Эксклюзив 15 сентября 2023, 15:43 Шаурма убивает. Расследование массовых отравлений в России Обозреватель «360» Ракитский: шаурма спровоцировала массовые отравления в РФ Телеканал «360»

Читать 360tv в

Последние несколько дней звучали громкие заголовки об отравлении большого количества человек шаурмой в Курской области и Москве. В первом случае не обошлось без летальных исходов — погибла молодая медсестра. Обозреватель «360» Михаил Ракитский заявил, что причиной стала халатность держателей точек быстрого питания. Он вывел рекомендацию, которая поможет избежать участи пострадавших.

Далее — его прямая речь.

Давайте по порядку и начнем с Курской области

Город Льгов, рядом с торговой точкой много офисных помещений, частная больница. В общем, ничего странного в том, что бизнес процветал. Удобно, близко, быстро, вкусно.

Наталья тоже работала недалеко. В частном центре была медсестрой и во время обеда пошла в ларек «Шаурма по-братски». Купила три штуки — одну себе и две коллегам. Плохо было всем, но девушке пришлось хуже всего.

Она ушла с работы пораньше, налицо были все симптомы отравления. Ближе к вечеру супруг вызвал скорую, пациентку увезли в областной центр. Ей даже стало легче — примерно в 22:00 по видеосвязи она поговорила с мужем, но ночью состояние ухудшилось. Наутро врачи сообщили страшную весть — Натальи не стало. Остальные, к счастью, выкарабкались.

Другую девушку тоже зовут Наталья — вместе с мужем и дочерью она заехала за шаурмой по дороге на дачу, ели все трое. Через пару часов поплохело ребенку, потом мужу — он даже потерял сознание. Уже в предобморочном состоянии женщина позвонила сестре супруга. Та срочно приехала и стала свидетелем жуткой картины. Всем троим понадобилась помощь медиков.

Ирина Четверякова тоже решила перекусить шаурмой, взяла себе и коллегам. История повторилась. Через два часа начали проявляться первые симптомы.

Уже тогда стало понятно: в Курской области массовое отравление. Точку закрыли, следователи завели уголовное дело. Хозяина щаурмичной, поваров и закупщика задержали. Мансуршох Фаезов — это его точка — на определении меры пресечения пытался оправдаться.

Его отправили под домашний арест, такую же меру назначили племяннику мужчины и сестре. Другого повара, у которого истекает регистрация, поместили в следственный изолятор.

Тем временем медики уже смогли озвучить предварительные причины отравления: стафилококковая этиология.

Что сказали в Роспотребнадзоре?

В ведомстве пояснили, что такие точки микробизнеса планово не проверяют. То есть пока проблем нет, шаурмичные спокойно себе работают — тут все на ответственности коммерсантов.

В Москве обошлось без летальных исходов

Мы позвонили одному молодому человеку, который оказался в больнице.

«Насколько я знаю, проблема была в соусе… Там сальмонеллу нашли… Утром проснулся — живот болит, потом температура до сорока поднялась», — рассказал Александр.

На кадрах из самой шаурмичной — жуткий бардак, антисанитария. Но нам, покупателям, этого не видно, ведь все прикрыто баннерами с прайсом. Единственное, о чем мы думаем, — классический выбрать лаваш или сырный.

Что же касается столичных предпринимателей, то они так же, как и курские коммерсанты, оказались под арестом. Замгендира — под домашним, а хозяин «Бистро 24» и его поставщик уехали в СИЗО.

Как же можно уберечь себя от отравления?

Способ только один — не есть такую еду. Других вариантов нет. Что в Курске, что в Москве были постоянные клиенты — это не какие-то новые точки. И здесь не только о шаурме речь идет.

То в Петербурге «Самокат» привез еду в офис — десятки отравившихся, то еще где-то. В общем, много массовых отравлений.

А лучше всего — домашнее. Что может быть вкуснее маминого борща или пирожков любимой бабушки?