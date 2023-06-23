Общество 23 июня 2023, 17:00 Систему обмена водительских прав изменят в России «Коммерсант»: проект о системе обмена водительских прав приняли в ГД во II чтении РИА «Новости»

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Госдума уже во втором чтении приняла законопроект, который изменит систему получения водительских прав. Удостоверения, которые водителям выдали за рубежом, согласно документу, нужно будет менять на российские в течение года после получения паспорта гражданина РФ или вида на жительство, сообщил «Коммерсант».

По информации издания, процедура подтверждения документов для владельцев легковых машин и мотоциклов будет более простой, чем для водителей автобусов и грузовиков.

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Третье чтение законопроекта планируют провести на следующей неделе. Поправки, в частности, запрещают людям без стажа управления легковым авто или со стажем управления грузовиком (в данном случае опыт должен быть не менее года) претендовать на получение прав категории D.

Водители с открытой категорией B и CE, согласно документу, смогут автоматически получать категорию BE (легковой автомобиль с прицепом) при условии, что стаж управления легковым автомобилем также составляет не менее года.

В изначальной редакции проекта было указано, что выданные за границей права действуют в течение года после получения вида на жительство или паспорта РФ, а затем надо получить российские права. Сейчас в поправках уточняется, что данное правило не будет затрагивать граждан России с белорусскими правами и граждан Белоруссии с видом на жительство в РФ.

При обмене иностранных прав на российские для категорий и подкатегорий М, А, B, А1, B1 их владельцам не нужно будет сдавать практический экзамен, а только теоретическую часть.

Но для водителей с грузовыми и автобусными категориями правила будут сложнее. Им придется сдавать экзамен в автошколе, получив в организации соответствующий документ.

Также в проекте есть поправка, которая усиливает контроль за автошколами.