Общество 09 сентября 2023, 09:31 Санкции положительно сказались на российском виноделии Володин заявил, что виноделие России выиграло от введенных санкций Unsplash

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Отрасль виноделия и виноградарства в России только выиграла от введения западных санкций. На это в своем Telegram-канале указал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил, что с 1 августа в стране вступили в силу повышенные таможенные пошлины против ввоза вина из недружественных стран. Результат не заставил себя ждать: во Франции и Евросоюзе выделили 200 миллионов евро на уничтожение французских вин и вырубку виноградников из-за невостребованности продукции.

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«В нашей стране ситуация диаметрально противоположная: на российском виноградарстве и виноделии все это сказалось положительно», — подчеркнул Володин.

Сбор винограда и производство вина в России, отметил он, показали рост в 18% и 8% соответственно. А доля российской продукции в магазинах, ресторанах и кафе на сегодняшней день достигла 58,3%.

«Это в 2,5 раза больше, чем до вступления в силу закона о развитии виноградарства и виноделия, который приняла Госдума в 2020 году», — отметил спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что антироссийские санкции оказались возможностью развития и построения работы по-новому. На фоне действующих ограничений производители нацелены на результат, а рынок получает качественный отечественный продукт.

Володин указал на важность развития отраслей российской экономики в целом, создание рабочих мест и улучшения качества произведенных в России товаров. Последние, обратил он внимание, необходимо делать востребованными и продвигать на зарубежные рынки. В итоге это повысит уровень жизни и благосостояние всех россиян.

«Преодолевая трудности, мы становимся сильнее», — добавил спикер Госдумы.

Он также отметил, что ЕС и Франция наказали сами себя, отказавшись от взаимовыгодного сотрудничества, и пострадали от введенных санкций.