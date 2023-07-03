Общество 03 июля 2023, 18:31 Сложности в сфере сельского хозяйства обсудили на агрофестивале в Орловской области Aleksandarlittlewolf / Freepik

Читать 360tv в

Крупнейший агрофестиваль страны Betaren-2023 прошел в Орловской области. На масштабном мероприятии обсудили трудности, затронувшие сельское хозяйство.

Аналитики пришли к выводу, что сегодня эта сфера переживает непростые времена. Инвестиции заметно сократились, покупательская способность упала, а мировые цены на пшеницу снизились до рекордных отметок. Кроме того, экспортная пошлина начала съедать значительную часть прибыли.

Реклама

«Сегодня мы имеем беспрецедентно низкие внутренние цены, которые демотивируют, дестимулируют. И пошлина начала наносить вред», — отметил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.

Темами Betaren-2023 стали изменения на рынке масличных и зерновых культур, а также тенденции развития отечественной сахарной отрасли. Участники агрофестиваля обсудили, как будет развиваться российское семеноводство, как помочь культурам справиться со стрессовыми факторами и почему все больше сельхозпредприятий ищут возможности создания собственной селекции.

Кроме того, посетителям мероприятия рассказали о новых и эффективных методах защиты зерновых и сои, о способах борьбы с эгилопсом и методах, позволяющих снизить фитопатогенную нагрузку на агроценоз. Также на Betaren-2023 представили новинки сезона и затронули проблему нестабильных климатических условий. Еще одна тема фестиваля — как и за счет чего повысить маржинальность агробизнеса.

Одним из участников мероприятия стала подмосковная компания «Щелково Агрохим». Несмотря на трудности, аграрии показали рост в сравнении с 2022 годом.

«Видим, что мы, как и в предыдущие годы, растем. Сейчас рост относительно показателя прошлого года — примерно 5-6%. В прошлом году на эту дату относительно 2021 года мы тоже росли на 15%. Но мы чувствуем, что пошлины, падение конъюнктуры в сельском хозяйстве — действительно, такая минорность есть в поведении наших клиентов», — сообщил генеральный директор организации Салис Каракотов.

Компания продает семена не только на российском рынке, но и за рубежом. Раньше большинство семенного материала в Россию привозили из-за границы. Сейчас на орловских полях выращиваются высокоурожайные сорта сои, озимой и яровой пшеницы, кукурузы, гороха и других культур, которые поставляют не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

«Мне всегда приятно, когда „Щелково Агрохим“ реализуют новый проект. Они начинают с чего: приходят в школу и спрашивают, что сделать для того, чтобы дети учились лучше, качественнее. Это социальный вклад огромный. И на этом фоне рабочие места, высокая заработная плата. Я рад, что у нас такой партнер», — поделился губернатор Орловской области Андрей Клычков.