Эксклюзив 03 июля 2023, 14:35 «Сильно рискуете». Россиянам объяснили, почему нельзя покупать просроченную и б/у косметику Доктор меднаук Гильденскиольд: просроченная и б/у косметика может привести к болезням Pxhere

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Просроченную или бывшую в употреблении косметику не стоит покупать на сайтах объявлений, поскольку использование таких продуктов может стать причиной неприятных заболеваний. Об этом предупредил в комментарии «360» доктор медицинских наук заведующий кафедрой общей и социальной экологии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Сергей Гильденскиольд.

На российских сайтах много объявлений, авторы которых предлагают купить просроченную или б/у косметику, а также использованные кисти, спонжи и другие инструменты для макияжа. По версии продавцов, в таких продуктах нет органических веществ, поэтому они якобы безопасны. Однако Гильденскиольд опроверг этот аргумент.

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«Продавец может как угодно красиво расписывать продаваемый продукт, рассказывать, как бережно к нему относился и осторожно и мало пользовался — все это не более чем слова. Ради продажи можно сказать что угодно. Вы сильно рискуете, не имея возможности проверить, в каких условиях реально хранилась, когда и как была вскрыта упаковка с косметической продукцией, соблюдались ли при ее использовании элементарные нормы гигиены», — пояснил доктор меднаук.

Выгода не стоит риска

По словам специалиста, даже в герметично запакованной косметике с фабрики допускается содержание некоторого числа микроорганизмов. Во вскрытых и использованных продуктах их становится в разы больше даже при самом бережном отношении, подчеркнул завкафедрой. Вирусы, грибки и бактерии попадают в косметику с поверхностей, на которые ее положили или уронили, а также с кожи бывшего владельца, если он чем-то болеет, обратил внимание собеседник «360».

«Как показали исследования, такие опасные патогены, как синегнойная палочка, золотистый стафилококк, грибок Candida albicans, вызывающий молочницу, кишечная палочка и другие могут находиться на кисточках, в пудре, тенях, подводке для глаз, туши для ресниц, блеске для губ и помаде. А самыми „грязными“ — просто рекордсменами по содержанию различных микроорганизмов, в том числе патогенных — являются спонжи, которые применяют для нанесения тональных кремов», — предупредил Гильденскиольд.

Если косметика просрочена, риск заражения возрастает. Срок годности — это период, в течение которого консерванты способны предотвращать инфекционное загрязнение продукта, сообщил профессор медицинских наук. Патогены в б/у косметике могут вызвать блефарит, конъюнктивит, герпес, фурункулез и другие неприятные заболевания, отметил специалист.

«Думайте сами, стоит ли небольшая финансовая выгода такого риска. И не придется ли вам потом потратить больше на свое лечение», — резюмировал собеседник «360».

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