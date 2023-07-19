Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин: нужно учитывать, когда россиянам удобнее отдыхать

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб: для некоторых длинные праздники — единственная возможность отдохнуть

Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая, предложенный фракцией «Новые люди». Депутаты призывали продлить майские праздники за счет сокращения новогодних. «360» выяснил у депутата и специалиста по трудовому праву, когда россиянам лучше отдыхать.

Далее — прямая речь.

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб: для некоторых длинные праздники — единственная возможность отдохнуть

Каждый раз, когда о законопроекте громко говорят и обсуждают в обществе, он, как правило, касается выходных дней или внесения изменений в новогодние каникулы.

Предложили всем убрать руки прочь от новогодних каникул, поскольку они особенно полюбились детям и семьям с детьми. Родители в состоянии скоординировать свои трудовые отпуска, чтобы провести время с близкими.

Новогодние каникулы — часто единственная возможность выбраться куда-то к родственникам, поехать в путешествие. Именно поэтому мы считаем, что праздники зимой крайне важны для россиян.

Хочется напомнить, что в майские праздники далеко не в каждом регионе уже наступают весенние дни, которые позволяют проводить огородные или дачные работы.