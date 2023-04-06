Общество 06 апреля 2023, 00:39 Шашлыки вместо лыж? Майские каникулы предложили продлить за счет январских выходных Депутат Ковалева: при увеличении майских выходных россияне смогут полноценно отдохнуть Unsplash

Читать 360tv в

На рассмотрение в Госдуму внесли законопроект о длинных выходных на майские праздники. Авторами идеи стали депутаты от партии «Новые люди». Они сочли, что россияне слишком долго отдыхают после Нового года, поэтому эти каникулы можно сократить на четыре дня и перенести их на последний весенний месяц. Как инициатива скажется на здоровье жителей и на экономике страны — в материале «360».

Схему протестировали

О внесении законопроекта в Госдуму стало известно 5 апреля. Согласно документу, длинные майские выходные парламентарии предложили устанавливать ежегодно. По мнению авторов инициативы, изменения следует внести в Трудовой кодекс.

Реклама

Депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Георгий Арапов рассказал, что законопроект могут принять уже в этом году. По словам парламентария, в 2022 году этот механизм попробовали в Адыгее.

«Практика разорванных выходных никак положительно не сказывается ни на рабочем графике, ни на праздниках. Ты сначала уехал, потом должен на два дня вернуться, потом опять можешь уехать», — объяснил позицию партии Арапов изданию News.ru.

Сохранить бюджет и сделать запасы на зиму

Авторы проекта отметили, что инициатива не повлечет общего увеличения или сокращения нерабочих праздничных дней. Ее реализация не потребует дополнительных бюджетных расходов, отметили в пояснительной записке к документу.

Jonathan Kemper / Unsplash

В прошлом году зампред Госдумы, член фракции «Новые люди» Владислав Даванков заявлял, что предложенный вариант позволит россиянам провести больше времени друг с другом, а также заняться огородами и заготовить продукты на зиму.

«Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый „борщевой набор“ вырос на 10-40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», — процитировала депутата пресс-служба партии.

Удар по экономике

По мнению члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгения Федорова, хоть общее количество выходных дней и не изменится, однако принятие законопроекта может причинить вред экономике страны. Парламентарий отметил, что авторы проекта фактически заявили, что россиянам приоритетнее так называемый «сервисный бизнес» и туризм. Он добавил, что рабочие дни «отнимут» у производственного бизнеса и передадут сервисному, сообщила «Общественная служба новостей».

«Если мы продлим майские выходные дни, то поддержим сервисный бизнес в ущерб производству. В условиях сегодняшней промышленной, экономической мобилизации, это не очень правильно», — подчеркнул Евгений Федоров.

Ant Rozetsky / Unsplash

А вот экономист, глава Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович предположил, что переброс выходных дней с января на май принципиальной на экономике не скажется. В интервью RT эксперт заявил, что при принятии решения необходимо учитывать мнение самих россиян.

«Они (авторы законопроекта — прим. ред.) предлагают забрать дни из января и передать в май — то есть количество праздничных дней остается одинаковым. Для экономики это не имеет принципиального значения», — объяснил ситуацию Остапкович.

Поправить здоровье и провести время с семьей

Однозначного мнения на счет пользы или вреда длинных выходных для здоровья у медиков нет, однако возможность выспаться положительно скажется на состоянии россиян. Врач-сомнолог Михаил Полуэктов в интервью радио Sputnik рассказал, что майские праздники позволят людям восстановиться.

«Это можно рассматривать как положительное явление для здоровья. Люди наконец смогут компенсировать нехватку сна, которая возникает у работающих людей», — отметил специалист.

Adam Kuylenstierna / Unsplash

Инициативу поддержал и член комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Владимир Круглый. В интервью изданию «Союзное вече» он рассказал, что майские праздники россиянам нужнее, чем январские.

«Сейчас очень много жителей городов увлекаются садоводством, огородничеством. Для них важно иметь возможность выезжать из города, чтобы присматривать за своим хозяйством», — отметил Круглый и добавил, что возможного принятия закона не стоит ожидать в этом году.

Депутат Орловского областного Совета народных депутатов от фракции партии «Новые люди» Светлана Ковалева объяснила «360», что инициаторы проекта исходили из того, что россиянам будет приятно провести выходные дни на природе в теплое время.

«На мой взгляд, 10 [выходных] дней на Новый год — это долго <…> Поехать кататься на тех же лыжах [дорого]. <…> На майские праздники, мне кажется, уже больше возможностей куда-то выехать, пообщаться с друзьями и просто погулять. Это мое мнение», — подчеркнула Ковалева и добавила, что на экономике предложение сказаться не должно.

Ранее специалисты выяснили, каким россияне представляют себе идеальный выходной день. Большинство опрошенных рассказали, что хотели бы просто поваляться в постели. Каждый пятый ответил, что мечтает на время оказаться на берегу моря, а 14% респондентов предпочли заняться активным отдыхом.