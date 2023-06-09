Эксклюзив 09 июня 2023, 16:36 Симоньян ответила любителям возмущаться чужими походами в ресторан в сложное время Симоньян посоветовала любителям возмущаться из-за чужих походов в ресторан помочь Шебекино РИА «Новости»

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В обществе стало модно возмущаться тем, что люди живут обычной жизнью, ходят в рестораны, хотя идет спецоперация, а приграничные районы России обстреливают ВСУ. Но такие высказывания позволяют себе те, кто точно также посещает те же рестораны. Начинать надо себя — например, снять квартиру людям из Шебекина или оказать им другую помощь, заметила главред RT Маргарита Симоньян в интервью проекту «Жеребцова и точка» на телеканале «360».

Она обратила внимание и на высказывания о необходимости введения военного положения, чтобы проще было ловить ДРГ. По мнению Симоньян, в этом нет никакого смысла.

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«Военное положение вводить в стране не надо. В чем мы ограничены? Может быть, я бы сказала, что, наверное, надо разрешить спецслужбам прослушку без санкций суда — это да», — заметила журналист.

Симоньян добавила, что сейчас любую прослушку без санкций суда можно заказать «за три копейки» и прослушивать, кого хочешь. Чем, например, могут заниматься просто нечистые на руку и выясняющие друг с другом отношения хозяйствующие субъекты.

«А сотрудник спецслужб, который все делает по закону, должен получать санкцию суда, нужно уголовное дело и так далее. Вот это я бы отменила. Но для этого не нужно военное положение вводить. Если мы сейчас введем комендантский час по всей стране, это улучшит ситуацию?» — поинтересовалась она.

По словам главы RT, в России есть люди, которые возмущаются, что идут боевые действия, а кто-то «по Патрикам гуляет». Но в этом нет ничего плохого.

«Да, гуляют. Если они не будут гулять — выйдут на протесты. И мы будем отвлекать людей в погонах на то, чтобы их разгонять. Лучше будет? Пусть гуляют», — выразила уверенность Симоньян.

В связи с такими популярными возмущениями она вспомнила стихотворение Владимира Маяковского «Вам». По ее словам, оно как раз про подобную ситуацию, но с небольшой разницей. Когда шла Первая мировая война, во время которой Маяковский писал это стихотворение, у него тоже была ванная и теплый клозет. И он очень хлопотал о том, чтобы его признали негодным к военной службе.

Люди, которые возмущаются тем, что все ходят в рестораны, точно так же ходят туда, заметила Симоньян. В связи с этим она посоветовала каждому начинать с себя.

«Поселите у себя дома или снимите квартиру хотя бы одной семье из Шебекина, потом будем требовать, чтобы все жили „чувствуя войну“. Вот когда начинаешь помогать людям и делиться своей зарплатой, ты все чувствуешь», — заключила глава RT.