20 мая 2023, 17:51
«Слава России!» Посетитель концерта Schokk рассказал о ситуации с российскими триколорами
«360»: на концерте рэпера Schokk славили Россию после того, как тайком пронесли триколор
Рэперу Дмитрию Бамбергу, известному под псевдонимом Schokk, не разрешили проходить с флагом России в московский клуб «Флакон», где он выступал. Однако люди все равно пронесли его и развернули, рассказал «360» один из посетителей.
Он пояснил, что на самом концерте триколор никто отобрать не пытался — только охранники на входе в сам клуб.
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«Сейчас в интернете поднимается вопрос, почему руководство так поступило», — сообщил собеседник издания.
Во время выступления артист развернул флаг и объяснил, что произошло. По его словам, охране просто запретили пропускать людей со стягами.
«„Слава России“ кричал весь зал», — добавил посетитель клуба.
Рэпер Schokk открыто поддерживает специальную военную операцию России. В Германии, где он жил, имея немецкое гражданство, против музыканта возбудили уголовное дело из-за пророссийской позиции.
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