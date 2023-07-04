04 июля 2023, 16:15
🛴 «С ними нужно научиться жить». Электросамокатчиков хотят приравнять к остальным участникам дорожного движения
Эксперт по безопасности Манн: вводить штрафы для электросамокатов в КоАП целесообразно
Министерство транспорта планирует внести в Кодекс об административных правонарушениях штрафы для водителей средств индивидуальной мобильности (СИМ) за нарушение ПДД — они станут выше максимальных на сегодня 1,5 тысячи рублей. Также электросамокатчиков приравняют к остальным участникам дорожного движения — автомобилистам и пешеходам. Как бороться с нарушителями и стоит ли ужесточать меры — в материале «360».
Далее — прямая речь собеседников.
Автоюрист Сергей Радько: штрафы помогут регулировать управление электросамокатами
Штраф действительно нужен, потому что в ПДД внесли понятие «средство индивидуальной мобильности», однако в КоАП такого участника движения нет. Когда владельцев самокатов наказывают по статье 12.29 КоАП, это не совсем незаконно, ведь в ней говорится только о водителях транспортных средств — автомобилей, требующих управления. На сегодня владельцы СИМ не попадают ни под одну статью кодекса.
Поскольку водителей электросамокатов сделали участниками движения, для них нужны отдельные наказания за нарушения правил дорожного движения. Сумма должна быть аналогичная велосипедистам.
Вводить для них повышенный штраф — глупость, контролировать это будет некому. У нас нет структур, которые в состоянии контролировать все парки, скверы и дорожки.
Нужно понимать, что площадь проезда электросамокатов больше, чем у дорог, а у нас на дорогах не навели порядок до конца. Камеры не помогут, так как на самокатах нет и не может быть номеров.
Отдельная полоса для электросамокатов не помогла, потому что не было возможности двигаться по одному направлению, от дома до магазина например. Где-то полосы есть, где-то — нет.
Выделить дорогу, чтобы добраться из точки А в точку Б, — невозможно. Единственное, что может решить проблему аварий, — полнейший запрет этих транспортных средств.
Эксперт по городскому транспорту и такси Роберт Ян: не нужно регулировать электросамокаты законодательством
Электросамокат, по сути, гаджет, а не средство передвижения. Самокатом пользуются спонтанно. Если регулировать его, будет больше штрафов и конфликтов.
Нужно понимать, что гаджеты — наша повседневность. Никто не говорит, что нужно готовить пользоваться смартфонами. Ими может пользоваться подросток или ребенок, с ними нужно научиться жить.
Я против жесткого законодательного регулирования: штрафы и ограничения не нужны. Могу понять только скоростные ограничения.
Если мы сделаем штрафы, то кто будет наказывать? Водитель самоката не обязан иметь страховку.
Если взять статистику ГИБДД по штрафам велосипедистов, то я уверен, что там будет минимум наказанных. Их сначала поймать надо, а потом установить личность. Допустим, поймают подростка. Его нельзя наказывать. Значит, нужно найти родителя. Кто будет этим заниматься?
На мой взгляд, такие меры принимают люди, которые далеки от пользования электросамокатами. Они живут в мире, где есть личный автомобиль и водитель.
Это приведет к протесту молодых и активных людей [из-за того], что государство отбирает право свободно распоряжаться своим временем и пространством — базовыми свободами.
Эксперт по безопасности на транспорте Юлия Манн: штрафы — самый верный способ
Внесение штрафов для водителей электросамокатов за нарушение правил дорожного движения в Кодекс об административных правонарушениях имеет ряд обоснованных причин.
Во-первых, расплывчатая формулировка, которая сегодня применяется в отношении самокатчиков, позволяет им избегать штрафов: они могут безнаказанно нарушать правила и сбивать пешеходов. В мае Омский областной суд обязал сервис Whoosh выплатить 350 тысяч рублей пятилетней девочке, которую сбил электросамокатчик. Поскольку нарушитель скрылся с места преступления и его нашли, штраф заплатила компания.
Во-вторых, максимальное наказание в размере 1,5 тысячи рублей не соответствует серьезности некоторых нарушений, совершаемых электросамокатчиками. В случае ДТП эта сумма несущественная.
В Тюмени пара электросамокатчиков сбила пенсионеров, одна женщина скончалась. В Москве 18-летний молодой человек сбил на большой скорости на тротуаре четырехлетнюю девочку. Ребенок с сотрясением головного мозга, сильным ушибом ноги и переломом лобной части черепа попал в реанимацию.
Нарушения подчеркивают необходимость регулирования и контроля этого вида транспорта. Хотя электросамокаты — экологически чистый и удобный способ для передвижения в городе, их популярность привела к росту числа случаев нарушения правил и возникновения опасных ситуаций на дорогах.
В прошлом уже предпринимали попытки регулирования катания на электросамокатах, например ограничить доступ к определенным улицам или пешеходным зонам. Обсуждалось ограничение скорости самокатов до 20 километров в час, а также запрещалось движение по тротуарам.
Передвигаться предлагали по велодорожкам, а если их нет — по правому краю проезжей части.
Однако такие меры не всегда эффективны и могут вызывать недовольство у пользователей электросамокатов. Введение серьезных штрафов в КоАП — самый целесообразный и справедливый подход, так как он направлен на наказание за конкретные нарушения и стимулирует соблюдение правил дорожного движения.
Штрафы
Минтранс РФ
Правила
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