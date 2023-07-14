Эксклюзив 14 июля 2023, 13:09 Сатанизация общества. Украинский народ погрузили в служение злу Религиовед Невеев рассказал о сатанизации общества на Украине РИА «Новости»

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Сатанизм стал идеологией не только украинских нацбатов, но и части общества. Киевский режим уже привлекает народные массы к служению злу, заявил в беседе с «360» религиовед Александр Невеев. А украинский президент Владимир Зеленский в стремлении разбогатеть наплевал на нормы морали.

Собеседник издания подчеркнул, что признаки сатанизма видны в ритуалистике и символах, которые находят в местах скопления наиболее радикальных батальонов, таких как «Азов»*.

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«Но дело в том, что это еще полбеды. Конечно, говорить о том, что на Украине существует структурированный сатанизм в виде какой-нибудь церкви сатаны, где совершаются черные мессы, пока невозможно. Но есть признаки сатанизма и даже сатанизации украинского общества», — заявил религиовед.

Личная выгода и ложь — основа киевского режима

Сатана — это бог лжи, добавил эксперт. Сейчас украинская политика наполнена ложью, причем не изощренной, а примитивной, ориентированной на оглупление граждан и глупейшие манипуляции с сознанием людей, сказал он.

«Сатана ассоциируется с принципом личной выгоды. Мы видим, что украинские элиты и стоящие за ними американские кураторы ради своей выгоды отказываются от всех традиционных нравственных норм и ценностей», — заметил религиовед.

Украине готовы даже направлять боеприпасы совершенно антигуманные, бесчеловечные: снаряды с обедненным ураном, кассетные бомбы. Все это приведет к массовым жертвам среди мирного населения.

То, что люди готовы это даже обсуждать — самый настоящий сатанизм. Сатана — это враг рода человеческого, подобные меры будут приводить к массовым смертям, к тому, что людям будут отрывать ноги, руки.

Кроме того, одно из имен сатаны — Мамона, заявил эксперт. Это злой дух богатства.

«Мы видим, что и Зеленский стремится к богатству. Вряд ли он позволил бы превратить себя в подобного клоуна, если бы ему ежемесячно не выплачивали очень и очень круглые суммы», — добавил он.

Эзотерический гитлеризм в массах

По словам Невеева, часть украинского населения преклоняется основателю тоталитарной диктатуры Третьего рейха Адольфу Гитлеру.

«Эзотерический гитлеризм, безусловно, является формой сатанизма. Сатанизация украинского общества — на марше. Маховик погружения широких масс в служение злу в виде эгоизма, безразличия к чужой боли, а не своей, культу богатства — все это признаки того, что черные мессы совершаются по своей сути», — поделился религиовед

Когда широкие народные массы отступают от принципа христианства и человеческой морали — все это можно назвать сатанизацией, к несчастью, заключил спикер.

*Батальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в России.