Эксклюзив 25 июня 2023, 16:56 Рынок такси закроют от любителей. Новые правила подстегнут цены, но обеспечат комфорт пассажира Председатель профсоюза Шевченко: цена поездок такси взлетит в регионах РИА «Новости»

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В России уже в сентябре могут существенно подорожать поездки в такси. Увеличение цен связывают с введением новых правил для агрегаторов: за передачу заказов водителям без официальной лицензии грозит штраф. Но московских таксомоторов это вряд ли затронет, потому что у них с документами, как правило, все в порядке. Значительный скачек на транспортные услуги ожидается в Сибири, Центральной России и других регионах. Об этом в беседе с «360» рассказал председатель межрегионального профсоюза работников автомобильного транспорта Тарас Шевченко.

Нет интереса в профессионалах

Тарас Шевченко отметил, что несмотря на жесткость правил агрегаторов такси в Москве и Санкт-Петербурге они требуют с с водителей и автопарков лицензии и другие необходимые документы. Но в регионах ситуация совершенно иная. Там не существует реестра таксистов, которые имеют право выполнять услуги по перевозке.

«Никто никогда не думал, кроме Москвы и Питера, основных наших столиц, что нужно оформлять лицензии, учитывать всех водителей и так долее. В регионах, в основном, не существует реестров водителей, которые выполняют заказы. Это основная проблема», — рассказал эксперт.

По его словам, такая недобросовестная практика агрегаторов лишает водителей мотивации становиться профессионалами своего дела.

Агрегаторы не заинтересованы, чтобы это были водители-профессионалы. Они заинтересованы, чтобы любой человек на своей машине ради подработки мог загрузить их предложение и выполнять заказы несколько часов в день. Они на этом зарабатывают.

Шевченко отметил, что сесть за руль сейчас может любой, вне зависимости от профессиональных качеств и состояния здоровья.

«Кто в таком случае сидит за рулем, пассажир не понимает. Это может быть водитель, который работает без отдыха уже 12-15 часов. Например, охранник после смены решил подработать и уснул за рулем», — подчеркнул эксперт.

В качестве примера Шевченко привел электрика, который имеет сертификат допуска к работе, а частным извозом может зарабатывать любой человек вне зависимости от того, профессионал он или нет. Ему достаточно просто установить приложение и начать получать заказы.

При этом никто не даст гарантию пассажиру, кто именно его везет, утомлен водитель, знает ли он город. Агрегаторы эти вопросы стараются не замечать.

РИА «Новости»

«Такие регионы, как Свердловская, Новосибирская, Липецкая области — там лицензированием никто не занимался. Водители такси — обычные автолюбители, установившие приложение и оказывающие услуги, по сути, незаконно», — подчеркнул эксперт.

Рост цен и дефицит водителей

По прогнозу эксперта, число водителей осенью снизится. С рынка уйдут профессионалы, которые занимаются частным извозом уже много лет.

«Например, это связано с возможностью оказания услуг только в зоне основного места жительства. Есть водители, которые приезжают работать в Москву из Владимирской и других областей. Они так больше работать не смогут. А любой иностранец сможет, потому что у него есть регистрация в Москве», — пояснил председатель межрегионального профсоюза работников автомобильного транспорта

Шевченко добавил, что цены за проезд также устанавливают агрегаторы, игнорируя нормы установленных в регионах тарифов.

«На такси, допустим, в Москве, существуют установленные тарифы. Агрегаторы о них знают, но не используют. Поэтому вопрос о том, сколько будет стоить поездка в такси, подорожает ли эта услуга зависит полностью от компании. Никто кроме нее повлиять на стоимость поездки не может», — сказал Шевченко.

Он привел пример: если один клиент вызывает в обычное время машину цена будет одна. Если же такси одновременно вызывают 20 человек, а автомобиля рядом только два, то резко увеличивается коэффициент, влияющий на стоимость.

Но в целом скачка не ожидается в регионах, где в такси работают лицензированные водители он не ждет. Там сохранится сохранится профессиональная конкуренция. В других регионах, где лицензированием таксистов никто не занимался после ухода многих таксистов цены могут взлететь.