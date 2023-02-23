23 февраля 2023, 16:38
Сертификат несоответствия. Почему россиянам аннулируют документы на ввезенные из-за границы машины
Автоэксперт Хайцеэр: СБКТС россиянам отменяют из-за лабораторий-мошенников
У россиян стали чаще аннулировать документы на автомобили, ввезенные из сопредельных государств. Росстандарт отзывает свидетельства безопасности конструкций транспортных средств (СБКТС), выданные с нарушениями. «360» выяснил, какими бывают нарушения, виноват ли тут параллельный импорт и что делать тем, кто столкнулся с отменой свидетельства.
Критичное искажение
Наличие СБКТС на автомобиль свидетельствует о том, что его конструкция безопасна для использования и требования техрегламента выполнены. Такое заключение выдается по итогам проверки в испытательных лабораториях. Специалисты осматривают транспорт, проводят испытания и оформляют протокол. Если автомобиль не прошел проверку, заявителю предлагают устранить нарушения. Это платно, цену определяет исполнитель. Аккредитованных лабораторий много, выбор большой.Сертификат нужен для регистрации любого подержанного автомобиля, который ввезли в Россию или другую страну ЕАЭС. Его оформляют на этапе растаможивания машины. Без СБКТС просто запрещено ездить: автомобиль сразу лишается паспорта транспортного средства и снимается с учета в ГИБДД.
Документ могут отозвать, если испытательная лаборатория не имеет разрешения на работу или нарушила регламент. Но иногда импортеры искажают данные об автомобиле в свидетельстве специально.
«Большинство автомобилей прибывают через Казахстан, через Киргизию, и индивидуальный сертификат на транспортные средства выписывают с несколькими нарушениями. Скажем, машина „Евро-0“, произведенная для южных регионов и привезенная из Арабских Эмиратов, проходит оценку соответствия в испытательной лаборатории и каким-то образом превращается в „Евро-4“ или „Евро-5“», — привел в разговоре с «360» пример вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.
По его словам, в России есть испытательные лаборатории, которые выдавали сертификаты с ложным завышением экологического класса. Пару таких организаций уже проверяет прокуратура.
Бывают другие нарушения: например, автомобиль класса D превращается в В, ему приписывают посадочные места. Соответственно, в таможне он оказывается дешевле.
Кстати, водителям нельзя соглашаться на оформление документа дистанционно — это грубое нарушение: по ГОСТ автомобиль нужно обязательно предоставить в лабораторию. Свидетельство, выданное без проверки, считается недействительным.
При чем тут параллельный импорт
Востребованность сертификата выросла, когда в России разрешили поставки авто по параллельному импорту. В одной из лабораторий Business FM рассказали о двухнедельной очереди на получение услуги.
Дело в том, что раньше машины ввозили большими партиями официальные дилеры — и оформляли «одобрение типа транспортного средства», которое распространялось на все авто одной модели. Документ подтверждал безопасность транспорта. Когда разрешили параллельный импорт, одобрение стало необязательным, но осталось СБКТС — по сути, то же самое, но для конкретного автомобиля, который ввозят из-за границы.
Формулировку некоторых СМИ о том, что Росстандарт «отзывает документы на иномарки, которые ввозят по параллельному импорту», нельзя считать полностью корректной.
На самом деле борьба идет с мошенниками, с испытательными лабораториями, которые нарушают законы, а не в целом с параллельным импортом. С ним у нас борются, завышая стоимость машины на таможне, фактически заставляя многих поехать сначала в Казахстан, а уже потом в Россию. А тут речь идет не только о параллельном импорте, а об автомобилях, прибывающих из сопредельных стран. Ключевой момент в сертификатах, которые получают эти автомобили. Не надо в целом обвинять параллельный импорт. Речь о машинах, завезенных в страну с нарушениями.
Ян Хайцеэр
вице-президент Национального союза автомобилистов
Автомобилисты подвергаются риску и при так называемой таможенной очистке, которая происходит в Киргизии и Казахстане. Россия и эти страны входят в единое таможенное пространство — все ставки единые, разница только в НДС: в России это 20% от таможенной стоимости, а там — порядка 13. А вот оценка таможенной стоимости происходит по-разному. Если в России комиссия Таможенного союза может «приговорить» машину к более высокой стоимости, то в Казахстане стоимость авто, напротив, занижают в несколько раз.
«Таким образом, таможенный платеж уменьшается, уменьшаются и расходы, затраченные на машину. Наверное, от этого хорошо таможенникам в этих странах и неплохо посреднику. А на рынке машины, привезенные из Казахстана и из России, имеют разную стоимость, потому что изначально машина была где-нибудь, например, в Арабских Эмиратах или Европе», — пояснил Хайцеэр.
Если СБКТС отозвали
Владельцам машин, у которых отменили свидетельство, придется обращаться в лабораторию за новым, рассказали Auto.ru в Росстандарте. И можно предъявить претензии недобросовестной лаборатории, в том числе через суд.
Теоретически автолюбители могут вернуть деньги за машину, не получившую обязательное свидетельство. Если в договоре купли-продажи нет пункта о том, что компания-продавец не ответственна за проблемы с такими документами, то получается, что человеку продали товар ненадлежащего качества. Машину, которой нельзя пользоваться. Также можно потребовать возмещения затрат на переоформление СБКТС, ПТС и других документов, опираясь на Закон о защите прав потребителей. Если компания не соглашается, есть шанс добиться своего через суд — он, скорее всего, встанет на сторону покупателя.
Ну, а тем, кто собирается купить машину за рубежом, лучше изначально выбирать компании с хорошей историей и обязательно проверить сертификационые документы на соответствие заявленных данных реальным, чтобы избежать проблем. Эксперты отмечают: система сертификации достаточно лояльна, особенно сейчас, когда для физлиц действуют послабления. Не стоит ее обманывать.
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