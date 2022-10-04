Саратовцы заподозрили мужчину в издевательстве над тигрицей: подробности | 360°

Забота о тигрице заставила саратовцев обратиться в прокуратуру. Однако хозяин уверен: людьми двигало любопытство
Хозяин тигрицы Авроры Горячев объяснил, почему сменил ей жилье
Тигрица Алиса. Фото instagram.com
Жители Саратова пожаловались на хозяина известной тигрицы Авроры Илью Горячева. Якобы повзрослевшая хищница сидит голодная в кирпичном помещении без окон и постоянно рычит. Однако сам Горячев заявил «360», что соблюдает все правила, и с животным все в порядке.
Спасителя тигрицы подозревают в издевательствах
Жители Саратова пожаловались, что их сосед мучает дикого зверя. По версии горожан, хозяина известной тигрицы Илья Горячев держит запертым в темном и душном маленьком полуподвале, без окон, где почти нет воздуха. Очевидцы утверждают, что животное громко рычит и в таких случаях его хозяин приезжает с битой.
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Общаться с представителями общественности мужчина наотрез отказался, сказал только, что в помещении у него живет самка павлина, которая сейчас сидит на яйцах, но показывать ничего не стал. Жильцы проследили, что мужчина привозил с собой какой-то небольшой пакет, возможно с едой. Обращение к участковому саратовцам не помогло.
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Тогда обеспокоенные люди написали коллективное письмо губернатору, в главк МВД и Управление ветеринарии Саратовской области. Они подробно рассказали о сложившейся ситуации, рассказали о рычании животного, затихающих после визита мужчины с битой. К заявлению приложили флешку с видео визитов хозяина тира.
Судьба тигрицы Алисы
Тигрица появилась на свет в 2017 году в Нижегородском контактном зоопарке. Мать отказалась от болезненного детеныша: оказалось, что у маленькой Авроры много серьезных заболеваний. Возиться с тигренком никто не хотел и сотрудник зоопарка Илья Горячев решил взять на себя заботы о животном.
Горячев выкупил Аврору и долго лечил ее. Тигрице сделали сложную операцию и заменили хрусталик в глазу. Со временем мужчина и его полосатая воспитанница перебрались в Пензу, потом в Новороссийск, сейчас они осели в Саратове. Одно время мужчина активно вел соцсети, рассказывая о жизни с тигрицей, охотно давал интервью.
Мужчина уверял, что в Саратове условия содержания тигрицы полностью соответствуют ее нуждам: у нее большой вольер рядом с частным домом, где живут хозяева. Аврора имеет адекватное воспитание домашней кошки, любит спать в человеческой кровати и умеет ходить в лоток, писал сайт MK.ru.
Так как со взрослым хищником не получалось спокойно по улицам города гулять, Горчев рассказывал, что выходил с Авророй преимущественно по ночам. Кроме того, по словам хозяина тигрица не признает мисок и не подбирает еду с пола, есть только с рук, рассказывал сайт «Пенза СМИ». Сейчас соцсети мужчины практически неактивны.
Санкции сломали бизнес
Беседуя с «360» Горчев не стал отрицать, что речь идет именно о нем. Однако подозрения саратовцев в жестоком обращении животных решительно отверг. По его словам, глупо вкладывать несколько миллионов в здоровье животного, чтобы потом над ним издеваться.
«Просто одна неадекватная женщина поставила себе целью посмотреть, что у меня находится в нежилом помещении. Не в сарае, отмечу — там площадь сто квадратных метров, таких сараев не бывает. Там у меня содержаться некоторые экзотические животные. Все по правилам содержания», — рассказал Горчев.
По его словам, он не первый год занимается экспортом и импортом уникальной фауны, действуя строго в рамках закона. Однако антироссийские санкции и последовавшие за ними трудности сильно подкосили бизнес. Из-за сложной финансовой ситуации Горячев был вынужден перевезти животных в это помещение.
«Тигрица получает полный уход. Это не первый проверка, которая проходила в Саратове, не говоря уже о других регионах, где мы успели пожить. И все они всегда заканчивались одним и тем же — „нарушений не было выявлено“», — подчеркнул хозяин хищницы.
Тигрица Алиса. Фото instagram.com
Проверка нарушений не нашла
Горячев отметил, что он адекватный человек, хорошо обращается с животными и подходит к ним не с позиции «Вау, круто, хочу завести!», а исключительно с научной точки зрения. По словам мужчины, он является единственным человеком в России, который приручил гадюку обыкновенную.
При этом Горячев заметил, что навязчивое чужое и абсолютно безосновательное любопытство он поощрять не станет. Мужчина отметил, что конфликт продолжается уже более полугода. К нему уже приезжали проверяющие из полиции, прокуратуры и Росприроднадзора. Все они согласились, что содержание животных нормальным и отвечающим всем требованиям.
«Не стремлюсь афишировать, кто именно у меня содержится, потому что переживаю не за себя, а за животных. Люди стали менее адекватными. Если раньше я не стеснялся сниматься, говорить, где я живу, то сейчас просто боюсь, что какой-нибудь неадекватный человек вскроет двери», — сказал Горячев.