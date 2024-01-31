Эксклюзив 31 января 2024, 12:15 Скрытность, розыгрыш или слежка? Зачем россияне заводят фейковые аккаунты в Сети Агентство «Вебер»: 14% россиян признались, что заводят фейковые аккаунты в Сети Unsplash

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Чуть более 10% россиян (14%) признались, что используют фейковые аккаунты в Сети. Данные об этом привело социологическое агентство «Вебер». Исследование провело АНО «Диалог Регионы».

Респондентами опроса стали 1500 россиян старше 18 лет. В рамках исследования специалисты использовали метод River Sampling.

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Зачем заводят фейковые аккаунты

По итогам оказалось, что фейковые аккаунты в Сети используют 14% участников опроса. При этом 37% из них пояснили, что заводят такие страницы из-за желания скрыть свою личность, включая ФИО и иные персональные данные, 15% используют их для работы, столько же респондентов — для наблюдения за жизнью людей, у которых они с основного аккаунта заблокированы.

Еще 8% пояснили, что регистрируют подобные аккаунты, чтобы разыграть своих друзей, а 5% — чтобы следить за жизнью бывшего партнера или супруга.

Респонденты признались, что считают свое поведение в Сети достаточно скрытным. О своей жизни в интернете могут поверхностно рассказать 35% опрошенных, 32% заявили, что не готовы делиться абсолютно ничем. Большинство участников исследования (75%) также указали, что никогда не рассказывают в сети о своих личных проблемах, трагедиях или переживаниях.

Боязнь мошенников

При этом, как уточнил «Вебер», даже минимальное количество открытой информации в профиле не спасает пользователей от риска подвергнуться атаке мошенников.

Данные исследования показали, что 69% респондентов сталкивались с ситуацией, когда злоумышленники взламывали аккаунты их знакомых и под ложными предлогами просили переводить им деньги.

Жертвами таких уловок стали 7% опрошенных. А еще более трети (36%) респондентов поделились, что их профили в соцсетях взламывали хотя бы раз.

Что делать с аккаунтом после смерти человека

Ответили участники и на вопрос, что должно происходить с аккаунтом человека в Сети после его смерти. По мнению 40% опрошенных, такие профили надо удалять.

Чуть более трети (33%) заявили, что на таких страницах надо делать пометку, что этого пользователя больше нет в живых, 9% убеждены, что страницу нужно передать его родственникам, а 7% выступили за то, чтобы после смерти человека профиль оставался тем же, что и при жизни.

Какие знакомства в Сети одобряют?

Еще одной темой стали знакомства в Сети. Отношение к ним, как выяснилось, зависит от формата.

Более половины (57%) респондентов указали, что к дружеским знакомствам относятся положительно, 48% — к деловым, а вот к романтические знакомства нормально оценивают только 30% участников исследования.