Эксклюзив 27 ноября 2022, 16:37 Суррогатное материнство дает шанс на счастье. Но детей нельзя превращать в товар Депутат Бессараб: запрет суррогатного материнства дли иностранцев защитит детей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Весной 2021 года в России предложили запретить иностранцам пользоваться услугами суррогатного материнства в России. Спустя полтора года принятие документа анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Член комитета нижней палаты парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «360» заявила, что законопроект долго изучали и консультировались с медицинским сообществом.

Реклама

Далее — ее прямая речь.

Непростой законопроект. Не хочется, как говорят, наломать дров. Вопрос суррогатного материнства — это в том числе вопрос счастливой семьи. Не все способны иметь собственных детей. Поэтому мы хотели сохранить баланс. <...> Дать возможность быть счастливыми. Именно поэтому вопросы долго согласовывали, в том числе с медицинским сообществом.

Когда мы говорим об использовании иностранцами услуг суррогатного материнства, приходится констатировать, что были случаи именно торговли детьми. Мы уже достаточно давно поняли, что дети, которых усыновляют и удочеряют иностранцы, не всегда доступны для контроля их воспитания, условий их жизни.

Показательные моменты с жестоким обращением с русскими детьми в иностранных семьях у нас были. Именно поэтому сегодня важно не допустить, чтобы наши дети попадали в различные негативные ситуации. Тем более что они будут полностью потеряны для оценки ситуации.

Эффект потребителя

Сегодня в 31 стране разрешены однополые браки, и там выбирают детей как в магазине. То есть какого цвета глаза, волосы, насколько будущий ребенок здоров. Это превосходит любую гуманизацию общества и становится элементом некоего потребительства и эксплуатации человека человеком.

Женщина, которая становится суррогатной матерью, не всегда из благих побуждений идет на такой шаг. Чаще это все же материальная заинтересованность Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Надеюсь, что этот запрет не вызовет всплеска торговлей новорожденными детьми, но нужно приложить все усилия, чтобы этого не случилось.

Я понимаю, что запрет можно обойти. Мы это знаем из того, что происходило с детьми в пандемию, когда суррогатные матери здесь рожали. Сейчас их могут пригласить в другое государство, и мы проконтролировать ситуацию не сможем. Но законопроект хотя бы частично обезопасит эту сферу деятельности.

О полном запрете суррогатного материнства в России речи не идет. Для ряда наших граждан это станет катастрофой, потому что есть множество пар, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно родить детей, а им должно быть доступно счастье.