Общество 28 мая 2023, 20:02 Семь дней из жизни Белгородской области. Атака ДРГ, обстрелы и налеты дронов Белгородская область пережила неделю ежедневных обстрелов и атаку ДРГ — главное Telegram

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Белгородская область пережила непростую неделю: в регион вторглись диверсанты, ВСУ не прекращали массированные обстрелы приграничных районов, используя артиллерию, минометы и беспилотники. Среди пострадавших от агрессии противника есть дети. «360» собрал главное о событиях с 22 по 28 мая.

Поляки и американцы в составе ДРГ

В понедельник, 22 мая, на территорию Грайворонского округа вторглась группа украинских диверсантов. В Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили более 70 боевиков, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов. В регионе вводили режим контртеррористической операции.

Жертвой захода диверсантов в регион стал житель села Козинка — командир отделения Преображенского батальона Юрий Гаевой. У него остались несовершеннолетняя дочь и супруга. Женщину фактически удерживали в плену два украинца. Среди диверсантов, по ее словам, были также поляки и американцы.

Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. <…> Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Вячеслав Гладков губернатор Белгородской области

Выезд в ПВР и данные о разрушениях

Несколько сотен местных жителей Грайворона, Новостроевки, Горьковского, Безымена, Мокрой Орловки, Глотова, Гора-Подола, Замостья, Сподарюшина эвакуировали в ПВР Старого Оскола, Яковлевского округа и Ивнянского района.

Во время эвакуации по неизвестной пока причине скончалась пожилая женщина 1941 года. Она ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой.

Местные власти сообщали, что помощь медиков потребовалась восьми жителям. В среду, 24 мая, Гладков сообщал, что в больницах находятся девять человек.

«Три человека в реанимации в тяжелом состоянии, шесть человек уже в отделениях», — уточнял глава региона.

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В воскресенье, 28 мая, Гладков навестил их в больнице. Некоторые поделились воспоминаниями об атаке диверсантов.

«Все рассказы от увиденного и пережитого очень тяжелые. Особенно тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов на захваченной ДРГ территории», — рассказал после этого губернатор.

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По данным главы Грайворонского округа Геннадия Бондарева, повреждения в результате действий ДРГ получили не менее 500 домов.

«Если брать чисто визуально, самые большие разрушения — это, конечно, Козинка, потому что загоняли во дворы технику, окапывались», — пояснил он.

Разрушения зафиксировали и в жилых домах, и в административных зданиях, магазинах. В детском саду в Замостье, например, из окна торчала боевая часть «Урагана».

Самый тяжелый день Шебекинского округа

Пятница, 27 мая, по словам Гладкова, стала самым тяжелым днем для Шебекинского округа. Губернатор рассказал, что смог попасть в Шебекино только со второго раза.

«Первый раз, въехав в город, попали под обстрел. Даже не смог выйти из машины. Снаряды разрывались на соседней улице», — поделился губернатор.

В результате атаки погиб один человек. Еще трое получили ранения. Двое из них — подростки. Они гуляли, держались за руки, когда рядом прилетел снаряд. Мальчик (17 лет) получил контузию, у 15-летней девочки зафиксировали серьезное ранение ноги.

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«Он на руках ее вынес фактически из зоны обстрела. Настоящий мужчина, герой, образец для всех мальчишек. И точно образец для многих взрослых», — подчеркнул Гладков.

В 11 многоквартирных домах в 70 квартирах выбило стекла в окнах и балконах, посекло фасады. Разрушения зафиксировали также в шести частных домовладениях, двух крупных предприятиях, трех коммерческих объектах. Получили повреждения 12 автомобилей.

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Атаки дронов на Белгород

В среду, 24 мая, и четверг, 25 мая, над Белгородским районом работала система противовоздушной обороны. Оба раза силы ПВО сбили беспилотник противника на подлете к Белгороду.

В ночь на 27 мая квадрокоптер ВСУ сбросил взрывное устройство на один из объектов энергетической инфраструктуры. В результате пострадал забор, других повреждений, по официальным данным, не зафиксировали.

Источник Telegram-канал Baza заявил тогда, что БПЛА совершил атаку на территорию ТЭЦ на Северо-Донецкой улице.

Обстрелы не прекращаются

Украинские военные не прекращают атаки на приграничные районы области. Ежедневно они обстреливают населенные пункты, бьют из артиллерии и минометов, запускают дроны со взрывными устройствами.

Гладков каждый день публикует в Telegram развернутые сводки о ситуации в округах, которые оказываются под огнем, информацию о разрушениях и пострадавших.

В частности, он сообщал о пострадавшем жителе села Терезовка, 85-летней бабушке, получившей контузию в Козинке, жительнице Новой Таволжанки, раненом мужчине из Шебекинского городского округа. Всем оказывают необходимую помощь.

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Отдельно глава области обращал внимание на то, что, несмотря на такие тяжелые условия, в регионе завершился сев ранних зерновых — ячменя и яровой пшеницы. Начинается сев поздних зерновых и технических культур.

«[Аграрии] работают в очень тяжелых условиях: и обстрелы, и минирования, уходят в поля в касках и бронежилетах — мужественные люди, справляются со своими задачами, за что очень благодарен им», — отметил он.

Учебный год завершили досрочно

Из-за напряженной ситуации в регионе во всех приграничных муниципальных образованиях области и Белгороде уже завершили учебный год. Такую меру приняли для обеспечения безопасности детей.

На фоне интенсивных обстрелов Шебекинского городского округа было решено также перенести сдачу ЕГЭ по русскому языку.

«Мы перенесем сдачу ЕГЭ по русскому языку для жителей Шебекинского округа на вторник (30 мая — прим. ред.)», — написал господин Гладков в Telegram-канале.

С 29 мая в Грайворонском и Шебекинском округах в администрациях и через школы начнут дополнительный сбор заявок на детский оздоровительный отдых за пределами области.

«Проблема, конечно, в том, что лето, дети есть везде. И плановый детский отдых есть в каждом регионе. Все детские лагеря, санатории заняты. Но будем обеспечивать и принимать совместные меры для того, чтобы дети жили в безопасных, комфортных условиях», — заключил губернатор.