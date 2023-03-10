Эксклюзив 10 марта 2023, 02:45 Сбежавшие из России «борцы с коррупцией» устроили разборки. В погоне за деньгами они готовы сожрать друг друга «Голос Мордора»: в погоне за донатами сбежавшая оппозиция готова сожрать друг друга РИА «Новости»

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Внутренние дрязги российских оппозиционеров и либералов, сбежавших за границу, принесут много «забавных и удивительных историй», заявил автор Telegram-канала «Голос Мордора» в материале для «360». Борцы с коррупцией не брезгуют ничем, а в погоне за донатами они готовы сожрать друг друга.

Далее — прямая речь.

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Внутренние дрязги борцов с олигархатом

Презабавная история тут случилась, однако. Вы же в курсе, что ФБК Навального теперь именуется Anti Corruption Foundation и до недавнего времени возглавлялся Леонидом Волковым? А также вы наверняка в курсе, что это самые отчаянные и непримиримые борцы с российским олигархатом, которых можно найти не только на планете Земля, но и, возможно, во всей нашей галактике.

В кругах российских оппозиционеров и либералов внутренние дрязги всегда были обычным делом, а в последнее время и вовсе ожесточились. Идет отчаянная борьба за гранты, донаты и другие способы улучшить финансовое положение. И похоже, что борцы с коррупцией не брезгуют ничем.

Новое разоблачение было нам подано бывшим главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым* в виде холодной мести. Незадолго до этого Волков и компания выпустили целое расследование по Венедиктову*, в котором утверждалось, что человек он очень нехороший, замаскированный путинский агент и надо бы его к ногтю.

В ответ господин Венедиктов выносит на суд общественности письмо беглых российских оппозиционеров в офис Жозепа Борреля, в котором содержится просьба снять санкции с нескольких российских олигархов. И что самое интересное — письмо подписано целой толпой очень знакомых персонажей, а самый главный из них — тот самый Леонид Волков.

«Я не я, телега не моя»

Отмазывались они все сегодня очень смешно. Записывали видео, на которых сбивчиво и путанно пытались объяснить, что я не я, да и телега, в общем-то не моя. Господин Пархоменко вообще заявил, что подпись у него просто украли, а он весь такой с нимбом над головой вообще не в курсе всей этой истории.

Господин Волков сначала пошел в отказ, но под давлением доказательств все-таки признал, что является автором письма Жозепу Боррелю, но писал его исключительно из хороших побуждений, надеясь на восстание олигархов против Путина.

А на самом деле, ребята, их очередной раз купили, причем — не в первый раз. Товар далеко не элитный, не премиальный, достаточно доступный по цене. И продаются эти клоуны всем — и западным спецслужбам, и отечественным олигархам. Потому что денежные знаки, получаемые от всех них, ничем не пахнут и друг от друга не отличаются.

И даже хорошо, что вся эта жадная до бабла шобла сбежала из России. В условиях напряженного поиска источников пропитания все они сожрут друг друга гораздо быстрее, а мы узнаем еще очень много забавных и удивительных историй.

*Алексей Венедиктов признан в России иностранным агентом.