Общество 03 января 2024, 15:39 Синдрома полярного напряжения можно избежать. Как пережить волну морозов в России «Российская газета»: врач и психолог дали советы, как пережить волну морозов РИА «Новости»

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Многие регионы России накрыла волна морозов. О том, как пережить это время, сделать прогулки на улице безопасными и не впасть в хандру от нехватки тепла и солнца, написала «Российская газета».

Обморожения коварнее ожогов

Особенно важно при низких температурах есть досыта и беречь органы дыхания. Одеваться на прогулки нужно по принципу капусты: чем больше слоев, тем лучше. Внимание нужно уделять и обуви.

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«Она должна быть достаточно свободной. В противном случае риск отморожения пальцев, особенно при длительном нахождении на морозе, возрастает. Если пальцы потеряли чувствительность — срочно в теплое помещение» — посоветовал руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Игорь Беленький.

При обморожениях поврежденный участок нельзя растирать снегом — так можно лишь дополнительно повредить кожу и увеличить риск ее инфицирования. Можно укутать поврежденную конечность в теплое или наложить ватно-марлевую повязку.

Помните, что обморожения более коварны, чем ожоги. Степень повреждения не всегда можно определить на глаз. Поэтому нужно обязательно обращаться за медицинской помощью. Игорь Беленький врач

В состоянии алкогольного опьянения выходить на улицу ни в коем случае нельзя, так как общее охлаждение организма наступает быстрее, а ощущение холода притупляется.

Чтобы снизить риск падения из-за гололедицы, Беленький посоветовать выбирать обувь с хорошим протектором. Об изящных сапогах на высоких каблуках нужно забыть.

«Если совсем скользко, надевайте на обувь ледоступы», — подчеркнул он.

Синдром полярного напряжения: что это и как его избежать

Психолог, старший научный сотрудник Научного центра изучения Арктики Вадим Пономарев в беседе с изданием напомнил о «синдроме полярного напряжения». Под ним понимают накопление раздражения и усталости на фоне сбитых биоритмов и длительного пребывания в помещении.

«Иногда [это] выливается в агрессию на близких и коллег или апатию. Вот это ученые и называют „синдром полярного напряжения“», — пояснил он.

Чтобы не допустить развития этого синдрома, эксперт посоветовал стараться добавлять двигательной активности каждый день и «не впадать в спячку».

Всего 30 минут физической нагрузки повышают концентрацию эндорфинов в три-пять раз. Если есть возможность — можно, например, уехать за город и покататься на лыжах.

В пищу желательно включать шоколад и орехи, которые способствую выработке дофамина. Синтезировать серотонин помогают черный шоколад, сыр, мед и ягоды. Вадим Пономарев психолог

Помимо этого, психолог посоветовал найти себе интересное хобби в зимнее время. Это может быть и рыбалка, и изучение иностранных языков онлайн, и любые другие занятия, которые будут приносить радость.

«„Темный период“ переносится легче, если поставить перед собой какую-то цель. Именно она будет вытаскивать утром из теплой постели и через мрак и холод вести на работу», — пояснил эксперт.

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