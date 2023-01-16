Общество 16 января 2023, 17:23 Руки прочь от полусфер. Читатели «360» высказались против замены бетонных дорожных ограничителей Автоэксперт Хайцеэр заявил, что в замене бетонных ограничителей нет необходимости freepik

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В Госдуме предложили убрать с дорог бетонные полусферы, которые ограничивают движение и парковку машин в неположенном месте. Конструкции предложили заменить на более яркие и высокие. Большинство читателей «360» не поддержали такую инициативу. Они отметили, что ограничители безопасны для пешеходов, а водителей приучают быть внимательными и не нарушать правила.

Поусферы-ограничители предложили убрать

Начальнику ГИБДД МВД РФ Михаилу Черникову предложили убрать с улиц бетонные полусферы — ограничители парковки. Их часто устанавливают на подъездах к образовательным и медицинским учреждениям, дорожных сетях придомовых территорий.

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Бетонные полусферы стали вынужденной мерой борьбы горожан с автохамами, которые оставляют свой транспорт где вздумается, не взирая на запретительные знаки и правила ПДД. Такие ограничители трудно сдвинуть и повредить, кроме того, они достаточно дешевы.

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Депутат Госдумы Василий Власов заявил, что многие автомобилисты снежной зимой не могут отличить низкие округлые заграждения от сугробов и повреждают машины. Поэтому пришло время заменить бетонные полусферы на более заметные аналоги.

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Мнения читателей «360»

Читатели Telegram-канала 360tv обсудили преджложение депутата. Константин Пронин отметил, что бетонные полусферы не опасны для пешеходов, зато отлично напоминают водителям о том, надо быть внимательными и всегда смотреть на дорогу.

«Каждый, кто ездит на машине, особенно в своем районе, знает про все эти столбики, сферы и „лежачие полицейские“. Зачем убирать? Бюджет некуда потратить?» — написал пользователь под ником Куся Покусаева.

У людей нет внутренней культуры, что бы сами моги рассудить, где можно парковаться, не мешая другим машинам, а где — нет. Так что полусферы — это учителя: если какой-нибудь дурачок наедет на нее, то так и нужно, урок получил. Кобальт читатель 360tv

«Эти полусферические заграждения необходимы, так как несознательные водители, ставят свои машины на пешеходных тротуарах, и невозможно бывает потом пройти!» — подчеркнул Dulaev Valentin.

Нашлись и те, кто заподозрил, что инициатива вовсе не направленна на облегчение жизни горожан. Некоторые читатели предположили, что жена депутата или он сам не заметили ограждения и испортили машину. Вот и решили убрать сферы.

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Ограничители необходимы

Вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр в разговоре с «360» выразил уверенность, что менять бетонные ограничители парковки нет необходимости. К тому же это точно будет нерентабельно.

«В сильные снегопады плохо будет видно любые конструкции. Кстати, подобные полусферы, надо отдать должное властям, достаточно регулярно чистят. В конце концов, проще покрасить их более яркой краской, светоотражающей — это будет более логично», — заметил Хайцеэр.

Он добавил, что за рубежом ставят такие же бетонные ограничители либо более мягкий вариант — натянутые тросы. Эта практика применяется уже много лет и показывает свою эффективность в обеспечении безопасности, особенно, когда происходит авария.

Благодаря полусферам машина не выскакивает на встречную полосу, не сбивает пешеходов. Очевидно, что такие конструкции должны быть, их в России категорически не хватает. Нужно тратить деньги на это, а не на то, чтобы изменить существующее ограничители. Ян Хайцеэр вице-президент Национального союза автомобилистов

Обойдемся без Стоунхенджа

Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков заметил, что в России устанавливают куда больше препятствий, запрещающих движение или парковку, чем в других странах. Там обычно достаточно знаков, хотя чаще обходятся и без них.

Можно сравнить улицы Парижа или Токио и улицы крупных российских городов. Увидите, что за рубежом запретительных знаков и ограждений, барьеров намного меньше. Если брать Москву, то их количество вообще уже выходит за какие-то разумные пределы. Максим Кадаков главный редактор журнала «За рулем»

Кадаков добавил, что при этом не уверен в необходимости переделывать уже имеющиеся заграждения. Чтобы не напороться на них, достаточно проявить внимательность. Ставить какие-то полуметровые ограждения ради нерадивых водителей довольно странно.

«Что же, этими бетонными „памятниками“ заставят все города, что ли? Сделать-то можно, вопрос — нужно ли? Возможно, есть какие-то очевидные места, но невозможно же города превращать в Стоунхендж. Это будет очень странно», — сказал автоэксперт.