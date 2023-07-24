Общество 24 июля 2023, 12:00 Сделано в России. Отечественные технологии увеличили добычу нефти на зрелых месторождениях Пресс-служба НК «Роснефть»

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«Оренбургнефть», добывающий актив «Роснефти», продолжает модернизировать производство и внедрять отечественные инновации. Это позволяет компании наращивать нефтедобычу и осваивать зрелые месторождения.

В этом году «Оренбургнефть» отмечает 60-летие. На долю компании приходится более половины всей добычи нефти в регионе.

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Импульс развитию предприятия дает смена привычного оборудования и технологий на новые. Например, на Тананыкском месторождении более 30 лет работала старая лаборатория. Все испытания в ней проводили в одном помещении на оборудовании старого образца.

На смену пришла новая лаборатория с несколькими помещениями для разных анализов. Ее оснастили современным российским оборудованием, в том числе дорогостоящим спектросканом для сложных анализов нефти.

Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть» Пресс-служба НК «Роснефть»

Объекты перспективного Западно-Долговского месторождения раньше обеспечивала электроэнергией подстанция, мощность которой составляла всего 12,6 MBA. Она выработала свой ресурс, и в строй ввели новую подстанцию 35/6кВ с мощностью, увеличенной до 20 МВА. А современные автоматизированные системы управления позволяют контролировать работу оборудования в режиме реального времени.

Пресс-служба НК «Роснефть»

Освоение зрелых месторождений

«Оренбургнефть» применяет отечественные инновации для освоения зрелых месторождений — участков, где нефть залегает на глубине до четырех километров. Добывать ее здесь непросто, поскольку нужно искать новые пласты, интенсифицировать и совершенствовать методы извлечения.

В этом компании помогает многофункциональный цифровой сервис. На виртуальную карту выводят всю информацию: планы местности, космоснимки, параметры нефте- и газопроводов. Если раньше устье скважины определяли около месяца, теперь специалистам достаточно семи дней.

«Оптимизация происходит за счет своевременного предоставления общей базы данных, пространственной базы данных. И соответственно, редактирования, которое происходит онлайн: даже сейчас, когда мы с вами смотрим отображение, люди работают над тем, чтобы здесь своевременно появлялась информация», — пояснил начальник отдела геоинформационного обеспечения АО «Оренбургнефть» Алексей Стрельников.

Пресс-служба НК «Роснефть»

Собственное ПО и технические решения

«Роснефть» стала первой российской компанией, создающей собственное наукоемкое программное обеспечение. Такое ПО охватывает все ключевые процессы нефтегазодобычи. IT-решения компании пользуются спросом не только в России, но и за рубежом.

Помимо ПО, компания внедряет свои и другие отечественные технические решения. Еще одна разработка «Роснефти» — усовершенствованное долото для бурения скважин. Новые стальные долота в «Оренбургнефти» пришли на смену долотам матричного типа, не дававшим таких высоких результатов. Алмазные вставки защищают инструмент от высокой температуры, а улучшенная гидравлика — от механических повреждений.

Пресс-служба НК «Роснефть»

«Также применены резцы не плоские, а 3D-формата, то есть гребневидные, которые своей формой более интенсивно вгрызаются в породу и позволяют более эффективно разрушать ее», — рассказал начальник отдела инжиниринга АО «Оренбургнефть» Артем Федянин.

Новые долота позволили достичь рекордных скоростей бурения. В будущем их начнут использовать на других дочерних предприятиях «Роснефти».

Пресс-служба НК «Роснефть»

Еще одна инновация компании — радиальное вскрытие пласта. Технология применяется там, где невозможно провести гидравлический разрыв. За пять лет такой подход позволит добыть дополнительные пять тысяч тонн нефти с каждой скважины.

Благодаря инновациям коэффициент извлечения нефти на ряде месторождений увеличился в среднем до 56%. Это один из самых высоких отраслевых показателей.

Пресс-служба НК «Роснефть»

Сегодня инженеры «Оренбургнефти» внедряют в производство свыше 70 инновационных проектов. Они позволят сэкономить более шести миллиардов рублей.

Разработка и внедрение таких технологий стали ключевым элементом стратегии «Роснефть-2030». В планах компании — новые проекты, объекты и месторождения.