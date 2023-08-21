Эксклюзив 21 августа 2023, 17:00 Русский человек на Луне. Да, но чуть позже Писатель Беседин: РФ нужно продолжать попытки реализоваться в покорении космоса

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Неудавшаяся экспедиция российской станции «Луна-25» показала, что стране нужно прилагать еще больше усилий для покорения космоса. России нужно не обращать внимания на неудачи и помнить о необходимости аккумулировать силы, учиться и обрастать опытом. Об этом в колонке для «360» заявил писатель Платон Беседин. Далее — прямая речь.

Печальный финал

Это путешествие России на Луну закончилось печально. Станция «Луна-25» столкнулась со спутником Земли и прекратила существование. Разбилась о темную сторону Луны, вспоминая Уотерса и Гилмора.

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Хотя поначалу все шло относительно неплохо. Это была первая за 50 лет подобная экспедиция. Космическая станция «Луна-25» 11 августа стартовала с космодрома Восточный. Мы следили за этим вместе со старшей дочерью. Она хочет стать космонавтом. Шестнадцатого августа «Луна-25» планово вышла на орбиту. Все шло хорошо. Однако 20 августа случилась трагедия.

Что теперь я должен сказать и рассказать своей дочери? Как пояснить, почему у нас не получилось? Давайте я попытаюсь.

Во-первых, я должен сказать, что не стоит воспринимать издевки тех, кто никогда ничего в космос не запустит. Например, эти забавные люди, квакающие из украинских кабинетов, — кто они, что они? Злословие — слабость. Поэтому, когда у Илона Маска не получилось, «Роскосмос» тактично промолчал. А у Илона не получалось часто.

Русская идея

Фокус в том, что мы воспринимаем космос как свою вотчину. Как нечто сугубо свое.

Космос — это вообще очень русская идея. Я бы сказал, подлинно русская. Об этом писали Стругацкие и Ефремов. Об этом мечтали русские космисты. Они верили в то, что там наше спасение. И для того были основания.

Однако времена изменились. Мы слишком много проспали. Слишком долго ползали там, где нужно было ходить в полный рост. Особенно в 90-е. Потому подтянулись не только США, но и Китай, Индия, многие. И начинать необходимо именно с осознания и принятия: космос теперь не только наш.

Однако и в советское время случались неудачи. Из самых известных: «Луна-15», «Луна-18», «Луна-23». Были и другие фиаско. Просто не о всех, мягко скажем, сообщалось. Тут нет такого, чтобы запустил — и сразу попал в яблочко. Чем больше запусков, тем больше вероятность того, что все получится. Другого подхода нет.

Учиться и обрастать опытом

И я неслучайно сказал, что этот запуск — первый за 50 лет. Да, первый лунный блин вышел комом. Но мы попытались. Это важно. Крайне важно, что, несмотря на все трудности, а их хватает, мы не оставляем космической идеи, мы рвемся туда. Вот только нужно быть не просто точнее в расчетах. Важно аккумулировать, объединить все силы. Нам нужно перестраиваться, учиться, обрастать опытом.

Необходимо давать шанс людям реализовываться — лучшим людям.

Потому главное. Вот оно: покорение космоса — это вершина, это своего рода пиковая точка, которой достигает общество, страна, государство, народ, если угодно, на долгом, трудном пути. И добраться можно только, если промышленность, образование, культура — все будет на должном уровне. Когда в кабинетах сидят не «эффективные менеджеры», а толковые идейные специалисты, умеющие брать на себя ответственность, горящие идеей освоения космоса. Когда будет так, тогда все получится.

Поэтому своей старшей дочери я скажу следующее: «Радость моя, учись, развивайся, осваивай космос. Верь в свою мечту. На тебя вся надежда. И на таких, как ты». Уверен: все получится.