Скорой не дали проехать к подъезду больного в Балашихе: видео | 360°

Эксклюзив 28 сентября 2022, 20:51 Поделиться Telegram

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Viber «Говорил, что тоже на работе». Водитель не дал скорой подъехать к подъезду больного в Балашихе Очевидцы рассказали о конфликте водителей скорой и легковой машины во дворе в Балашихе

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Скорая помощь не смогла подъехать к подъезду пациента в одном из домов в Балашихе. Машине медиков преградил дорогу легковой автомобиль. Водитель требовал, чтобы ему дали выехать из двора, отказываясь сдать назад. Мужчину уговорили отъехать жильцы дома, но он стоял на своем. О конфликте «360» рассказали очевидцы случившегося.

Одна из жительниц дома, куда вызвали бригаду врачей, сняла происходящее на видео. По словам девушки, накануне, около 21:30, она услышала сирену скорой, подошла к окну и увидела, что спецтранспорту не дает проехать легковой автомобиль.

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«Скорая пыталась заехать во двор, белая машина перегородила въезд и не пускала, водитель из машины принципиально вышел и стоял около автомобиля. Это то, что попало на видео», — рассказала она.

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Девушка добавила, что ее супруг в это время тоже ждал в своем автомобиле, пока скорая уедет, чтобы заехать во двор. Мужчина видел, что водитель машины медиков стоял у подъезда и ждал врачей. Молодому человеку на белом автомобиле надо было уехать, тогда скорая сдала назад, пропуская его. Автомобилист доехал до первого подъезда и там остановился.

«Но скорая не может надолго отъезжать от подъезда, где врачи, ему надо было вернуться обратно, то есть скорая начала заезжать обратно, как раз когда я начала снимать, а парень начал говорить: „Нет, я не уеду, дай я выеду“. А водитель скорой говорит: „Нет, дай я заеду, отъедь немного вбок к бордюру, и я проеду“», — пояснила собеседница «360».

В этот момент, по ее словам, вокруг уже начали собираться соседи, говорить, чтобы пропустили скорую, потому что места для этого было достаточно. Но водитель легкового автомобиля не хотел этого делать, вышел из салона и стал препираться дальше.

«В итоге врачи, наверное, минут через пять вышли из подъезда пациента, дошли пешком до машины скорой, загрузились и уехали», — заключила она.

«Все говорили: „Как не стыдно“»

Еще одна очевидица отметила, что водитель легковушки ругался с мужчиной, который был за рулем скорой, но не оскорблял никого, не лез драться. Однако поведение водителя, по ее мнению, все равно было хамским.

«Все подошли, стали его ругать, но он ни в какую. Правда, спокойно разговаривал, не обзывался. Дело все кончилось тем, что вышли два врача, сели в машину и уехали без больного. Мы все ему говорили: „Как не стыдно“, — а он не уступал. Говорил, мол, я тоже на работе. Просто хам, хотя разговаривал неагрессивно, драться не лез», — добавила женщина.

Не правы оба?

По мнению другой жительницы дома, в этой ситуации были неправы оба водителя. Двор тупиковый, водителю, которому предлагали сдать задом и пропустить скорую, нужно было проехать в темноте почти вдоль всего здания и не зацепить припаркованные автомобили. Маневр, подчеркнула женщина, достаточно сложный. Тем более водитель мог быть неопытным.

«Здесь все время стоят машины. Сдать назад, не повредив другие авто, очень сложно. Если скорая ехала в четвертый подъезд, то человеку нужно было задом проехать между припаркованными машинами до конца дома. Это тоже непросто, тем более темно и поздно. Все, что нужно было скорой, — просто два метра на секунду отъехать назад, чтобы тот выехал», — сказала она.

В региональном ГУ МВД «360» сообщили, что конфликта во дворе дома не было.

«Скорая стояла у подъезда, ждала санитаров, подождала, пока санитары выйдут, [потом] скорая уехала, машина выехала. Конфликта нет», — подчеркнули в ведомстве.

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