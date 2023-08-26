Эксклюзив 26 августа 2023, 00:06 «Ситуация серьезная». Москвичи пожаловались на падающие с фасада жилого дома камни Депутат Янчук назвала серьезной ситуацию с разрушающимся домом в Измайлове Телеканал «360»

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Москвичи пожаловались на падающие с крыши жилого дома в Измайлове камни. После неоднократных замечаний власти организовали проведение капитального ремонта здания, но проблему это не решило. О ситуации «360» рассказала депутат Мосгордумы Елена Янчук, а также одна из местных жительниц Дарья.

Речь идет о доме № 7 на Нижней Первомайской улице в Измайлове. После многочисленных жалоб префектура округа провела аварийные работы по капитальному ремонту, которые заключались в установке защитных сооружений вокруг здания, однако камни так и продолжают падать, сообщил в Telegram-канале депутат Мосгордумы Леонид Зюганов.

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Конструктивные проблемы

На месте относительно нового 18-этажного здания, построенного в 2007 году, раньше стояла пятиэтажка. При строительстве дома не планировалось устройство подземного паркинга, однако в конечном итоге его все же сделали. Сейчас наблюдается разрушение верхних технических этажей здания. Кроме того, от стен отходят балконные плиты, рассказала Янчук.

«Люди постоянно ходят, посматривая наверх. <…> Годами ходить и думать, как бы тебе чего не прилетело вслед — такое себе удовольствие», — отметила собеседница «360».

Телеканал «360»

Ситуация серьезная

В этом же доме находится муниципальное помещение, где располагаются музей, детский магазин и салон красоты. Здание представляет опасность для всех жителей — детей, пенсионеров и спортсменов, подчеркнула Янчук.

«Вообще говорят, что серьезная ситуация. Довольно давно звучало, что вплоть до аварийности можно признать этот дом», — отметила она.

При этом подрядчик в рамках выполнения аварийных работ просто установил камнеуловители — вместо того, чтобы устранить причину разрушения. Все здание покрыли защитной сеткой, однако камни падают даже через нее. Именно так автомобиль одного из жильцов получил повреждения. Янчук отметила, что на этой улице есть такой же дом, но без паркинга. Там не наблюдается подобных проблем. Однако версия о разрушении из-за подземной стоянки должна быть подтверждена осмотром представителей уполномоченных органов, чего жильцы и депутат добиваются в течение длительного времени.

«Сейчас мы очередное обращение направляем в Мосжилинспекцию для того, чтобы мы провели совместную комиссию. Мы несколько раз обращались, но нас ни разу не уведомляли о проведении комиссии, поэтому мы не знаем, была она или нет», — заявила Янчук.

Телеканал «360»

Местная жительница Дарья рассказала «360», что проблемы с домом начались очень давно — еще в 2016 году. Тогда на момент обследования по результатам инспекции сообщалось, что здание не соответствует требованиям механической безопасности. В документе, который зачитала женщина, говорилось, что с учетом нарушений в доме необходимо провести ремонт с частичным переселением людей.

«Нам были назначены проведение работ по ремонту фасада, но все каким-то образом свелось к тому, что нам установили стальные решетки, то есть ремонт самого фасада не произведен, хотя по срокам он должен был быть произведен в 2016 году», — поделилась она.

На трещинах здания специалисты установили специальные маячки, многие из которых уже разорвались — это говорит о расширении трещин. Следовательно, с домом что-то происходит, заключила собеседница «360».

«Когда утром выходишь из подъезда, там огромные куски облицовки на решетке валяются. Понятное дело, что их туда не специально закидывали, это видно невооруженным взглядом», — пожаловалась горожанка.

Сейчас жильцы и депутаты добиваются от Мосжилинспекции выездной инспекции дома с обязательным уведомлением жителей и депутатов о дате и времени ее проведения.