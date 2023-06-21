Эксклюзив 21 июня 2023, 23:23 Сила памяти. Нейросеть проиграла воспоминаниям женщины-снайпера о начале Великой Отечественной войны Ветеран ВОВ Александра Алешина поделилась воспоминаниями о первом дне войны и службе

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Александра Алешина — ветеран Великой Отечественной войны, снайпер. Большую часть жизни она прожила в Орехове-Зуеве. Накануне Дня памяти и скорби она поделилась с корреспондентом «360» Еленой Кононовой воспоминаниями о первом дне войны и дальнейшей службе. На основе ее рассказов сформулировали задание для нейросети, чтобы та сгенерировала портрет молодой девушки, уходящей с винтовкой наперевес зимой на фронт.

История женщины-снайпера

Александра Алешина хорошо помнит 22 июня 1941 года. В этот день они с друзьями купались в речке, и только по дороге домой узнали, что началась война.

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«На Клязьме были, купались, прыгали. А потом пошли домой. Идем и не поймем. Что такое? Женщины кучками собраны. То у одного дома, то у другого. И все плачут. Думаем, что случилось? У кого кто умер? Подошли, спросили. Да вы что, война началась! Только что объявили», — вспомнила Алешина.

В военкомате девушки просились в морфлот, но их не взяли. Вместо этого их направили в снайперскую школу. У Александры Алешиной дома много фотографий того времени, но еще больше воспоминаний и историй. Например, снимки Алешина делала за кусочки сахара.

«Сахар не пила с чаем, а за фотографию платила. Нам давали по пять кусочков к чаю. Два кусочка пили, а три [отдавала] потому что он (фотограф — прим. ред.) брал пять кусочков за фотокарточку», — поделилась Алешина.

Говоря о том, что должен уметь снайпер, женщина отметила, что главное в этом деле — уметь стрелять и попадать в цель с первого раза. Кроме того, он должен быть очень внимательным и осторожным.

Снайпер должен уметь рассчитать расстояние до врага. Запоминать всю дорогу. Как идет. Смотреть. Если ветка сломана — значит, кто-то шел. Быть осторожным. Александра Алешина Ветеран Великой Отечественной войны, снайпер.

Молодые девушки защищали Родину от врага, несмотря на плохую погоду: и в осеннюю слякоть, и в холодную зиму. Это повлекло серьезные последствия для здоровья. Все девушки-снайперы из отряда Алешиной не смогли родить детей, поскольку застудились.

Алешина часто рассказывает непростую историю своей жизни молодому поколению. Школьники и студенты всегда внимательно слушают.

Эксперимент с нейросетью

Во время интервью Александра Семеновна так подробно описывала и день начала войны, и саму себя в огромных кирзовых сапогах, ученицу школы снайперов, что на основе ее воспоминаний съемочная группа «360» сформулировала задание для нейросети, чтобы та сгенерировала ее портрет в молодости.

Получившееся после показали самой Алешиной. Она улыбнулась, но не увидела в персонаже нейросети сходства с собой в юности.

Эксперимент с нейросетью показал, как бессмысленно новое и высокотехнологичное перед памятью человека.