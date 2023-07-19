19 июля 2023, 19:34
«Руки прочь от новогодних каникул». Почему предложение о длинных выходных в мае не поддержали
Член комитета Госдумы Бессараб: длинные выходные в мае не нужны, зимние каникулы — важнее
- 01Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб: для некоторых длинные праздники — единственная возможность отдохнуть
- 02Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин: нужно учитывать, когда россиянам удобнее отдыхать
Комитет Госдумы по труду не поддержал законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая, предложенный фракцией «Новые люди». Депутаты призывали продлить майские праздники за счет сокращения новогодних. «360» выяснил у депутата и специалиста по трудовому праву, когда россиянам лучше отдыхать.
Далее — прямая речь.
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб: для некоторых длинные праздники — единственная возможность отдохнуть
Каждый раз, когда о законопроекте громко говорят и обсуждают в обществе, он, как правило, касается выходных дней или внесения изменений в новогодние каникулы.
Предложили всем убрать руки прочь от новогодних каникул, поскольку они особенно полюбились детям и семьям с детьми. Родители в состоянии скоординировать свои трудовые отпуска, чтобы провести время с близкими.
Новогодние каникулы — часто единственная возможность выбраться куда-то к родственникам, поехать в путешествие. Именно поэтому мы считаем, что праздники зимой крайне важны для россиян.
Хочется напомнить, что в майские праздники далеко не в каждом регионе уже наступают весенние дни, которые позволяют проводить огородные или дачные работы.
Директор департамента юридической практики по трудовому праву компании SuperJob Александр Южалин: нужно учитывать, когда россиянам удобнее отдыхать
Это частично субъективный вопрос. Отдыхать хочется всем, но нужно сделать выбор, не вводя дополнительные выходные.
Если инициатива предполагает просто замену одного сезона праздников на другой без увеличения количества нерабочих дней, то с точки зрения экономики труда разницы не будет.
Не считаю целесообразным за счет новогодних праздников отменять майские. Нужно учитывать, что в России закон предусматривает право для правительства переносить выходные дни.
Когда праздничные дни попадают на выходные, правительство переносит их. Как правило, эти выходные на майские праздники и переносятся, поэтому традиционно в мае в первой половине много выходных.
Вопрос лишь в том, когда россиянам отдохнуть нужно больше: в январе или в мае. Конечно, если смотреть с этой точки зрения, то май более увлекательный месяц.
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