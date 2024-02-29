Общество 29 февраля 2024, 10:10 Шестой выпуск проекта «Открывая таланты» посвятили 11-летней пианистке Анне Поляковой Фото: Ирина Фоткина

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Ученица Фрязинской детской школы искусств Анна Полякова каждый день занимается на фортепиано, а еще дважды в неделю поет в хоре и танцует хип-хоп. Юной исполнительнице посвятили шестой выпуск специального проекта РИАМО «Открывая таланты», рассказывающего об одаренных детях Подмосковья.

«Не вижу смысла в безделье»

Будущая пианистка начала проявлять артистизм еще в младенчестве, танцуя каждый раз, когда взрослые включали музыку. В детском саду Анна настукивала пальцами по воображаемому фортепиано на столе. Заметившая это бабушка, которая сама когда-то мечтала играть на клавишном инструменте, отвела внучку во Фрязинскую ДШИ.

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Полякова участвует в конкурсах с другими детьми и занимает призовые места. Юная исполнительница учится на одни пятерки и в музыкальной, и в общеобразовательной школе, а также усердно тренируется. По словам 11-летней артистки, нет таких дней, чтобы она пришла из школы домой и просто смотрела телевизор.

«Но мне все нравится: я не вижу смысла в безделье. Мне скучно дома сидеть, поэтому я везде и бегаю», — отметила пианистка.

Фото: Ирина Фоткина

Анна уже распланировала жизнь на долгие годы. Девочка хочет поступить в музыкальное училище, затем — в Гнесинку, а после вернуться в родную ДШИ, но уже в качестве преподавателя. По словам Поляковой, она чувствует, что учить других — это ее призвание.

«Ко мне часто обращаются за помощью — и в простой школе, и в музыкальной — спрашивают про ноты, о разных композиторах», — рассказала школьница.

«Все артисты должны выступать»

Выявлять таланты с раннего возраста воспитанникам Фрязинской детской школы искусств помогает замдиректора по учебно-воспитательской и методической работе Ирина Сухова. По ее словам, дети уже в пять-шесть лет знают, чем хотят заниматься: танцевать, рисовать или играть на скрипке.

Фото: личный архив Анны Поляковой

Однако почти каждое направление искусства теряет смысл без выступлений. Недавно во Фрязинской ДШИ появилась собственная концертная площадка — ее оборудовала компания «Газпромнефть — смазочные материалы» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» «Газпромнефти». Теперь в школе смогут проводить не только отчетные концерты учащихся, но и мероприятия всероссийского и международного уровней.

Фото: Ирина Фоткина

«Зал просто огромный. Огроменный! Все дети теперь привыкают к большой сцене — это поможет меньше волноваться на ответственных концертах в других залах, — считает Анна. — Я мечтала спеть гимн Фрязино „Дорогою добра“ — обязательно гимн России. И моя мечта сбылась!»