonline», все больше людей обращаются в комиссии, чтобы получить справку, которая позволит им официально сменить гендерный маркер в паспорте.

Последствия для уклонистов

Некоторые способы избежать призыва, вроде нанесения вреда своему здоровью, действительно работают. Об этом «360» рассказал адвокат по уголовным делам с опытом работы в прокуратуре Максим Калинов.

«Окончательно это не освободит человека. <…> Возможно, по причине болезни временно [освободит] от призыва на военную службу. На определенное время, и то — на незначительное. Сломанная нога… Полгода. Но все равно человек будет призван», — пояснил он.

Что же касается тех, кто уехал за границу, при этом получив и подписав повестку, — их ждет наказание за уклонение от призыва.

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