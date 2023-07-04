Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян: не нужно регулировать электросамокаты законодательством

Министерство транспорта планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД — они станут выше максимальных на сегодня 1,5 тысячи рублей. Также электросамокатчиков приравняют к остальным участникам дорожного движения — автомобилистам и пешеходам. Как бороться с нарушителями и стоит ли ужесточать меры — в материале «360».

Далее — прямая речь собеседников.

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Автоюрист Сергей Радько: штрафы помогут регулировать управление электросамокатами

Штраф действительно нужен, потому что в ПДД внесли понятие «средство индивидуальной мобильности», однако в КоАП такого участника движения нет. Когда владельцев самокатов наказывают по статье 12.29 КоАП, это не совсем незаконно, ведь в ней говорится только о водителях транспортных средств — автомобилей, требующих управления. На сегодня владельцы СИМ не попадают ни под одну статью кодекса.

Поскольку водителей электросамокатов сделали участниками движения, для них нужны отдельные наказания за нарушения правил дорожного движения. Сумма должна быть аналогичная велосипедистам.

Вводить для них повышенный штраф — глупость, контролировать это будет некому. У нас нет структур, которые в состоянии контролировать все парки, скверы и дорожки.

Нужно понимать, что площадь проезда электросамокатов больше, чем у дорог, а у нас на дорогах не навели порядок до конца. Камеры не помогут, так как на самокатах нет и не может быть номеров.

Отдельная полоса для электросамокатов не помогла, потому что не было возможности двигаться по одному направлению, от дома до магазина например. Где-то полосы есть, где-то — нет.

Выделить дорогу, чтобы добраться из точки А в точку Б, — невозможно. Единственное, что может решить проблему аварий, — полнейший запрет этих транспортных средств.