Общество 23 февраля 2023, 16:38 Сертификат несоответствия. Почему россиянам аннулируют документы на ввезенные из-за границы машины Автоэксперт Хайцеэр: СБКТС россиянам отменяют из-за лабораторий-мошенников РИА «Новости»

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У россиян стали чаще аннулировать документы на автомобили, ввезенные из сопредельных государств. Росстандарт отзывает свидетельства безопасности конструкций транспортных средств (СБКТС), выданные с нарушениями. «360» выяснил, какими бывают нарушения, виноват ли тут параллельный импорт и что делать тем, кто столкнулся с отменой свидетельства.

Критичное искажение

Наличие СБКТС на автомобиль свидетельствует о том, что его конструкция безопасна для использования и требования техрегламента выполнены. Такое заключение выдается по итогам проверки в испытательных лабораториях. Специалисты осматривают транспорт, проводят испытания и оформляют протокол. Если автомобиль не прошел проверку, заявителю предлагают устранить нарушения. Это платно, цену определяет исполнитель. Аккредитованных лабораторий много, выбор большой.

РИА «Новости»

Документ могут отозвать, если испытательная лаборатория не имеет разрешения на работу или нарушила регламент. Но иногда импортеры искажают данные об автомобиле в свидетельстве специально.

«Большинство автомобилей прибывают через Казахстан, через Киргизию, и индивидуальный сертификат на транспортные средства выписывают с несколькими нарушениями. Скажем, машина „Евро-0“, произведенная для южных регионов и привезенная из Арабских Эмиратов, проходит оценку соответствия в испытательной лаборатории и каким-то образом превращается в „Евро-4“ или „Евро-5“», — привел в разговоре с «360» пример вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

РИА «Новости»

По его словам, в России есть испытательные лаборатории, которые выдавали сертификаты с ложным завышением экологического класса. Пару таких организаций уже проверяет прокуратура.

Бывают другие нарушения: например, автомобиль класса D превращается в В, ему приписывают посадочные места. Соответственно, в таможне он оказывается дешевле.

Кстати, водителям нельзя соглашаться на оформление документа дистанционно — это грубое нарушение: по ГОСТ автомобиль нужно обязательно предоставить в лабораторию. Свидетельство, выданное без проверки, считается недействительным.

При чем тут параллельный импорт

Востребованность сертификата выросла, когда в России разрешили поставки авто по параллельному импорту. В одной из лабораторий Business FM рассказали о двухнедельной очереди на получение услуги.

Дело в том, что раньше машины ввозили большими партиями официальные дилеры — и оформляли «одобрение типа транспортного средства», которое распространялось на все авто одной модели. Документ подтверждал безопасность транспорта. Когда разрешили параллельный импорт, одобрение стало необязательным, но осталось СБКТС — по сути, то же самое, но для конкретного автомобиля, который ввозят из-за границы.

Формулировку некоторых СМИ о том, что Росстандарт «отзывает документы на иномарки, которые ввозят по параллельному импорту», нельзя считать полностью корректной.

На самом деле борьба идет с мошенниками, с испытательными лабораториями, которые нарушают законы, а не в целом с параллельным импортом. С ним у нас борются, завышая стоимость машины на таможне, фактически заставляя многих поехать сначала в Казахстан, а уже потом в Россию. А тут речь идет не только о параллельном импорте, а об автомобилях, прибывающих из сопредельных стран. Ключевой момент в сертификатах, которые получают эти автомобили. Не надо в целом обвинять параллельный импорт. Речь о машинах, завезенных в страну с нарушениями. Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов

Автомобилисты подвергаются риску и при так называемой таможенной очистке, которая происходит в Киргизии и Казахстане. Россия и эти страны входят в единое таможенное пространство — все ставки единые, разница только в НДС: в России это 20% от таможенной стоимости, а там — порядка 13. А вот оценка таможенной стоимости происходит по-разному. Если в России комиссия Таможенного союза может «приговорить» машину к более высокой стоимости, то в Казахстане стоимость авто, напротив, занижают в несколько раз.

«Таким образом, таможенный платеж уменьшается, уменьшаются и расходы, затраченные на машину. Наверное, от этого хорошо таможенникам в этих странах и неплохо посреднику. А на рынке машины, привезенные из Казахстана и из России, имеют разную стоимость, потому что изначально машина была где-нибудь, например, в Арабских Эмиратах или Европе», — пояснил Хайцеэр.

Если СБКТС отозвали

Владельцам машин, у которых отменили свидетельство, придется обращаться в лабораторию за новым, рассказали Auto.ru в Росстандарте. И можно предъявить претензии недобросовестной лаборатории, в том числе через суд.

РИА «Новости»

Теоретически автолюбители могут вернуть деньги за машину, не получившую обязательное свидетельство. Если в договоре купли-продажи нет пункта о том, что компания-продавец не ответственна за проблемы с такими документами, то получается, что человеку продали товар ненадлежащего качества. Машину, которой нельзя пользоваться. Также можно потребовать возмещения затрат на переоформление СБКТС, ПТС и других документов, опираясь на Закон о защите прав потребителей. Если компания не соглашается, есть шанс добиться своего через суд — он, скорее всего, встанет на сторону покупателя.

Ну, а тем, кто собирается купить машину за рубежом, лучше изначально выбирать компании с хорошей историей и обязательно проверить сертификационые документы на соответствие заявленных данных реальным, чтобы избежать проблем. Эксперты отмечают: система сертификации достаточно лояльна, особенно сейчас, когда для физлиц действуют послабления. Не стоит ее обманывать.