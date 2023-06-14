Общество 14 июня 2023, 15:49 Ключ на старт. Самые яркие моменты первого дня ПМЭФ-2023 Мороженое с оленем и «Девочка с персиками». Самые яркие моменты первого дня ПМЭФ РИА «Новости»

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Петербургский международный экономический форум — 2023 только начался, а уже занял все инфополе и в России, и за рубежом. На несколько дней питерская площадка станет местом важных экономических и инвестиционных решений, удивит необычными новинками и подарит толику интересных сплетен. Главные моменты первого дня — в материале «360».

Старт ПМЭФ-2023

Петербургский международный экономический форум официально открылся 14 июня в Северной столице. Мероприятие посетят более 17 тысяч человек, также ожидаются гости — представители более чем 130 государств.

РИА «Новости»

Мининвест Подмосковья подпишет на форуме пять соглашений с иностранными компаниями из Белоруссии, Китая, ОАЭ и Турции.

Новые проекты помогут создать в регионе логистические комплексы, предприятия и завод по выпуску лекарств. Таким образом появятся сотни рабочих мест.

Участники форума среди прочего обсудят вопросы укрепления устойчивых партнерских связей государства, бизнеса и некоммерческого сектора, использования потенциала НКО. Культурную программу представит ярмарка искусства «1703» и лектории.

Роботы на марше

Роботы уже стали своеобразной фишкой форума. В этом году железный человек хозяйничает на стенде Мосгортранса: принимает заказы на мороженое, затем ставит десерт на игрушечный вагон-подставку и отправляет гостям.

Судя по видео, «железный мороженщик» работает медленно: если оставить его одного в лавке, очередь обеспечена. К тому же робот похож на такого же обитателя московского парка «Зарядье», который тоже не быстро делает коктейли и кофе.

Стенд Башкортостана, в свою очередь, показал робота-пасечника. Это персонаж некоей перспективной компьютерной игры от местных разработчиков. Выглядит он довольно интересно, но общаться с людьми пока не умеет.

Самого полезного робота создала компания — резидент «Сколково» MedVR. Точнее, это высокореалистичный симулятор медицинской клиники XR-Clinic и симулятор пальпации живота XR-body.

«Девочка с персиками»

Московская область — лидер по промышленному суверенитету в России — представила на ПМЭФ-2023 уникальную «Девочку с персиками», которая объединила в себе локальные бренды.

Художник-скульптор Лао Ян и художник-постановщик Ярослава Карпунина собрали инсталляцию из всего, что производят в Подмосковье. Получилось огромное панно из частей лифтов, моторов, прицепов, предметов мебели, одежды, уникальных народных промыслов, упаковок еды, напитков и многого другого.

Телеканал «360»

Кстати, свою картину «Девочка с персиками» русский художник Валентин Серов написал в 1887 году в подмосковной усадьбе Саввы Мамонтова Абрамцево. На портрете изображена дочь мецената — Вера Мамонтова.

Хлеба и зрелищ

ПМЭФ всегда старается удивить гостей и участников. На этот раз у стенда Арктики предлагают попробовать мороженое с солью, черным перцем и стружкой юколы (сушено-вяленое мясо рыб или северного оленя), а также кофе со специальным сиропом и олениной.

Впрочем, этим диковинкам далеко от самого большого фуд-корта форума. Там за четыре с половиной тысячи рублей посетители могли получить четыре блюда и напиток.

Тот, кто устал от необычных решений в вопросе питания, могут отправиться к подмосковному стенду «Коломенской пастилы». Лакомство изготавливают вручную по традиционной технологии — ничего вредного, сплошная польза.

Помимо еды, на форуме можно и на людей посмотреть, включая тех, кто находится за много километров от Петербурга. На VK-стенде с помощью специальных экранов гости мероприятия могут онлайн пообщаться с жителями других городов России и даже записать свой клип.

Также на ПМЭФ представили «муз российского экспорта». Девушки-модели в необычных кокошниках олицетворяют наиболее перспективные векторы развития отечественного бизнеса за рубежом: машиностроение, агропромышленный комплекс, нефтехимическую отрасль, медицину и IT.

Разумеется, это далеко не все сюрпризы ПМЭФ-2023 — впереди еще несколько дней, наполненных событиями.

Гости будут участвовать в интересных дискуссиях, давать интервью и — главное — заключать важные сделки, нацеленные на укрепление всех российских регионов.