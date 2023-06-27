Эксклюзив 27 июня 2023, 12:49 «Шишка на лбу и кровоподтек». Воспитательницу детсада из Серафимовича обвинили в избиении ребенка Воспитательницу детсада из Серафимовича обвинили в избиении ребенка, у мальчика гематомы Freepik

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Воспитательница детского сада в Волгоградской области обвинили в избиении ребенка. Мать мальчика Ольга Узун рассказала «360», что обратилась с заявлением в полицию, а сотрудницу дошкольного учреждения уже уволили.

Головой о пол

Днем 2 июня сын Ольги находился в детском саду № 4 города Серафимовича. Во время тихого часа мальчик отказался спать, с чего и начался конфликт.

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«Он даже дома не спит в обеденное время, не хочет. Попросился в туалет. Она (воспитательница — прим. ред.) его не отпустила, он начал плакать <…> Она его схватила за руку, стащила с кровати, он ударился головой о пол. Потом она потащила его за руку в туалет и там оставила одного на продолжительное время — в холодном помещении, потому что день был холодным, он потом заболел», — рассказала собеседница «360».

Дома ребенок сказал, что просто упал и ударился. Правда вскрылась через несколько дней, когда о случившемся Ольге рассказали родители других детей, которые стали свидетелями рукоприкладства.

Kelly Sikkema / Unsplash

«Он ударился головой — у него была шишка на лбу и кровоподтек на правой руке. Ну и синячки на ножках — как он потом говорил, она его в туалете по ножкам била. Но на ножках синячки у него вообще часто бывают, я вообще значения не предала, но обратила внимание на шишку и на ссадину — кровоподтек, когда за руку сильно схватят, остается потом след. Вот такой у него был. Не заживал, наверное, числа до седьмого-восьмого, числа 10-го только прошел. Хороший след она ему оставила. На это он мне сказал, что просто играл и упал. Но это он мне сказал второго числа, а пятого он уже в слезах, в истерике дома рассказал, как все было на самом деле», — добавила женщина.

Без реакции

Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением. Она попросила привлечь воспитательницу к ответственности, после чего вместе с сыном отправилась к эксперту для проведения судебно-медицинской экспертизы. Руководство детского сада связалось с женщиной, но их больше интересовал репутационный вопрос, чем здоровье мальчика, отметила собеседница «360».

Заведующая детским садом ответила Ольге Узун, что не может привлечь воспитательницу к дисциплинарной ответственности, потому что «факт нанесения телесных повреждений несовершеннолетнему <…> и нахождение его одного в туалетной комнате в ходе проведения служебного расследования не нашел подтверждения». В письменном ответе заведующая сообщила, что воспитательница с 5 июня ушла на больничный с дальнейшим увольнением по собственному желанию с 19 числа.

Она обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку, однако там ей отказали. Тогда она обратилась в Генеральную прокуратуру и рассказала о проблеме СМИ. Если бы у семьи была возможность поменять детский сад, Ольга бы сделала это, однако в городе лишь одно подобное учреждение, добавила она.

«Я не знаю, что дальше будет. Нам еще в этот садик ходить, а как туда ходить — я понятия не имею. Куда обращаться, кому еще написать, кому позвонить, чтобы как-то все это поменялось <…> Своими силами пытаюсь бороться, но не очень получается», — добавила Ольга Узун.

Ранее суд отправил под домашний арест воспитателей из Сочи, которых заподозрили в избиении детей. По данным следствия, работники детского сада систематически прибегали к рукоприкладству.