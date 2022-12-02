Эксклюзив 02 декабря 2022, 11:59 Слова Путина — гвоздь в гроб несправедливой глобализации и эксплуатации стран третьего мира Западом Публицист Новоселов: слова Путина подтвердили, что мы живем в начале новой эпохи РИА «Новости»

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Владимир Путин встретился с деятелями российской науки на Конгрессе молодых ученых в Парке науки и искусств «Сириус» неподалеку от Сочи. Он много говорил о будущем развитии России и переходе на новый технологический уклад. Публицист Иван Новоселов в колонке для «360» рассказал, что означают слова президента.

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Далее — прямая речь.

В частности, президент подчеркнул важность научного фундамента для дальнейшего развития суверенной науки и промышленности:

«Наша задача, общая задача — нужно настроить именно все институты государственной власти, все структуры, все общественные организации, всех граждан на то, чтобы убедить все общество, что суверенитет, будущее технологического развития, технологический суверенитет, промышленный, даже ценностный суверенитет может быть основан и может состояться только на базе фундаментальной и прикладной науки, только на научной базе».

Кроме того, российский лидер заявил об огромной важности научно-промышленной независимости страны и недостатках сырьевой экономики: «За нефте- и газодоллары можно закупать все что угодно: от гвоздей до бриллиантов. Только своего никогда не будешь ничего производить. Поэтому эта сегодняшняя ситуация подталкивает нас к самостоятельной работе по очень многим направлениям, в том числе по производству собственной научной приборной базы».

Это заявление может по праву считаться историческим, поскольку в нем президент признал недостатки прежней экономической политики России и подтвердил курс на полное импортозамещение. Слова Путина стали еще одним гвоздем в гроб несправедливой глобализации, проявляющейся в форме неоколониализма и эксплуатации стран третьего мира коллективным Западом под видом «мирового разделения труда».

До 2010-х годов России было отведено свое место в американском мировом порядке: продавать природные ресурсы и покупать все остальное у западных экспортеров. Термин «мировая бензоколонка» подходил России в период, когда она сильно полагалась на экспорт энергоресурсов и забросила многие отрасли промышленности, которые сейчас с таким трудом восстанавливаются, такие как гражданское авиастроение.

Однако страну такое положение дел не устраивало. В 2010-х годах она сделала первые шаги к настоящему суверенитету, а западные санкции после воссоединения с Крымом дали ей дополнительный толчок в этом направлении.

В некоторых областях результаты оказались просто потрясающими. Так, за несколько лет Россия превратилась из импортера продуктов в питания в одного из крупнейших мировых экспортеров. В других секторах результаты оказались более скромными. Хотя пришедшее в 2020 году правительство Михаила Мишустина обладает огромным потенциалом, ему сразу пришлось столкнуться с вызовом в виде пандемии COVID-19.

В 2022-м правительство с честью выдержало еще одно испытание и буквально спасло страну, несмотря на беспрецедентное санкционное давление, уход из стран западных компаний и разрушение почти всех традиционных каналов импорта и экспорта. Новые санкции превратились в новые возможности и придали мощный импульс еще более амбициозным и масштабным планам по импортозамещению.

РИА «Новости»

Западные страны вводят все новые и новые санкции против нефтегазового сектора России, объемы продаж постепенно снижаются. Это означает, что на отечественном рынке появятся излишки энергоресурсов. Возможно, правительство могло бы как-то использовать его, чтобы дать дополнительные стимулы и конкурентные преимущества промышленности, сельскому хозяйству, строительной отрасли и даже населению.

Слова Путина подтверждают, что мы живем в начале новой эпохи. С учетом амбициозных планов по развитию российской промышленности лучше было бы использовать богатства наших недр для развития страны и повышения качества жизни, а не пытаться любой ценой продать его иностранцам.