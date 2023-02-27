Эксклюзив 27 февраля 2023, 16:53 Самый главный страх подтолкнул США к разговорам о пересмотре крымского вопроса Политолог Станкевич: США заговорили о крымском вопросе, боясь бесконечной войны РИА «Новости»

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Белый дом допустил пересмотр вопроса о принадлежности Крыма. С таким заявлением выступил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Слова чиновника — сигнал о том, что в Вашингтоне пытаются искать пути к началу переговорного процесса, опасаясь «бесконечной войны», заявил в беседе с «360» независимый аналитик, политолог Сергей Станкевич

Далее — прямая речь.

У США не так много времени, чтобы принять какую-то стратегию выхода из конфликта. Идет напряженный и мучительный поиск этой стратегии. В октябре в Соединенных Штатах будут утверждать бюджет на следующий год, в том числе бюджет помощи иностранным государствам, а также военной помощи Украине.

Это будет проходить крайне сложно, поскольку нижнюю палату конгресса, где решаются все финансовые вопросы, контролирует Республиканская партия. Времени не так много, наверняка помощь иностранным государствам будет урезана. К этому моменту надо показать, что в стране есть какой-то реальный план дальнейших действий.

Самый главный ужас для внутренней политики США — так называемая бесконечная война. Для всех американских избирателей и для обеих партий призрак бесконечной войны — пугающая перспектива.

Совсем недавно все видели, какой катастрофой завершилась более чем 20-летняя война в Афганистане. От этой перспективы надо уходить, надо представить план. Вот и идут такие поиски. Иногда какие-то пробные шары запускаются со стороны стратегов американского глубинного государства, к коим принадлежит и Джейк Салливан.

За этим стоят попытки умерить претензии президента Украины Владимира Зеленского по поводу того, как может выглядеть финал военного конфликта. Возврат к границам 1991 года, видимо, американские стратеги не считают реалистичным. И хотят эту тему оттянуть в неопределенное будущее, чтобы открыть все-таки возможность для переговоров.

Дискомфорт от мирного плана Китая

Дополнительным фактором, который заставляет американцев поторопиться с этими поисками, выступила инициатива Китая, объявившего о своем мирном плане. Пока это выглядит как меморандум, а не как детализированный план. Но наверняка будут и другие действия со стороны Пекина, появятся другие документы.

Появление такой мирной инициативы, несомненно, будет оттягивать в сторону Китая весь незападный мир, весь глобальный Юг. Таким образом будет формироваться международная миротворческая коалиция, выступающая под флагом третьей силы.

Это, конечно, будет давить на ход всего конфликта вокруг Украины. Так что необходимость для американцев торопиться будет только нарастать.

Вероятно, мы станем свидетелями того, как позиция Вашингтона будет меняться в ближайшие месяцы. Полагаю, к осени международный формат для переговоров будет сформирован.

[США не признают российскую принадлежность Крыма]. Они с этим не согласны. Но в данном случае это вопрос не международного признания, а о том, чтобы расчистить завалы на пути к дипломатии.

Потому что сложно ожидать, что Москва начнет какие бы то ни было переговоры на тему полуострова.

РИА «Новости»

Поэтому Соединенные Штаты хотят отодвинуть этот вопрос, вынести за скобки и тем самым открыть возможность к тому, чтобы собраться за столом переговоров. Иными словами, это чисто практическая задача.

Кстати, Крым был «вынесен за скобки» и в Минских переговорах по дипломатическому урегулированию. То есть для американцев сейчас это все-таки стремление открыть путь к дипломатии и к переговорам. Так что понимание неизбежности открытия второго дипломатического фронта присутствует в Вашингтоне. И это понимание консолидируется.