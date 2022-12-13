Общество 13 декабря 2022, 23:19 Сдача биометрических данных станет добровольной. Аргументы нашли в «Апокалипсисе» Депутат Матвейчев и клирик Николай: страх верующих перед сбором биометрии связан с Библией РИА «Новости»

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Законопроект о единой биометрической системе россиян скорректировали после первого чтения. Туда внесли поправку, по которой любой человек может отказаться от сдачи данных без последствий. Законопроект изменили после обращения Патриарха Кирилла к спикеру нижней палаты парламента Вячеславу Володину. Глава Русской православной церкви заявил, что настаивает на праве россиян отказаться от идентификации по биометрии, а также попросил ввести запрет на сбор данных детей.

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Всего существует пять типов идентификации человека по биометрии: отпечаток пальца, изображение лица, голос, радужная оболочка глаза и рисунок линий на ладони.

Далее — прямая речь собеседников «360».

Зампред комитета Госдумы по информационной политике и информационным технологиям и связи Олег Матвейчев

Есть такие люди, которые действительно боятся сдавать биометрические данные. Но нужно понимать, что мы все оставляем огромное количество отпечатков пальцев на чашках, ложках, ручках.

Если кому-то нужны ваши данные, то он может совершенно незаметно у вас плеча забрать волосинку, ну если вы не лысый. Или найдут другой способ как получить личную информацию. Скрываться от этого больше смысла нет.

Такие опасения действительно существуют. Верующие их высказывают. Не считаться с их мнением патриарх Русской православной церкви не может. Но эти опасения базируются на Откровении Иоанна Богослова, где говорится о том, что всех людей пересчитают и каждый получит печать, без которой человек не сможет ни еды получить, ни что-то купить.

20 лет назад также выступали против ИНН, штрих-кодов, пенсионных удостоверений и тому подобных вещей. Сейчас идут споры по поводу биометрических данных точно так же. Но мы должны учитывать права и желания граждан.

Если люди действительно не хотят сдавать свои данные, то мы не можем их к этому принуждать, их мнение нужно учесть. При этом мы разъясняем людям, что это довольно бессмысленная вещь — строить песчаные плотины перед океаном, надеясь, что это спасет от цунами.

Клирик Троице-Сергиевой пустыни в Стрельне Николай Савченко

Этот вопрос насчитывает более 20 лет, когда возникла дискуссия по поводу ИНН и штрих-кодов. Многие верующие высказывали опасения о том, что вводится некий такой универсальный контроль над человеком. Для христианского сознания это не может быть приемлем с религиозной точки зрения.

Мы помним о пророчествах из книги Откровение Иоанна Богослова, о том, что в «последнее время никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, не иметь печати на лбу или на правой руке». Это означает признак конца света, поэтому, конечно же, неизбежно получилось, что очень многие верующие увидели угрозу в подобных проявлениях.

В различных распоряжениях государственной власти в тех или иных странах, в разные времена, всегда были какие-то угрожающие признаки. Именно из-за этого возникали опасения, приводившие к волнениям.

Поэтому Синод в 2002 году сделал специальное заявление по поводу ИНН и штрих кодов, в котором попросил власть, чтобы она не травмировала верующих.

Слова патриарха находится в русле прежних утверждений Синода. Это разумное заявление. Все-таки государству следует относиться с некоторой тактичностью, осторожностью и не загонять всех людей в положение, где они окажутся под каким-то жестким контролем.