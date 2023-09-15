15 сентября 2023, 15:43
Шаурма убивает. Расследование массовых отравлений в России
Обозреватель «360» Ракитский: шаурма спровоцировала массовые отравления в РФ
Последние несколько дней звучали громкие заголовки об отравлении большого количества человек шаурмой в Курской области и Москве. В первом случае не обошлось без летальных исходов — погибла молодая медсестра. Обозреватель «360» Михаил Ракитский заявил, что причиной стала халатность держателей точек быстрого питания. Он вывел рекомендацию, которая поможет избежать участи пострадавших.
Далее — его прямая речь.
Давайте по порядку и начнем с Курской области
Город Льгов, рядом с торговой точкой много офисных помещений, частная больница. В общем, ничего странного в том, что бизнес процветал. Удобно, близко, быстро, вкусно.
Наталья тоже работала недалеко. В частном центре была медсестрой и во время обеда пошла в ларек «Шаурма по-братски». Купила три штуки — одну себе и две коллегам. Плохо было всем, но девушке пришлось хуже всего.
Она ушла с работы пораньше, налицо были все симптомы отравления. Ближе к вечеру супруг вызвал скорую, пациентку увезли в областной центр. Ей даже стало легче — примерно в 22:00 по видеосвязи она поговорила с мужем, но ночью состояние ухудшилось. Наутро врачи сообщили страшную весть — Натальи не стало. Остальные, к счастью, выкарабкались.
Другую девушку тоже зовут Наталья — вместе с мужем и дочерью она заехала за шаурмой по дороге на дачу, ели все трое. Через пару часов поплохело ребенку, потом мужу — он даже потерял сознание. Уже в предобморочном состоянии женщина позвонила сестре супруга. Та срочно приехала и стала свидетелем жуткой картины. Всем троим понадобилась помощь медиков.
Ирина Четверякова тоже решила перекусить шаурмой, взяла себе и коллегам. История повторилась. Через два часа начали проявляться первые симптомы.
Уже тогда стало понятно: в Курской области массовое отравление. Точку закрыли, следователи завели уголовное дело. Хозяина щаурмичной, поваров и закупщика задержали. Мансуршох Фаезов — это его точка — на определении меры пресечения пытался оправдаться.
Его отправили под домашний арест, такую же меру назначили племяннику мужчины и сестре. Другого повара, у которого истекает регистрация, поместили в следственный изолятор.
Тем временем медики уже смогли озвучить предварительные причины отравления: стафилококковая этиология.
Что сказали в Роспотребнадзоре?
В ведомстве пояснили, что такие точки микробизнеса планово не проверяют. То есть пока проблем нет, шаурмичные спокойно себе работают — тут все на ответственности коммерсантов.
В Москве обошлось без летальных исходов
Мы позвонили одному молодому человеку, который оказался в больнице.
«Насколько я знаю, проблема была в соусе… Там сальмонеллу нашли… Утром проснулся — живот болит, потом температура до сорока поднялась», — рассказал Александр.
На кадрах из самой шаурмичной — жуткий бардак, антисанитария. Но нам, покупателям, этого не видно, ведь все прикрыто баннерами с прайсом. Единственное, о чем мы думаем, — классический выбрать лаваш или сырный.
Что же касается столичных предпринимателей, то они так же, как и курские коммерсанты, оказались под арестом. Замгендира — под домашним, а хозяин «Бистро 24» и его поставщик уехали в СИЗО.
Как же можно уберечь себя от отравления?
Способ только один — не есть такую еду. Других вариантов нет. Что в Курске, что в Москве были постоянные клиенты — это не какие-то новые точки. И здесь не только о шаурме речь идет.
То в Петербурге «Самокат» привез еду в офис — десятки отравившихся, то еще где-то. В общем, много массовых отравлений.
А лучше всего — домашнее. Что может быть вкуснее маминого борща или пирожков любимой бабушки?
Питание
Роспотребнадзор
СИЗО
Москва 2023
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