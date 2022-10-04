Саратовцы заподозрили мужчину в издевательстве над тигрицей: подробности | 360°

Эксклюзив 04 октября 2022, 21:35 Поделиться Telegram

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Viber Забота о тигрице заставила саратовцев обратиться в прокуратуру. Однако хозяин уверен: людьми двигало любопытство Хозяин тигрицы Авроры Горячев объяснил, почему сменил ей жилье Тигрица Алиса. Фото instagram.com

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Жители Саратова пожаловались на хозяина известной тигрицы Авроры Илью Горячева. Якобы повзрослевшая хищница сидит голодная в кирпичном помещении без окон и постоянно рычит. Однако сам Горячев заявил «360», что соблюдает все правила, и с животным все в порядке.

Спасителя тигрицы подозревают в издевательствах

Жители Саратова пожаловались, что их сосед мучает дикого зверя. По версии горожан, хозяина известной тигрицы Илья Горячев держит запертым в темном и душном маленьком полуподвале, без окон, где почти нет воздуха. Очевидцы утверждают, что животное громко рычит и в таких случаях его хозяин приезжает с битой.

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Общаться с представителями общественности мужчина наотрез отказался, сказал только, что в помещении у него живет самка павлина, которая сейчас сидит на яйцах, но показывать ничего не стал. Жильцы проследили, что мужчина привозил с собой какой-то небольшой пакет, возможно с едой. Обращение к участковому саратовцам не помогло.

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Тогда обеспокоенные люди написали коллективное письмо губернатору, в главк МВД и Управление ветеринарии Саратовской области. Они подробно рассказали о сложившейся ситуации, рассказали о рычании животного, затихающих после визита мужчины с битой. К заявлению приложили флешку с видео визитов хозяина тира.

Судьба тигрицы Алисы

Тигрица появилась на свет в 2017 году в Нижегородском контактном зоопарке. Мать отказалась от болезненного детеныша: оказалось, что у маленькой Авроры много серьезных заболеваний. Возиться с тигренком никто не хотел и сотрудник зоопарка Илья Горячев решил взять на себя заботы о животном.

Горячев выкупил Аврору и долго лечил ее. Тигрице сделали сложную операцию и заменили хрусталик в глазу. Со временем мужчина и его полосатая воспитанница перебрались в Пензу, потом в Новороссийск, сейчас они осели в Саратове. Одно время мужчина активно вел соцсети, рассказывая о жизни с тигрицей, охотно давал интервью.

Мужчина уверял, что в Саратове условия содержания тигрицы полностью соответствуют ее нуждам: у нее большой вольер рядом с частным домом, где живут хозяева. Аврора имеет адекватное воспитание домашней кошки, любит спать в человеческой кровати и умеет ходить в лоток, писал сайт MK.ru.

Так как со взрослым хищником не получалось спокойно по улицам города гулять, Горчев рассказывал, что выходил с Авророй преимущественно по ночам. Кроме того, по словам хозяина тигрица не признает мисок и не подбирает еду с пола, есть только с рук, рассказывал сайт «Пенза СМИ». Сейчас соцсети мужчины практически неактивны.

Санкции сломали бизнес

Беседуя с «360» Горчев не стал отрицать, что речь идет именно о нем. Однако подозрения саратовцев в жестоком обращении животных решительно отверг. По его словам, глупо вкладывать несколько миллионов в здоровье животного, чтобы потом над ним издеваться.

«Просто одна неадекватная женщина поставила себе целью посмотреть, что у меня находится в нежилом помещении. Не в сарае, отмечу — там площадь сто квадратных метров, таких сараев не бывает. Там у меня содержаться некоторые экзотические животные. Все по правилам содержания», — рассказал Горчев.

По его словам, он не первый год занимается экспортом и импортом уникальной фауны, действуя строго в рамках закона. Однако антироссийские санкции и последовавшие за ними трудности сильно подкосили бизнес. Из-за сложной финансовой ситуации Горячев был вынужден перевезти животных в это помещение.

«Тигрица получает полный уход. Это не первый проверка, которая проходила в Саратове, не говоря уже о других регионах, где мы успели пожить. И все они всегда заканчивались одним и тем же — „нарушений не было выявлено“», — подчеркнул хозяин хищницы.

Тигрица Алиса. Фото instagram.com

Проверка нарушений не нашла

Горячев отметил, что он адекватный человек, хорошо обращается с животными и подходит к ним не с позиции «Вау, круто, хочу завести!», а исключительно с научной точки зрения. По словам мужчины, он является единственным человеком в России, который приручил гадюку обыкновенную.

При этом Горячев заметил, что навязчивое чужое и абсолютно безосновательное любопытство он поощрять не станет. Мужчина отметил, что конфликт продолжается уже более полугода. К нему уже приезжали проверяющие из полиции, прокуратуры и Росприроднадзора. Все они согласились, что содержание животных нормальным и отвечающим всем требованиям.

«Не стремлюсь афишировать, кто именно у меня содержится, потому что переживаю не за себя, а за животных. Люди стали менее адекватными. Если раньше я не стеснялся сниматься, говорить, где я живу, то сейчас просто боюсь, что какой-нибудь неадекватный человек вскроет двери», — сказал Горячев.

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