Общество 26 июля 2023, 15:52 Депортация или шанс на исправление. Как решить проблему преступлений среди мигрантов в России Правозащитник Мельников: органам следует пристальнее следить за мигрантами Репродукция картины художника Адриана ван Остаде (1610-1685) «Драка», 1637 год. / РИА «Новости»

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На прошлой неделе в Ленобласти произошел конфликт между мигрантом и жителем Мурино. В результате ссоры первый нанес пассажиру смертельный удар. Почему преступные действия среди мигрантов выросли за последний год и как это можно решить — в материале «360».

Смертельный конфликт

В воскресенье, 23 июля, в районе Мурино таксист из Узбекистана избил пассажира. Около шести вечера в полицию поступило сообщение о гибели мужчины во дворе 23-этажного дома на Воронцовском бульваре. Очевидцы утверждали, что он скончался после драки.

Прибывшие на место ЧП сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело 42-летнего петербуржца. Там же задержали 23-летнего гражданина Узбекистана. По предварительным данным, мужчины повздорили, младший ударил оппонента. Тот упал на асфальт и скончался.

«Установлено, что у него произошел конфликт с клиентом, переросший в драку», — отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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Об аресте 23-летнего гражданина Узбекистана прокуратура Ленобласти сообщила 25 июля. Водителя обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть по неосторожности. Суд определил его в следственный изолятор на два месяца.

По данным следствия, нетрезвый пассажир вызвал такси, чтобы поехать в Петербург. Во время поездки он поругался с водителем. Пассажир отказался ехать и вышел из машины. Ссора продолжилась на улице. В результате местный житель Мурино ударил водителя. Тот нанес ответный удар, от которого оппонент упал на землю и скончался.

Статистика преступлений среди мигрантов

Мигранты за первые полгода 2023 года совершили на территории России более 22 тысяч преступлений, сообщил ТАСС со ссылкой на статистику МВД.

Этот показатель на 6,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом 18,4 тысячи преступлений пришлось на жителей стран СНГ. В прошлом году их было на 6,5% меньше. Также в МВД указали, что в отношении мигрантов совершено 6,9 тысячи преступлений, что на 14,2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

Депортация при отсутствии работы и важность обучения

Большое количество преступлений связано с тем, что многие мигранты по какой-то причине теряют работу, отметил в разговоре с «360» вице-президент Российского подразделения Международного Комитета защиты прав человека Иван Мельников. Когда человек теряет работу, он начинает искать другие источники заработка. Те, кто его не находят, сворачивают на путь преступления, подчеркнул Мельников.

Этот момент необходимо четко контролировать, уверен Мельников. Если человек не работает на территории России, то спецслужбы должны узнать причину нахождения мигранта в стране без места работы.

«На мой взгляд, это нарушение правил пребывания. В этом случае мигрантам нужно предлагать выехать из страны», — уточнил собеседник.

Но если у приезжих рабочих нет финансовой возможности самостоятельного выезда из России, то этот вопрос нужно решать через консульства и посольства. Эти структуры должны оказывать содействие и помощь при депортации, пояснил правозащитник.

Граждане Узбекистана на станции Первомайская в стихийном палаточном лагере во время ожидания вывозного поезда из Ростова-на-Дону в Ташкент. / РИА «Новости»

Сегодня процедуру проводят в основном через миграционный центр временного содержания. Депортация в таком случае занимает очень много времени. Но этот процесс можно упростить: если посольства сами приобретают билет за счет иностранного или российского государства в сжатые сроки, то все будет происходить быстрее.

«Помимо этого важно обратить особое внимание на обучение мигрантов: курсы по русскому языку и знакомство с культурой России. Вторая дисциплина, как мне кажется, должна стать обязательным элементом в случае длительного пребывания на территории государства», — отметил Мельников.

Иностранцы должны знать основы русского менталитета и культуры, а также обладать способностью изъясняться на государственном языке, добавил эксперт. Такое обучение способствует адаптации мигранта в российское общество, что позволит уменьшить количество конфликтных ситуаций, отметил Мельников.

Курсы русского языка для мигрантов в межрегиональной общественной организации «Правозащитный центр таджикистанцев» в Новосибирске. / РИА «Новости»

По словам правозащитника, агрессия со стороны мигрантов, которая приводит к таким последствиям как драки, убийства и неадекватное поведение, вызвана совокупностью факторов.

Во-первых, это обман на рабочем месте, когда работодатель может «выкинуть» мигранта с работы без зарплаты. Во-вторых, коррупция правоохранительных органов, которые занимаются контролем пребывания нелегалов в стране.

Надзиратели миграционной службы также могут закрыть глаза на нелегальное пребывание мигрантов в стране, подчеркнул Мельников.

Чувство безнаказанности

Сотрудник отдела иммиграционного контроля Управления Федеральной Миграционной Службы (УФМС) России по Приморскому краю проверяет документы у иностранных рабочих во время проведения рейда по выявлению нелегальных мигрантов. / РИА «Новости»

Недавно в центре Москвы прошел несанкционированный митинг, напомнил Мельников. Эксперт удивился, что правоохранительные органы не предприняли попытки остановить шествие, хотя это нарушение закона о проведении незаконного мероприятия.

Сегодня они нарушили один закон, завтра — другой. Иван Мельников

Эксперт подчеркнул, что такая ситуация — абсолютная несправедливость. Он предположил, что решение стоит искать на уровне руководства правоохранительных органов. Этот вопрос назрел уже достаточно давно, добавил он.

Пристальная слежка

Сегодня 70% преступлений — это рецидив, заявил правозащтник. Он напомнил о колоссально высоких показателях в статистике: часто Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) не депортирует мигрантов после отбывания срока в местах лишения свободы. Отсюда, по мнению Мельникова, и такие высокие проценты.

В исправительных колониях следует увеличить штат сотрудников миграционной службы: психологов, воспитателей и надзирателей. Мигрантов нужно обучать во время отбывания в местах лишения свободы, интегрировать и находить места работы для тех, кого в будущем по каким-то причинам не депортируют. За этим надо очень пристально следить, подытожил вице-президент Комитета защиты прав человека.