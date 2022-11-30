Эксклюзив 30 ноября 2022, 17:00 Шум, выхлопные газы и испражнения. Жители Красногорска пожаловались на огромный склад под окнами ЖК Жители ЖК «Ильинские луга» пожаловались на новый распределительный центр под окнами Телеканал "360"

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Красногорцы пожаловались в «Суперчате 360» на проблемы из-за распределительного центра X5 Retail Group «Новая Рига», который возвели в непосредственной близости от жилого комплекса «Ильинские луга». Круглосуточная работа огромного склада стала доставлять много неудобств. Но с точки зрения закона сделать ничего нельзя. Единственный выход — договориться с ретейлером через местные власти.

Соседство со складом

Жители красногорского ЖК «Ильинские луга» пожаловались, что из-за открывшегося 9 ноября распределительного центра в поселке Ильинское-Усово ухудшилась экологическая обстановка. Разрешение на ввод построек в эксплуатацию выдало Министерство жилищной политики Московской области.

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В строительство складского комплекса инвестировали порядка шести миллиардов рублей, на территории, помимо самого распределительного центра, «холодильника», административных и технических помещений, располагается парковка на 460 мест, где большегрузы круглосуточно ждут разгрузки и погрузки товаров.

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По прямой от домов до склада меньше 300 метров. Более того, сейчас строят новые дома, которые находятся еще ближе к проблемной территории — на расстоянии чуть более 100 метров. Часть окон в квартирах будет выходить на крышу распределительного центра, из других можно будет лицезреть погрузочные площадки, которые уже нарушают комфорт жителей более отдаленных домов.

Слева — распределительный центр X5 Retail «Новая Рига», справа — ЖК «Ильинские луга» Источник фото: «Яндекс.Карты»

Выхлопы, шум и свет в окна

Активное строительство складских помещений, по словам местной жительницы Анастасии (имя изменено), началось в 2020 году. С ноября 2021-го владельцы квартир забили тревогу, так как новый объект стал доставлять неудобства.

Первое, на что жалуются жители «Ильинских лугов», — сильная загазованность из-за работы складов, при этом квартиры в ЖК продавали под эгидой экологичности района. Теперь ожидающие своей очереди большегрузы-рефрижераторы часами стоят с включенными двигателями.

В ближайших домах невозможно спать с открытыми окнами из-за шума и постоянной загрязненности воздуха. Склад круглосуточный, поскольку там скоропортящаяся продукция, так что работает без перерыва Анастасия

Спать жителям «Ильинских лугов» мешает и свет. Об этом они написали в обращении к местным властям (есть в распоряжении «360»).

«Погрузка и разгрузка происходит круглосуточно, не исключая выходные и праздничные дни, сопровождаясь громкими звуками, которые слышно даже при закрытых окнах. Прожекторы склада также работают всю ночь, свет напрямую направлен в окна домов ЖК», — объяснили владельцы квартир.

Еще один повод для беспокойства — появление паразитов и крыс, отметила Анастасия. В том, что рано или поздно вредители доберутся до ЖК, люди не сомневаются, ведь в распределительный центр привозят огромное количество продуктов питания. Однако проблемы с чистотой уже есть.

«Сотрудники склада не стесняются испражняться прямо там, где работают, все это происходит на глазах жителей и стекает вниз со склона к ЖК. С этого же склона сотрудники сбрасывают счищаемый с территории снег», — сказано в обращении.

Источник фото: «Яндекс.Карты» Источник фото: «Яндекс.Карты»

ЖК с сюрпризом

Жители «Ильинских лугов» рассказали «360», что те, кто покупал квартиры на этапе застройки первой и второй очередей, не предполагали, что рядом появятся склады. Дочерняя компания ПАО «ПИК СЗ» «Градолимп» не сообщила об этом участникам долевого строительства.

Изначально реализацией проекта занимался другой девелопер, объяснила «360» Анастасия. Впоследствии компания обанкротилась и передала права на застройку ПИК.

Тогда о складе вообще и речи ни шло, никто не подозревал, что он тут будет, да еще так близко к жилым домам. На этой же линии теперь планируют поставить еще склад «Яндекса». А параллельно идут жилые дома и будет детский сад по проекту застройщика Анастасия

В «ПИК» уверяют, что к ним претензий быть не может: план жилой застройки квартала они согласовали еще в 2015 году.

«Все последующие проекты на окружающей территории должны возводить с учетом уже существующей застройки и градостроительных норм», — сообщили «360» в пресс-службе, добавив, что все свои проекты компания строит «в строгом соответствии с действующими градостроительными нормами».

Более того, как рассказала «360» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, застройщик не обязан уведомлять покупателей о том, что находится рядом с будущими домами.

«Застройщик продает только помещения, и когда люди покупают квартиры, он им рисует садик, школу, еще что-то. Потом оказывается, что он это не смог построить, даже очистные сооружения. Остается только квартира, даже общее имущество собственники не принимают. К сожалению, сейчас такое законодательство, когда никто ничего с жителями не согласовывает», — сказала она.

Телеканал "360" Телеканал "360" Телеканал "360"

Юрист Общества защиты прав потребителей Мария Свиридова добавила, что поинтересоваться будущим соседством жители могли самостоятельно — соответствующие документы обычно вывешивают на сайтах местных властей.

«Когда мы приобретаем недвижимость, у нас есть возможность в публичном доступе ознакомиться с планом развития района и градостроительным планом. Этого многие не делают, но именно там содержится информация о том, что будет строиться», — подчеркнула она.

По словам Свиридовой, общие нормативы все же существуют и они регламентируют допустимый уровень шума, ночные и дневные работы и некоторые другие параметры. Чтобы их соблюсти, обычно нужно отнести объект на определенное расстояние от внешней границы ЖК.

«Если превышается уровень шума, необходимо обращаться в Роспотребнадзор и прокуратуру. Проводятся соответствующие замеры по выхлопам и уровню шума. Люди могут сделать это сами, но в первую очередь все идет через РПН», — уточнила юрист.

Решение проблемы

В своих обращениях к губернатору Московской области Андрею Воробьеву, а также к главе Красногорска Дмитрию Волкову жители «Ильинских лугов» попросили принудить застройщика за свой счет установить шумовые экраны между ЖК и распределительным центром.

Светлана Разворотнева объяснила «360», что шумовые экраны ставят за счет бюджета, но обычно чиновники крайне неохотно выделяют на это деньги.

Полагаю, требуется просто политическое решение муниципалитета, его должны принять на основе допустимого уровня шума или других санитарных норм Светлана Разворотнева

Заместитель главы администрации городского округа Красногорск Тимур Магомедов рассказал в комментарии для «360», что часть вопросов уже удалось снять, договорившись с представителями распределительного комплекса.

«Это касается парковки большегрузного транспорта, которая создает неприятных запах жителям близлежащих домов, это касается света прожекторов — они уже перенастроены и не светят в окна», — перечислил он.

Местная жительница Наталья подтвердила, что сотрудники склада опустили прожекторы после обращения к местным властям.

«Пока нам идут навстречу для решения проблем», — подчеркнула она.

С остальными проблемами Магомедов также обещал разобраться — для этого власти запланировали совместную встречу с жителями, представителями распределительного центра и застройщиком на 1 декабря. Также владельцы квартир в «Ильинских лугах» отправили жалобы в Роспотребнадзор и министерство экологии.

«360» продолжит следить за ситуацией.